“Kurskas sektorā Krievija uzbruka ar rotas lieluma vienībām, kurās ir 30 līdz 120 karavīri grupās, kas ir atkarīgs no tā, vai tie ir mehanizēti kājnieki vai tanku vienības. Vidēji ir 10-12 bruņutehnikas vienības uz šādu grupu. Un pamatuzbrukums bija uz ukraiņu kontrolēto teritoriju ziemeļaustrumu virzienā,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja pulkvežleitnants un Zemessardzes štāba virsnieks Kaspars Auzenbahs, sīkāk komentējot Krievijas bruņoto spēku uzbrukumu ukraiņiem Kurskas apgabalā 12.septembrī. Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien apstiprināja, ka Krievijas karaspēks Kurskas apgabalā ir sācis pretuzbrukuma darbības.

Auzenbahs TV24 raidījumā detalizēti rādīja izmaiņas pēc uzbrukuma Kurskas sektorā. “Katrā ziņā šobrīd Ukraina tās prezidenta vārdā ziņoja, ka Ukraina kontrolē situāciju. Savukārt Krievijas Aizsardzības ministrija paspēja paziņot, ka viņi jau desmit ciematus ir atbrīvojuši, bet es domāju, ka tas ir tāds propagandas informatīvs materiāls. Un kara noziedznieks Putins ir uzdevis Aizsardzības ministrijai atbrīvot šo teritoriju jeb izspiest Ukrainas karavīrus no Kurskas apgabala līdz 1.oktobrim,” informēja Auzenbahs. Viņš piebilda, ka, veicot šos Ukrainas pretuzbrukumus, situācija šajā Kurskas sektorā “ir stabilizēta”.

Tomēr par tā saukto “pelēko zonu” Kurskas sektorā šobrīd esot grūti spriest, rādot konkrētas vietas kartē TV24 raidījumā, stāstīja pulkvežleitnants. Atliek vienīgi gaidīt, ko par šīm “pelēkajām zonām” ziņos Krievijas un Ukrainas bruņotie spēki, lai varētu saprast, kas “tur faktiski ir noticis”.

Uz jautājumu, vai ir iespējams tas, ka krievu armija izpildīs “tizleņa Putina” uzdoto un atbrīvos Kurskas apgabalu no Ukrainas karaspēka līdz 1.oktobrim, Auzenbahs uz to atteica: “Ja ņem vērā, ka šī ir operācijas 37.diena [12.sept. raidījums; – red.piez.], tad aptuveni 35-36 dienas bija Krievijai nepieciešamas, lai noreaģētu, sagatavotu vienības, veiktu to pārvietošanu un uzsāktu pretuzbrukumus. Bet ukraiņi šajā teritorijā ir nostiprinājušies, plus vēl pa citiem sektoriem gan rietumu, gan dienvidaustrumu virzienos viņi virzās uz priekšu. Katrā ziņā pusotrs mēnesis, es domāju, tas ir ambiciozs plāns no šī kara noziedznieka puses,” uzskata Auzenbahs, komentējot TV24 raidījumā aktuālos notikumus Kurskas apgabalā Krievijā, kur šā gada 6.augustā operāciju uzsāka un iebruka Ukrainas karaspēks.

