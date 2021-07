“Par šo nodokļu reformu viņi atrausies!” Šmits par to, ka koalīcija var izraisīt revolucionāru situāciju Ieteikt







Par jauno nodokļu reformu koalīcija atrausies, tā kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs”, komentējot koalīcijas attieksmi pre uzņēmējiem pandēmijas laikā, sacīja 13. Saeimas deputāts Didzis Šmits (frakcijām nepiederošs).

Viņš norādīja, ka vispār parasti neaizraujoties ar sazvērestību teorijām, bet viņam esot tāda sajūta, ka “tur kaut kāda sabotieru grupa iesūtīta ir koalīcijā, kas ik pa brītiņam iedot kaut ko – nu, kā mēs varētu vēl sev sagraut tēlu – “O, šitā!”.”

Ja Šmits būtu šāds sabotieris, kurš piedāvā šādu ideju (piemēram, par jaunāko nodokļu reformu), viņš neticētu, ka to kāds vērtēs kā ņemamu.

Deputāts norādīja arī uz kādu interesantu parādību. Proti, līdz šim daudzas lietas tika darītas vai nedarītas tāpēc, ka ir pandēmija.

“Mums visur ir pandēmija, pāri visam objektīvi. Un tad mēs tā kā visur redzam pandēmiju. Jebko, ko mēs darām, to nevar tāpēc, ka pandēmija, vai to vajag darīt tāpēc, ka pandēmija, bet tajā brīdī, kad mēs skaram 240 000 iedzīvotāju tiešos ienākumus un darba vietas rītā… Pēc pandēmijas, kad vajadzētu tagad, kā saka, domāt, kā tās trīs no piecām Vecrīgas kafejnīcām dabūt vaļā, mēs izdarām tā, lai tas kafejnīcas īpašnieks nevarētu to studentu pieņemt uz stundu laikiem, nesajūkot prātā grāmatvediski un finansiāli,” klāstīja Šmits.

Viņš arī izteica ideju, ka, iespējams, būtu bijis jāpadomā, ka pēc pandēmijas uzņēmējiem būtu bijis jāļauj uzelpot vismaz gadu.

“Paga, nu varbūt, kā reiz, pēc pandēmijas vajadzēja kādu gadu, divus atļaut tā kā uzelpot, sakārtot, atvērt visas kafejnīcas un viesnīcas, kas tagad ir ciet, un tad domāt, kā no viņiem naudu paņemt,” atzīmēja Šmits.

Pēc viņa teiktā, koalīcijai jārēķinās, ka “par to jau viņi atrausies!”

Tāpat Šmits sacīja, ka šobrīd izskatās tā, ka valdošā koalīcija pati strādā, lai novestu visu līdz revolucionārai situācijai.

“Viņi to revolūciju taisa, to revolucionāro situāciju taisa paši. Man jau liekas mērķtiecīgi darbi virzās. Varbūt, ka tā ir tā vēlme – novest tik tālu, ka tiešām tas latvietis iznāk uz ielām,” teica Šmits.