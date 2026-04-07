“Pacientam sagatavots neparedzēts zāļu šķīdums” – zināms prokuratūras lēmums par zēna nāvi bērnu slimnīcā 0

15:58, 7. aprīlis 2026
Šā gada 2. aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas darbinieki pabeidza izmeklēšanu par kādas slimnīcas ārstniecības personas nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kā rezultātā iestājusies mazgadīga pacienta nāve. Krimināllietas materiāli nodoti Rīgas Pārdaugavas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

2025. gada 5. decembrī tika uzsākts kriminālprocess atbilstoši Krimināllikuma 13. nodaļai par to, ka 2025. gada 26. novembrī ārstniecības iestādē nepareizo medikamentu ievades dēļ iestājusies pacienta nāve.

Turpinot pirmstiesas izmeklēšanu, 2026. gada 26. februārī kriminālprocess pārkvalificēts atbilstoši Krimināllikuma 138. panta otrajai daļai – par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepildīšanu vai par nolaidīgu to pildīšanu, ja šis nodarījums vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka pacientam sagatavots infūzijas maiss ar nepareizo un pacientam neparedzēto zāļu šķīdumu, kura ievades rezultātā iestājās pacienta nāve.

Iegūstot pierādījumus un apkopojot kriminālprocesa materiālus, par aizdomās turēto atbilstoši Krimināllikuma 138. panta otrajai daļai atzīta ārstniecības persona, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, kā papildu drošības līdzekli nosakot noteiktas nodarbošanās aizliegumu.

Par Krimināllikuma 138. panta otrajā daļā izdarītu noziedzīgu nodarījumu ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Par šo traģisko gadījumu LA.LV portāls vēstīja jau iepriekš, pēc kā sabiedrībā plašāk izskanēja informācija par iespējamu medicīnisku kļūdu ārstniecības iestādē.

Toreiz mūsu redakcijas rīcībā nonāca ļoti satraucoša ziņa – novembra beigās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) onkoloģijas nodaļā esot miris kāds 8 gadus vecs pacients, jo kāds no mediķiem, iespējams, sajaucis medikamentus un nātrija hlorīda vietā ievadījis kālija hlorīdu. Diemžēl sekas tam bijušas visskumjākās iespējamās – bērns miris.

Lai noskaidrotu, kas un kā īsti notika, sazinājāmies ar BKUS valdes locekli Zani Straumi. Saprotamu iemeslu dēļ gan viņa pagaidām detalizēti uz jautājumiem par notikušo atbildēt nebija gatava, taču apstiprināja, ka šāds gadījums patiešām ir noticis.

Tiek apstiprināts, ka traģiskais jeb “augsta riska” notikums atgadījies 26.novembrī. Pašlaik gan vēl esot ļoti daudz jautājumu, kas jānoskaidro.

Z.Straume skaidro: “Šobrīd notiek gadījuma izskatīšana, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus. Kā slimnīcai ar augstu pacientu drošības kultūru mūsu uzdevums šobrīd ir šo gadījumu izvērtēt un izdarīt secinājumus, vienlaikus nodrošinot visas nepieciešamās darbības risku mazināšanai.

Slimnīcas pieeja šī gadījuma vadīšanā tiek organizēta saskaņā ar starptautiski atzītiem pacientu drošības standartiem un labāko pasaules praksi. Mēs sadarbojamies ar atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu notikuma izvērtēšanu un secinājumu izdarīšanu.

Mēs apzināmies, ka šādas situācijas dziļi skar gan pacienta tuviniekus, gan ārstniecības un aprūpes komandu. Izsakām visdziļāko līdzjūtību bērna ģimenei.

Mūsu primārais uzdevums šobrīd ir ne tikai noskaidrot notikušā iemeslus, bet arī ieviest tādus risinājumus un sistēmiskas izmaiņas, kas maksimāli samazinātu līdzīgu situāciju atkārtošanās iespēju – gan mūsu slimnīcā, gan citās ārstniecības iestādēs.”

