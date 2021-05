Artis Pabriks Foto: Zane Bitere/LETA

Pabriks: ES un ASV nerīkojoties vienoti pret Baltkrievijas rīcību, sekos tikai formāls nosodījums un sankcijas Ieteikt







Eiropas Savienības (ES) un ASV reakcijai pret Baltkrievijas veikto civilās lidmašīnas sagrābšanu ir jābūt asai, un visos līmeņos, pretējā gadījumā mēs varam sagaidīt tikai formālu nosodījumu un sankcijas, aģentūrai LETA atzina Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Baltkrievijas spertais solis ir šokējošs, un tas savā veidā ir jāvērtē kā valsts sponsorēts terorisms, pret ko jābūt ļoti asai rietumu reakcijai un tai jānotiek visos līmeņos, uzsvēra ministrs.

“Protams, juristi varēs precīzi formulēt, kā nodēvēt Baltkrievijas rīcību, bet no politiskā skatupunkta tas viennozīmīgi ir sponsorēts terorisms. Turklāt šajā gadījumā starptautisko sporta organizāciju polemika, ka sports ir attālināts no politikas, neiztur kritiku, jo šādos gadījumos tas tā nav,” piebilda Pabriks, tādējādi norādot uz to, ka būtu jāseko arī, piemēram, reakcijai no starptautiskās hokeja un futbola federācijām..

Pabriks uzskata, ka Baltkrievijai ne tikai jāatbrīvo aizturētais Baltkrievijas opozīcijas medija “Nexta” dibinātājs un galvenais redaktors Romāns Protasevičs, bet arī jāpieprasa sodīt aģentus, kuri piespieda lidmašīnu nosēsties Minskā.

Pabriks piekrīt savam kolēģim ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam (JV), kurš pauda nepieciešamību apsvērt Eiropas Savienībai (ES) iespēju pārtraukt izmantot Baltkrievijas gaisa telpu. Tāpat jāapsver jautājums par plašām ekonomikas sankcijām.

Atgādinot par bijušā Krievijas militārās izlūkošanas virsnieka Sergeja Skripaļa un viņa meitas indēšanu 2018.gadā un Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrumukrainas 2014.gadā, Pabriks vērsa uzmanību, ka tas nav prātam aptverams uz ko diktatori savā darbībā ir spējīgi.

“Indējam cilvēkus svešās valstīs, šaujam lidmašīnas ar raķetēm. Kas notiek? Tas nav prātam aptverams, uz ko šāda veida diktatori ir spējīgi,” uzsvēra ministrs un piebilda, ja pēc pagājušās svētdienas notikuma rietumvalstu reakcija būs maiga un notiks mēģināšana parunāties, “tad tas ne pie kā nenovedīs”.

“Šoreiz ir jārīkojas vienoti, un šajā gadījumā es domāju vienotu ES un ASV rīcību, jo pretējā gadījumā sekos tikai formāls nosodījums un sankcijas. Praksē tas nestrādā, jo katra vilcināšanās leģitimē šādu rīcību, ko šajā gadījumā paveikušas Baltkrievijas varas iestādes,” secināja ministrs.

Tāpat rietumvalstīm, tostarp Latvijai ir praksē vēlreiz jāpārskata kādā veidā sniegt visa veida atbalstu disidentiem un tiem, kas no Krievijas un Baltkrievijas ir gatavi ierasties rietumos.

Jau vēstīts, ka lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem – opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija “Nexta” dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Saskaņā ar Minskas lidostas preses dienesta sniegto informāciju lidmašīnai ar 120 pasažieriem nācies nolaisties Baltkrievijas galvaspilsētā, jo esot saņemts ziņojums, ka tajā paslēpta bumba. Savukārt opozīcijas pārstāvji vēsta, ka Atēnās lidmašīnā acīmredzot iekāpuši Baltkrievijas Valsts drošības komitejas darbinieki, kas, lidmašīnai ielidojot Baltkrievijas gaisa telpā, izprovocējuši konfliktu ar apkalpi un lidmašīnai nācies nosūtīt palīdzības lūgumu, tad gaisā pacēlies Baltkrievijas iznīcinātājs, kas lidmašīnu pavadījis līdz Minskai, kur Protasevičam likts izkāpt un viņš aizturēts

Lielākā daļa no lidmašīnas pasažieriem pēc notikušā vēlāk atgriezās Viļņā.