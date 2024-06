Bijušais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buks (no kreisās) sveic jaunievēlēto Latvijas Olimpiskās komitejes prezidentu Raimondu Lazdiņu Olimpiskās komitejas Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu sesijā, kurā tiek vēlēts LOK prezidents, LOK ģenerālsekretārs, LOK Izpildkomiteja un LOK individuālie locekļi. Foto: LETA

Par LOK prezidentu kļūst Latvijas Handbola federācijas viceprezidents Raimonds Lazdiņš Ieteikt







Raimonds Lazdiņš otrdien Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālajā asamblejā tika ievēlēts LOK prezidenta amatā.

Reklāma Reklāma

Uz LOK prezidenta amatu kandidēja arī Viesturs Koziols, Arnis Lagzdiņš un Jānis Reirs.

Latvijas Handbola federācijas (LHF) viceprezidents Lazdiņš, kuru jau izvirzīšanas laikā atbalstīja 16 sporta veidu federācijas, balsošanas pirmajā kārtā saņēma 61 no 107 balsīm, Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Padomes loceklim Koziolam bija 23 balsis, Latvijas Airēšanas federācijas (LAF) prezidentam Reiram 12 un Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) prezidentam Lagzdiņam – 10.

No sākotnējiem pieciem kandidātiem savu kandidatūru vēl pirms balsojuma atsauca Latvijas Burāšanas savienības Goda prezidents Ansis Dāle.

Lazdiņš darbojas politiskās partijas “Platforma 21” vadībā, bet pēc ievēlēšanas LOK prezidenta amatā ir solījis pamest LHF viceprezidenta amatu un neturpināt darbu politiskajā partijā. “Platforma 21” ir pārpalikumi no Alda Gobzema savulaik veidotās partijas “Likums un kārtība”, kas vēlāk pārtapa par “Katram un katrai”. Šī partija nespēja iekļūt 14.Saeimā, taču ieguva pietiekami lielu vēlētāju atbalstu, lai saņemtu valsts finansējumu, kas šim politiskajam spēkam ir nepilni 190 000 eiro gadā.

Lazdiņš no 2023.gada bija LHF viceprezidents, kā arī LOK Izpildkomitejas loceklis. Pirms darba sporta nozarē viņš no 2017.gada novembra līdz 2023.gada decembrim strādāja AS “Gaso” par Gāzapgādes drošības departamenta vadītāju, bet pirms tam bija AS “Latvijas gāze” Ekspluatācijas un tehniskā departamenta Analītikas un risku novēršanas daļas vadītājs.

Lazdiņa vārds savulaik figurēja tā dēvētajā Rīgas lidostas telefonsarunu noklausīšanās lietā. Publiski par sarunu noklausīšanos kļuva zināms 2013.gadā, kad lidostas valde pieņēma lēmumu par lidostas Drošības departamenta vadītāja, kādreizējā premjera Aigara Kalvīša drošības jautājumu padomnieka Lazdiņa un divu viņa padoto atstādināšanu, jo Valsts drošības dienests (VDD) saistībā ar atklātajiem faktiem bija sācis kriminālprocesu. Toreiz trim lidostas darbiniekiem tika pārmests, ka viņi ar tehniskiem līdzekļiem gadiem ilgi esot izspiegojuši gan visus lidostas valdes locekļus, gan darbiniekus, tostarp visu departamentu vadītājus, gan uzņēmējus un pat tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus, kuri strādā lidostā.

Reklāma Reklāma

2015.gada vasarā VDD lūdza Rīgas rajona prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret 11 toreizējām lidostas amatpersonām un darbiniekiem saistībā ar nesankcionētu telefonsarunu noklausīšanos lidostā. Prokuratūra kriminālprocesu pret bijušo lidostas Drošības departamenta vadītāju Lazdiņu izbeidza.

Zināms, ka līdzšinējais Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks neturpinās darbu LOK.

Lejnieks šodien gaidāmajās LOK amatpersonu vēlēšanās pretendēja uz pārvēlēšanu ģenerālsekretāra amatā, taču atsauca savu kandidatūru.

“Ar šo mans darbs olimpiskajā komitejā noslēdzās. Vēlos sevi atsaukt no LOK individuālo locekļu vēlēšanām un attiecīgi tālāk uz ģenerālsekretāra amatu,” paziņoja Lejnieks.

Lejnieks LOK ģenerālsekretāra amatā bija kopš 2020.gada jūlija, bet pirms tam viņš bija Latvijas Tenisa savienības (LTS) ģenerālsekretārs.