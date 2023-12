“Kas ir tas, kas mani īstenībā kustina?” Teologs Paičs par Ziemassvētku galveno uzdevumu un cilvēka dzīves jēgu Ieteikt







“Es domāju, ka šo svētku galvenais uzdevums ir saprast, ka cilvēks ir būtne, kas var šajā pasaulē kaut ko iemiesot, tiešām ienest kaut ko, bet lai es varētu kaut ko ienest, man jābūt pieslēgtam pie tā avota – pie tā, no kā mēs nākam, kas īstenībā ir tas pamats, uz kā mēs visi stāvam,” tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda teologs Indulis Paičs, runājot par Ziemassvētkiem, šo svētku jēgu, kā arī kopumā cilvēku dzīves jēgu šajā pasaulē.

“Es domāju, ka tajā brīdī, kad cilvēks tur to pamatu sāk meklēt un vismaz nojauš, ka tas vispār ir, un sāk uzdot šos jautājums, – tur arī var sākties kaut kādas lielas pārmaiņas. Protams, ir svarīgi piemēri, kas mūs ved uz to…Līdzīgi kā pirms Kristus piedzimšanas nāk Jānis Kristītājs kā persona, kas rāda uz Kristu! Mēs arī varam būt tādi Jāņi Kristītāji, bet tā satikšanās ar to avotu, ar to kodolu, ar to savu dziļāko aicinājumu, tā, protams, vienmēr būs dziļi personīga,” tā uzsvēra teologs Paičs.

Tas, ko mēs varam izdarīt, – atgādināt sev, ka šī satikšanās ar avotu ir iespējama. “Lai mēs nepaliktu tikai jautājumā, kā ir labāk sasaiņot dāvanas un tamlīdzīgi…Lai mēs reizēm aizdomātos, kam tas viss? Kāds ir mērķis, kāds ir nolūks? Kāda jēga, kāds saturs?” skaidroja Paičs. Viņš kā minēja “dramatisku piemēru” – par alkoholiķi.

“Ja jau viņš ir sapratis, ka grib mainīties, viņam var ļoti palīdzēt! Bet līdz brīdim, kamēr viņš to nav sapratis, mēs tikai varam netiešā veidā mēģināt viņu mudināt, ieskatīties sekās, kāda šobrīd ir tava izvēle un piedāvāt to, ka varētu būt savādāk. Bet tas avots ir ļoti, ļoti svarīgs! Es esmu pārliecināts, ka arī šobrīd Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem tieši tas ir neskaidrs,” piebilda teologs Paičs, Ziemassvētku laikā runājot par dievišķām, garīgām un cilvēka dzīvei būtiskām lietām.

Paičs uzsvēra vēl kādu piemēru par cilvēka būtību. “Es esmu profesionālis, es māku, es varu, es varu izlasīt par ēšanu, es varu izlasīt par sportu, bet priekš kam? Kas ir tas, kas mani īstenībā kustina? Un izrādās, ka mēs varam pie šī avota pieslēgties. Tas daudziem ir tāds pārsteigums, ka es kā cilvēks varu, izrādās, atklāt savu dziļāko jēgu. Un tad, kad es viņai atsaucos, tad viņa mani enerģizē! Un tad visas prioritātes pareizi sastājas, un man vairs nevajag super sarežģītas lietas. Es esmu pilnīgi, pilnīgi cits cilvēks!” tā norādīja teologs Paičs TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”.