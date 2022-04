Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Anda Līce: Pat gultas krievu karavīri ir izmantojuši kā tualeti, arī tādā veidā paužot savu attieksmi pret ukraiņiem Ieteikt







Anda Līce, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā jau ir pagājuši divi mēneši, bet cilvēki daudzviet pasaulē joprojām jautā: “Kāds bija šī iebrukuma iemesls?” Ukrainā uz kādas sagrauta nama sienas krievu iebrucēja atstātais uzraksts: “Kas jums devis tiesības skaisti dzīvot?”, iespējams, arī ir īstā atbilde.

Krievijas ārpolitika gadsimtiem ilgi ir veidota uz aizdomām, nepatiku pret visu citādo, skaudību un neprasmi pašiem skaisti dzīvot. Kādi tikai jēdzieni nav dzirdēti sava nacionālā pārākuma, īpašu tiesību un jebkuras agresijas attaisnošanai – “krievu pasaule” (“russkij mir”), “dzīļu tauta” (“glubinnij narod”), “Krievijas īpašais ceļš”. Ir dzirdēts pat apgalvojums, ka krievu tautai esot par vienu hromosomu vairāk nekā citām!

Karš visiem norauj maskas, atgriežoties no iebrucējiem atbrīvotajās pilsētās, ukraiņi ierauga – izlaupītos un izdemolētos mājokļus un pat gultas krievu karavīri ir izmantojuši kā tualeti, arī tādā veidā paužot savu attieksmi pret ukraiņiem, kurus vēl nesen sauca par “brāļu tautu”. Ja runa ir par vēsturiskām analoģijām, tad Otrā pasaules kara laikā, pārstaigājot Eiropu, to darīja arī padomju armija. Pirms es par to lasīju tā laika cilvēku atmiņās, man mamma stāstīja, ka līdzīgu ainu savās lauku mājās mūsu ģimene ieraudzījusi pēc atgriešanās no bēgļu gaitām.

Pēdējā laikā daudz ir spriests par Krievijas iedzīvotāju aklo ticību Kremļa propagandai. Jā, valsts nomalēs daudziem nav interneta, viņi nekur tālāk par savu sādžu nav bijuši un nezina, ka var dzīvot arī citādi. Tomēr vēl lielāks ir to skaits, kuri nemaz nevēlas zināt patiesību, un tā nebūt nav vienīgi Krievijā dzīvojošo problēma, Putina fanu ir pilna krievu diaspora visur pasaulē, arī Latvijā.

Viņi nu gan varētu redzēt, kāda milzīga plaisa šķir demokrātiskās valstis no totalitārās Krievijas. Varētu, bet vai grib?

Pats trakākais, ka pat latviešu vidū ir tādi, kurus ir apmājusi Kremļa propaganda. Vai tā būtu vienīgi nejaušība, ka dedzīgie Trampa atbalstītāji nesen noliedza kovidu, bet tagad attaisno Krievijas agresiju? Tā nav vienīgi mazizglītoto nelaime. Divdesmit pirmajā gadsimtā ar dīvainu aklumu sirgst ne tikai tāds izcils diriģents kā Valērijs Georgijevs, bet arī daudzi aktieri, rakstnieki un žurnālisti, par speciāli uzpirktajiem nemaz nerunājot.

Piebilde par jautājumu: “Kas cilvēkam dod tiesības skaisti dzīvot?” Radītājs dod gan tiesības, gan arī izvēli, kā dzīvot. Šādas tiesības saņēma arī uz Ukrainā sagrautā nama rakstītājs brīdī, kad tas nāca pasaulē. Rakstītājam diemžēl nav sanācis skaisti dzīvot – viņš izvēlējās ko citu.