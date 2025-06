Par ko balsot pašvaldību vēlēšanās? “Labs cilvēks nav vienīgais kritērijs tad, kad tu balso,” uzsver politoloģe Ieteikt







“Šajā ģeopolitiskajā situācijā, kad mums aiz robežas pavisam tuvu ir karš, tad pirmais jautājums būtu par šīm te pamatvērtībām – tātad attieksme pret karu un pret to, vai mēs nosodām karu Ukrainā vai mēs sakām, ka tas jau nekas nav, tas ir kaut kur ārpusē un vispār es labāk par to nemaz nerunāju!” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” sacīja politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) lektore Lelde Metla-Rozentāle, kad viņai vaicāja, par ko vēlētājiem vajadzētu domāt un ņemt vērā, kad viņi dosies balsot par partiju kandidātiem gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Latvijā 7.jūnijā.

“Un tad, kad tu saproti, kādi ir tie pamatprincipi un kādas ir tās pamatvērtības, tad tu vari izšķirties to partiju starpā, kuru vērtības tev ir pieņemamas,” ieteica politoloģe Metla-Rozentāle, izvēloties partijas un to kandidātus, par ko balsot. Tāpat var vērtēt partijas ideoloģiju, vai balsotājam tā ir pieņemama. “Var paskatīties, vai partijai A ir līdzīga ideoloģija kā partijai B? Un tad tu saproti, ka ideloģija atbilst A un B partijai, un tad tu tālāk jau skaties uz līdzšinējiem darbiem – ko viņš ir izdarījis, cik partijās tas cilvēks bijis pirms tam, cik solījumus pirms tam ir izpildījis?” uzsvēra politoloģe TV24 raidījumā.

“Labs cilvēks arī nav vienīgais kritērijs tad, kad tu balso, jo tiešām entuziasms un atpazīstama seja pašvaldībā, no vienas puses, ir labi, bet, no otras puses, tie sasniegumi, ko viņam ir izdevies izdarīt savā privātajā biznesā vai citur, – uz tiem ir svarīgi paskatīties, jo tie var liecināt par to spēju būt līderim un spēju uzņemties atbildību,” uzskata politoloģe, RSU lektore Metla-Rozentāle, kura intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” sprieda par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām Latvijā.

