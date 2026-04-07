"Pacientam sagatavots neparedzēts zāļu šķīdums" – zināms prokuratūras lēmums par zēna nāvi bērnu slimnīcā
Šā gada 2. aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas darbinieki pabeidza izmeklēšanu par kādas slimnīcas ārstniecības personas nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kā rezultātā iestājusies mazgadīga pacienta nāve. Krimināllietas materiāli nodoti Rīgas Pārdaugavas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2025. gada 5. decembrī tika uzsākts kriminālprocess atbilstoši Krimināllikuma 13. nodaļai par to, ka 2025. gada 26. novembrī ārstniecības iestādē nepareizo medikamentu ievades dēļ iestājusies pacienta nāve.
Turpinot pirmstiesas izmeklēšanu, 2026. gada 26. februārī kriminālprocess pārkvalificēts atbilstoši Krimināllikuma 138. panta otrajai daļai – par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepildīšanu vai par nolaidīgu to pildīšanu, ja šis nodarījums vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Iegūstot pierādījumus un apkopojot kriminālprocesa materiālus, par aizdomās turēto atbilstoši Krimināllikuma 138. panta otrajai daļai atzīta ārstniecības persona, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā papildu drošības līdzekli nosakot noteiktas nodarbošanās aizliegumu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Toreiz mūsu redakcijas rīcībā nonāca ļoti satraucoša ziņa – novembra beigās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) onkoloģijas nodaļā esot miris kāds 8 gadus vecs pacients, jo kāds no mediķiem, iespējams, sajaucis medikamentus un nātrija hlorīda vietā ievadījis kālija hlorīdu. Diemžēl sekas tam bijušas visskumjākās iespējamās – bērns miris.
Lai noskaidrotu, kas un kā īsti notika, sazinājāmies ar BKUS valdes locekli Zani Straumi. Saprotamu iemeslu dēļ gan viņa pagaidām detalizēti uz jautājumiem par notikušo atbildēt nebija gatava, taču apstiprināja, ka šāds gadījums patiešām ir noticis.
Tiek apstiprināts, ka traģiskais jeb “augsta riska” notikums atgadījies 26.novembrī. Pašlaik gan vēl esot ļoti daudz jautājumu, kas jānoskaidro.
Slimnīcas pieeja šī gadījuma vadīšanā tiek organizēta saskaņā ar starptautiski atzītiem pacientu drošības standartiem un labāko pasaules praksi. Mēs sadarbojamies ar atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu notikuma izvērtēšanu un secinājumu izdarīšanu.
Mūsu primārais uzdevums šobrīd ir ne tikai noskaidrot notikušā iemeslus, bet arī ieviest tādus risinājumus un sistēmiskas izmaiņas, kas maksimāli samazinātu līdzīgu situāciju atkārtošanās iespēju – gan mūsu slimnīcā, gan citās ārstniecības iestādēs.”