“Apsveicu Apiņa kungu, viņš ir izcils sportists – no vairākām olimpiskām spēlēm atvedis vairākas medaļas,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Oļegs Burovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs (frakcijām nepiederošs), Rīgas mērs (2019-2020), GKR valdes priekšsēdētājs.

Viņš gan norāda arī uz situācijas ēnas pusi.

Mums ir daudz parolimpisko medaļu, bet infrastruktūra šiem cilvēkiem mums nav pielāgota.

“Kučinska valdības vadīšanas laikā viņš paralimpiskajai komitejai piešķīra Rīgā zemes gabalu, kur varētu uzbūvēt centru, bet vēl šodien, trīs valdības vēlāk, tur nekas nav sākts darīt,” deputāts atceras.

Burovs arī atgādina, ka jau esošās sporta būves nav pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

“Es ļoti vēlos, lai tās medaļas, ko saņemam, valsts neaizmirst. Ne tikai aplaudējam par medaļām, bet reāli atbalstām šos cilvēkus!” Burovs teic.

Jau ziņots, ka Latvijas parasportists Rihards Snikus ar zirgu “King of the Dance” otrdien izcīnīja zelta medaļu Parīzes paralimpisko spēļu paraiejādes sacensībās “Grade I” grupā, pirmo reizi kļūstot par paralimpisko čempionu.

Snikus ar “King of the Dance” saņēma vērtējumu 79,167%, vien iejādes pēdējās komponentēs pārspējot iepriekšējo līderi Roksanu Trannelu no ASV, kura ar “Fan Tastico H” guva vērtējumu 78,000%. Bronzas godalgu izcīnīja itāliete Sāra Morganti ar “Mariebelle”, saņemot vērtējumu 74,625%.

Astoņu labāko rezultātu īpašnieki no 22 parasportistiem kvalificējās sestdien gaidāmajām sacensībām brīvajā stilā.

Snikus Tokijas paralimpiskajās spēlēs ar “King of the Dance” izcīnīja sudraba medaļas abās šajās disciplīnās.

Otrdien Latvijas parasportisti izcīnījuši divas zelta medaļas, jo iepriekš šodien par paralimpisko čempioni šķēpa mešanā kļuva paravieglatlēte Diāna Krūmiņa. Svētdien sudraba medaļu diska mešanā izcīnīja Aigars Apinis.

Parīzes paralimpiskās spēles norisināsies līdz 8.septembrim, latviešiem startējot vieglatlētikā, paralimpiskajā iejādē, velobraukšanā, peldēšanā un šaušanā.

Paralimpiskajās spēlēs ir pārstāvēti 22 sporta veidi, kuros startē apmēram 4400 sportistu.