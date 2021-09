“Pieaugušajiem ir lielākas problēmas pieņemt, ka skolās ir jāvalkā maska.” Ozola par bērniem un maskām Ieteikt







“Pieaugušajiem ir lielākas problēmas pieņemt, ka maska ir jāvelk,” komentējot situāciju, ka skolās nevakcinētajiem bērniem ir jāvalkā maska, televīzijas TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Rīgas vicemēre (JKP) Linda Ozola.

Viņa norāda, ka bērniem nav problēmu ar masku valkāšanu.

“Es neesmu to novērojusi. Viņi nav sūdzējušies. Ja mums veikalā, transportā, pasākumos, telpās, kur mēs ejam, ir jāvelk maska, viņi to velk un nesūdzas. Es domāju, ka pieaugušajiem reizēm ir lielākas problēmas pieņemt to, ka tā maska ir jāvelk. Bērni to pieņem kā faktu,” sacīja Ozola.