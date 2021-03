Foto: Evija Trifanova/LETA

Pagājušajā gadā no mežiem izvākts vislielākais atkritumu daudzums LVM pastāvēšanas vēsturē! Kuri meži Latvijā cietuši visvairāk? Ieteikt 1







Anita Jaunbelzere, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pagājušajā gadā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) no mežiem izvākusi vislielāko atkritumu daudzumu tās pastāvēšanas vēsturē.

“LVM” padomes loceklis Edvīns Zakovics uzskata, ka lielā mērā tas saistīts ar pandēmiju.

E. Zakovics: “Mājās sēdēšanas pirmā tūre vīrusa dēļ sākās pavasarī, gadu iepriekš, bet otrā – rudenī. Pēc tā, kas no valsts mežiem izvākts pagājušajā gadā, mēs secinām, ka, sēžot mājās, daudzi savu īpašumu sakārtošanā, arī remontēšanā drazu un būv­gružus aizvedot un izgāžot tuvējā mežā. Pieaudzis arī nolietoto, mežā izgāzto riepu apjoms. No rūpnieciskiem atkritumiem mums tās sagādā vislielākās galvassāpes. Acīmredzot tas tāpēc, ka šobrīd, lai nodotu pārstrādei vecās riepas, ir jāmaksā.”

Visvairāk no atkritumu izgāzējiem pērn cietuši Pierīgas, Daugavpils un Ventspils apkārtnes meži. Arī apkārtnes meži pie dārziņu kolonijām Misas reģionā un Plakanciemā.

Ir tā, ka ne visur laukos noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi. Ir daudz lauku māju, kurās cilvēki parasti atpūtās tikai vasarā, bet pērn uzturējās arī pandēmijas laikā. Diemžēl lielākā daļa šajā laikā tur sakrātie atkritumi nonākuši mežā.

Starp bīstamajiem atkritumiem ir arī vecais, vēl padomju laikā ražotais pelēkais šīferis, kas būtu jāved uz speciālu poligonu un kura nodošana nav lēta. Un tomēr, šādu nesalauztu lokšņu izmešana mežā ir videi mazāk bīstama nekā to sadrupināšana un iebēršana ceļa dangās, no kurām azbests ieskalojas ūdenī.

Kā notiek atkritumu aizvešana no meža? E. Zakovics skaidro: “Mums nav ne ekskavatoru, ne smago mašīnu. Tāpēc izmantojam vai nu pašvaldības, vai arī organizējam to savākšanu paši. Pašvaldībām ir līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas kompānijām, un “LVM” izmanto šos pašvaldību atkritumu savācējus un par šo pakalpojumu samaksā. Ja jāsatīra mežs mazapdzīvotā vietā, kur atkritumu savācējiem būtu jābrauc ļoti tālu, organizējam iepirkumu, lai to varētu savākt ar specializētu tehniku.”

Taču ne vienmēr cilvēki, kuri savas drazas izmet mežā, paliek nesodīti. Notiek arī tā, ka valsts mežu apsaimniekotājiem sadarbībā ar Valsts vides dienestu un policiju izdodas saukt pie atbildības likuma pārkāpējus, kuri mēslo mežā.

Tā nupat administratīvi sodīts cilvēks, kurš aizvadītā gada rudenī valsts mežos Daugavpils novada Naujienes pagastā izmeta lielgabarīta atkritumus. Kaut arī šos atkritumus bija iespējams bez maksas nodot Daugavpilī, šķiroto atkritumu punktā, personai, kas tos izmeta mežā, nācās samaksāt administratīvo sodu 125 eiro.

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumu fiziskai personai var izteikt brīdinājumu vai arī piemērot sodu līdz 200 eiro, juridiskai personai līdz 250 eiro.

Pēdējos desmit gados no valsts mežiem to apsaimniekotāji izveduši 15 000 m3 atkritumu, par to samaksājot vairāk nekā 600 000 eiro. Diemžēl mežā izmesto drazu apjoms turpina augt.