FOTO: LA.LV kolāža

“Paldies Dieviņam, ka mums ir tādi Jāņi!” Slavenības parāda, kā aizvadījuši svētkus 14

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kokteilis.lv
11:12, 24. jūnijs 2026
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Līgo svētki Latvijā šogad aizvadīti ar plašu svinēšanu visā valstī – pie ugunskuriem, svētku galda, pļavā, pie jūras vai zaļumballē – cilvēki tradicionāli sagaidīja vasaras saulgriežus ar dziesmām, vainagu pīšanu un ugunskuru iedegšanu.

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Šos latviešiem iecienītos svētkus svinējuši arī Latvijā pazīstami cilvēki – daudzi no tiem ar svētku sajūtu dalījušies arī publiski. Lūk, ieskats tajā, kā aizvadīto dienu un nakti pavadīja slavenības.

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