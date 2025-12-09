Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns 0
Mūsu redakcijas rīcībā nonāca ļoti satraucoša ziņa – novembra beigās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) onkoloģijas nodaļā esot miris kāds 8 gadus vecs pacients, jo kāds no mediķiem it kā sajaucis medikamentus un nātrija hlorīda vietā ievadījis kālija hlorīdu. Diemžēl sekas tam bijušas visskumjākās iespējamās – bērns miris.
Lai noskaidrotu, kas un kā īsti notika, sazinājāmies ar BKUS valdes locekli Zani Straumi. Saprotamu iemeslu dēļ gan viņa pagaidām detalizēti uz jautājumiem par notikušo atbildēt nebija gatava, taču apstiprināja, ka šāds gadījums patiešām ir noticis.
Tiek apstiprināts, ka traģiskais jeb “augsta riska” notikums atgadījies 26.novembrī. Pašlaik gan vēl esot ļoti daudz jautājumu, kas jānoskaidro.
Z.Straume skaidro: “Šobrīd notiek gadījuma izskatīšana, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus. Kā slimnīcai ar augstu pacientu drošības kultūru mūsu uzdevums šobrīd ir šo gadījumu izvērtēt un izdarīt secinājumus, vienlaikus nodrošinot visas nepieciešamās darbības risku mazināšanai.
Slimnīcas pieeja šī gadījuma vadīšanā tiek organizēta saskaņā ar starptautiski atzītiem pacientu drošības standartiem un labāko pasaules praksi. Mēs sadarbojamies ar atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu pilnvērtīgu notikuma izvērtēšanu un secinājumu izdarīšanu.
Mēs apzināmies, ka šādas situācijas dziļi skar gan pacienta tuviniekus, gan ārstniecības un aprūpes komandu. Izsakām visdziļāko līdzjūtību bērna ģimenei.
Mūsu primārais uzdevums šobrīd ir ne tikai noskaidrot notikušā iemeslus, bet arī ieviest tādus risinājumus un sistēmiskas izmaiņas, kas maksimāli samazinātu līdzīgu situāciju atkārtošanās iespēju – gan mūsu slimnīcā, gan citās ārstniecības iestādēs.”
Plašāk nāves iemeslus un situāciju Z.Straume pagaidām nekomentē.
LA.LV izsaka visdziļāko līdzjūtību bērna vecākiem un pārējai ģimenei.
Aiz cieņas pret cietušo ģimeni komentēšanas iespēju pie šī raksta slēdzam.
