"Ryanair" par 20% samazina reisus Berlīnes Brandenburgas lidostā







Īrijas zemo cenu aviokompānija “Ryanair” paziņojusi, ka tā par 20% samazina reisus Berlīnes Brandenburgas lidostā, kā iemeslu minot to, ka lidostas maksas ir pārāk augstas, tādēļ tiks pārtraukti arī reisi no šīs lidostas uz Rīgu un vēl pieciem galamērķiem.

“Šo samazinājumu dēļ “Ryanair” lidmašīnu skaits, [kas bāzējas] Berlīnē, tiks samazināts no deviņām līdz septiņām, tādējādi tiks zaudēti (..) seši maršruti – Brisele, Hanija, Kauņa, Krakova, Luksemburga, Rīga, jo Eiropas lielākā aviosabiedrība pārvirza savu jaudu uz citām Eiropas Savienības valstīm ar zemākām izmaksām, piemēram, Itāliju, Poliju un Spāniju,” teikts “Ryanair” vietnē publiskotajā paziņojumā.

Tajā nav minēts, kad reisi no Berlīnes uz šīm sešām lidostām tiks pārtraukti, taču piebilsts, ka “šis paziņojums seko pēc vairākiem “Ryanair” brīdinājumiem, ka Vācija 2025.gada vasarā zaudēs vēl 10% no “Ryanair” Vācijas kapacitātes (..), ja Vācijas valdība nespēs mainīt nesen par 24% paaugstināto aviācijas nodokli (un galu galā to atcelt), risināt strauji pieaugošo maksu par dispečeru pakalpojumiem (+100% kopš 2019.gada) un atlikt drošības nodevas maksimālā apjoma palielināšanu par 50% (no 2025.gada janvāra)”.

Informācija “Ryanair” mājaslapā liecina, ka lidojumi no Rīgas uz Berlīnes Brandenburgas lidostu un atpakaļ notiek vienu reizi katru dienu, izņemot sestdienas.

Rīgas lidostas pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka komentāru par “Rynair” publiskoto ziņojumu sniegs ceturtdien, 29.augustā.

Jau ziņots, ka starp aviosabiedrībām Rīgas lidostā lielāko jeb 57% tirgus daļu ieņem Latvijas lidsabiedrība “airBaltic”, bet “Ryanair” ir 25% tirgus daļa.