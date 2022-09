Foto: Ashraf Amra/ZUMAPRESS/SCANPIX

Palestīniešu fermeris netīšām uzgājis lieliski saglabātai Bizantijas laiku ēkas grīdas mozaīkai Ieteikt







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Palestīniešu autonomijas Gazas joslā kāds fermeris, stādot olīvkokus, uzdūries lieliski saglabātai Bizantijas laiku ēkas grīdas mozaīkai, kas krāsās attēlo putnus un zvērus. Eksperti paziņojuši, ka tas ir viens no vērtīgākajiem arheoloģiskajiem atradumiem, kāds jebkad uziets Gazā.

Austrumromas jeb Bizantijas impērija šajā reģionā pastāvēja no mūsu ēras 330. gada līdz 15. gadsimtam. Franču arheologs Renē Eltē no Franču Bībeles un arheoloģijas skolas Jeruzalemē aģentūrai AP atrasto mozaīku atzina par ārkārtēju gan no kvalitātes, gan sarežģītības viedokļa. Palestīniešu autonomijas Tūrisma un senlietu ministrija apņēmusies organizēt atraduma vietā izrakumus ar ārvalstu speciālistu līdzdalību.