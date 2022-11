Cilvēki ar invaliditāti īpašās vakariņās lauž stereotipus

FOTO. "Kamēr Dānijā šie cilvēki strādā labu darbu, Latvijā – nolemti bezjēdzīgai eksistencei!" Cilvēki ar invaliditāti īpašās vakariņās lauž stereotipus







Sabiedrībā pastāvošie aizspriedumi un mīti, bailes un neziņa, kā komunicēt un sastrādāties ar cilvēkiem ar invaliditāti, ir darba devēju vidū izplatīts iemesls, lai nepieņemtu darbā cilvēkus ar kādiem funkcionāliem traucējumiem, akcentēja “Sajūtu vakariņās” piedalījušies darba devēji. Lai situāciju mainītu, svarīga esot vides pieejamība un attieksmes maiņa.

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” rīkoto vakariņu mērķis ir parādīt no cita skatupunkta iespējas personu ar invaliditāti nodarbināšanai un iedrošināt sniegt viņiem darba iespējas. “Sajūtu vakariņās” pulcējās 40 darba devēji, kuri neformālā gaisotnē iepazinās ar izaicinājumiem, kuriem sastopas cilvēki ar invaliditāti.

“Vēlamies veicināt domāšanas maiņu, lai ikviens spētu saskatīt cilvēkos vērtību un cilvēkus ar invaliditāti uzskatīt kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Jāpieņem darbā ir nevis invaliditātes dēļ, bet tādēļ, ka, neskatoties uz kādiem funkcionāliem traucējumiem, spēj būt lieliski speciālisti ar nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, lai paveiktu konkrēto darbu.

Invaliditāte nav profesija. Atlasot darbiniekus, darba devējam primāri jāskatās uz profesionalitāti, vienlaikus vajadzētu būt vienalga – cilvēks ar vai bez invaliditātes, sieviete vai vīrietis, jauns vai vecs,” uzsver Sabiedrības integrācijas fonda Sociālās saliedētības departamenta direktore Alda Sebre.

Pasākumā bija iespēja ne tikai izjust to, kā ir baudīt maltīti, ja nav pieejama kāda no maņām – redze, dzirde, pirkstu veiklība, bet arī dzirdēt pieredzes stāstus, atspēkojumus par daudziem sabiedrībā dzirdētiem mītiem un dalīties pārdomās par to, kas nepieciešams, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību.

Darba devēji kā būtisku aspektu nodarbinātības veicināšanai minēja vides pieejamības situācijas uzlabošanu, kā arī vienlīdzīgas attieksmes nozīmīgo lomu un domāšanu ārpus rāmja, lai spētu saskatīt iespējas cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai un viņu devumu uzņēmumam. Tamdēļ svarīga ir kolektīva izglītošana, lai neziņas dēļ nenotiek izvairīšanās, nepastāv bailes par to, kā sazināties un sadarboties, bet veidojas savstarpēja sapratne un mijiedarbība kā līdzvērtīgiem kolēģiem.

“Tas ir patiesi svarīgi, lai cilvēkus ar invaliditāti pieņemtu kā līdzvērtīgus darba kolektīva biedrus, jo viņi nav nevarīgi – ikviens var darīt darbu atbilstoši savām spējām. Lai mazinātu pastāvošās barjeras, apvienība “Apeirons” regulāri sniedz atbalstu darba devējiem un piedāvā mācības par to, kā komunicēt, izturēties un strādāt kopā ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, ļaujot gūt arī labāku priekšstatu par to, kādus darbus varētu uzticēt veikt.

Dānijā ir veiksmīgs piemērs, ka viesnīcas ķēdē strādā liels skaits cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuri dara vienkāršus rutīnas darbus – klāj gultas un galdus, tīra istabas un apkārni, kā arī daudz ko citu.

Tikmēr Saeimas Analītiskā dienesta pētījumā secināts, ka Latvijā šie cilvēki ir nolemti bezjēdzīgai eksistencei. Mums ir vēl daudz darāmā, lai lauztu stereotipus un panāktu domāšanas maiņu,” norāda Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.