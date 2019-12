Aleksandrs Ovečkins Foto: AFP/SCANPIX/LETA

NHL zvaigzne un Vašingtonas “Capitals” kapteinis Aleksandrs Ovečkins arī šosezon neplāno piedalīties līgas Zvaigžņu spēlē, jo viņa ķermenim ir nepieciešama atpūta pirms otrās sezonas puses.

Ovečkins, Davids Pastrņāks no Bostonas “Bruins”, Neitans Makinons no Kolorādo “Avalanche” un Konors Makdeivids no Edmontonas “Oilers” līdzjutēju balsojumā tika ievēlēti par NHL Zvaigžņu spēles divīziju komandu kapteiņiem.

Tiesa, krievs gan iepriekš jau darīja zināmu, ka arī šogad, kas viņam būs jau otrā reize pēc kārtas, neplāno piedalīties zvaigžņotajā pasākumā.

“Man ir jāklausa savam ķermenim,” teic Ovečkins. “Gatavošos sezonas otrajai pusei. Ir svarīgi, ka esmu pie labas veselības un varu koncentrēties citām lietām. Protams, nav viegli izlaist Zvaigžņu spēli, jo esmu ievēlēts par kapteini, taču man ir jādara tas, kas būs labāk manai komandai.”

34 gadus vecais hokejists par pieņemto lēmumu janvāra beigās nedoties uz Sentluisu, kur paredzēta NHL Zvaigžņu spēle, būs spiests izlaists vienu spēli – 18.janvārī pret Ņujorkas “Islanders” vai deviņas dienas vēlāk pret Monreālas “Canadiens”.

“Nevēlos izlaist maču, bet tādi ir noteikumi. Par laimi mans veselības stāvoklis ir lielisks, bet šo lēmumu pieņēmu domājot par izslēgšanas mačiem,” norādīja Ovečkins. “Svarīgākais posms ir izslēgšanas spēles, nevis regulārais čempionāts.”

Savās pirmajās 13 sezonās NHL hokejists dalībai Zvaigžņu spēlē tika izraudzīts septiņas reizes, kas ir tikai par vienu mazāk nekā ASV uzbrucējam Patrikam Keinam.

“Ja man būtu 21 gads – nekādu problēmu. Tomēr šobrīd man jau ir jādomā par gada otro pusi. Vienīgais ko vēlos – palīdzēt savai komandai būt veiksmīgai izslēgšanas spēlēs,” piebilda uzbrucējs.

Paredzams, ka Ovečkina vietā uz Sentluisu dosies lielisku sezonu aizvadošais Džons Karlsons. Tāpat pastāv iespēja, ka jau otro gadu pēc kārtas vienu no divīzijas komandām nāksies vadīt arī “Capitals” galvenajam trenerim Todam Reirdenam.

“Zinu, ka Ovečkins par to bija gana daudz domājis,” teica speciālists. “Domāju, ka viņš savā vecumā pieņēma pareizu lēmumu, lai koncentrētos uz vienīgo lietu, kas viņu interesē – Stenlija kauss. Šī iemesla dēļ viņš spēlē hokeju.”

Ovečkins ar 23 gūtiem vārtiem šobrīd ir ceturtais labākais snaiperis līgā. Viņš NHL šogad aizvada savu 15.sezonu, astoņās no tām spējot gūt 50 vai vairāk vārtu.

Ovečkins šobrīd NHL regulārajos čempionātos ir guvis 681.vārtus, kas ir 12.labākais rādītājs līgs vēsturē. Savukārt šosezon, ja spēlēs tikpat produktīvi, viņš var pakāpties pat uz septīto vietu, taču tad viņam atlikušajos mačos jāgūst vēl 27 vārti.