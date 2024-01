Paičs par Eiropas kultūru: Sākumā kafija ir rūgta, tad tu pieber cukuru un tā paliek salda Ieteikt







TV 24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs teologs Indulis Paičs dalās pārdomās par to, kas mūs sagaida nākotnē: “Eiropa piedzīvo pārmaiņas. Kulturālas pārmaiņas migrācijas dēļ. Šobrīd Eiropā ir dažādu pārliecību un reliģiju cilvēki, kuriem liekas, ka viņu reliģiju cenšas ietekmēt.”

Indulis Paičs atzīst, ka tā ir sarežģīta tēma, “Mēs saprotam, ka tas kultūras reliģijas kods, tas ir kaut kas dziļāks. Viena lieta ir forma, jā bez formas mēs nevaram iztikt, bet tā forma var mainīties. Galvenais būtu nepazaudēt to būtību, to saturu. Un es domāju, ka te mums ir visplašākās iespējas par to cīnīties un to arī panākt. ”

Teologs Paičs runājot par Eiropas kultūru, kā piemēru min kafiju un cukuru, “Sākumā kafija ir rūgta, tad tu pieber cukuru un tā paliek salda. Un vienā brīdī cukurs izšķīst un to pat vairs neredz. Es domāju, ka tas ir tas, kas ir noticis ar Eiropas kultūru. Vienā brīdī ir liecies: priekš kam mums to cukuru vajag? Tā pat jau viss ir salds. Cilvēki jau tā pat saprot, ka cilvēks ir vērtība. Viņi ir gatavi viens otram nākt pretī, mīlēt, palīdzēt. Mums nevajag vairs to cukuru. Mēs to cukur varam nolikt malā. Bet tagad, kad tajā kafijā tiek pieliets liels daudzums citas kafijas, mēs saprotam, ka tā pati no sevis salda nepaliek, tur ir jābūt kaut kādam dziļākam motoram, kas mūs kā cilvēkus maina, jo katra paaudze, kas piedzimst, sāk mācīties būt par cilvēku no jauna.”