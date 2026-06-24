“Ja esat ārā no pilsētas, ieteiktu tur arī palikt,” iedzīvotāji Rīgā un citviet Latvijā sūdzas par savādu smaku gaisā 84
Vairāki iedzīvotāji pēc Jāņu nakts dalījušies ar sūdzībām par spēcīgu deguma un, iespējams, degošas plastmasas smaku, kas bijusi jūtama ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā. Tikmēr oficiāla informācija par iespējamu piesārņojuma avotu pagaidām nav publiskota, radot neizpratni un satraukumu iedzīvotāju vidū.
Ar novērojumiem vietnē “Threads” dalījās Ulla, kura rakstīja, ka Rīgā joprojām nav iespējams atvērt logus, jo dzīvoklī ātri ieplūstot spēcīga deguma smaka. “Rīgā vēl aizvien nav iespējams atvērt logu. Un pēc 30min ar atvērtu logu naktī viss dzīvoklis ir sasūcies ar degošas plastmasas smaku. Informāciju par to, kas noticis un ko darīt nav. Piesārņojuma dati rādās normas robežās. Ja esat ārā no pilsētas, ieteiktu tur arī palikt,” raksta lietotāja.
Arī Sintija naktī steidz ziņot par “smirdoņu”. “Kas tā smird Rīgā? Biju centrā liels mākonis dūmu un smirdoņa, atbraucu uz Ķengaragu tas pats,” viņa jautā.
Komentāros atsaucās vairāki citi cilvēki, kuri apgalvoja, ka līdzīgu smaku izjutuši dažādās Rīgas apkaimēs un pat citviet Latvijā.
Kāds Pārdaugavas iedzīvotājs norāda, ka arī viņa dzīvoklis pievilcies ar dūmiem, savukārt cita sieviete pauda, ka pat ar aizvērtiem logiem un strādājošu rekuperācijas sistēmu nakts vidū sajutusi deguma smaku. Par šo smaku tiek ziņots arī no Ziepniekkalna, Mārupes, Ādažiem, Teikas, Klusā centra, Ulbrokas, Mežciema, Rēzeknes, Jelgavas, Imantas, Ogres, Jūrmalas, Viļņas, Iļģuciema, Ķekavas, Ķengaraga.
Pēc Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem redzams, ka Rīgas Kronvalda bulvāra stacijā ir fiksēta ļoti slikta gaisa kvalitāte plkst. 3.00 naktī. Dati par ne tik labu gaisa kvalitāti fiksēti arī citās novērojumu stacijās, piemēram, Ventspilī, Rēzeknē, Liepājā un Rucavā. Centrā gan norāda, ka nekāda informācija par gaisa piesārņojumu nav saņemta.
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