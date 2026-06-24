“Paldies Dieviņam, ka mums ir tādi Jāņi!” Slavenības parāda, kā aizvadījuši svētkus 14
Līgo svētki Latvijā šogad aizvadīti ar plašu svinēšanu visā valstī – pie ugunskuriem, svētku galda, pļavā, pie jūras vai zaļumballē – cilvēki tradicionāli sagaidīja vasaras saulgriežus ar dziesmām, vainagu pīšanu un ugunskuru iedegšanu.
Šos latviešiem iecienītos svētkus svinējuši arī Latvijā pazīstami cilvēki – daudzi no tiem ar svētku sajūtu dalījušies arī publiski. Lūk, ieskats tajā, kā aizvadīto dienu un nakti pavadīja slavenības.