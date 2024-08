Wizz Air Airbus 320 Foto. Scanpix/REUTERS/Kacper Pempel

Ja patīk ceļot un to izdodas darīt bieži, tad iespaids uz privāto maciņu ir jūtams diezgan strauji. Vai nebūtu lieliski, ja jūs varētu rezervēt neierobežotu skaitu par fiksētu cenu? Tagad šāda iespēja ir radīta, taču – kā vienmēr ir kāds āķis, lai viss tomēr nebūtu tik vienkārši, kā izklausās pirmajā brīdī, par to vēstī tūrisma portāls Time Out.

Tagad, pateicoties Wizz Air, kas ir tā saucamā budžeta aviokompānija un kas darbojas gandrīz 200 pilsētās, ir laidusi klajā jaunu akciju “All You Can Fly” abonementu. Tas dara to , ko sola reklāma — nav ierobežots lidojumu skaits, ko varat izmantot 12 mēnešu periodā. Tomēr!

Tomēr ir dažas lietas, kas liek divreiz padomāt par reģistrēšanos šai akcijai un abonementa nopirkšanu, pat ja tas ir ļoti izdevīgs darījums. Tātad, ja neierobežotu lidojumu skaņas lika jūsu ausis uzmundrināt, lasiet tālāk.

Kas ir Wizz Air abonements “All You Can Fly”?

Jūs izlasījāt pareizi — dalība šajā akcijā patiešām piedāvā neierobežotus lidojumus (tehniski). Par 599 eiro gadā (vai 499 eiro, ja reģistrējaties pirms piektdienas, 16. augusta), Wizz Air ļaus jums rezervēt tik daudz lidojumu, cik vēlaties nākamo 12 mēnešu periodā (sākot no septembra). Lai gan aviokompānijas, kas piedāvā vairāku lidojumu paketes, nav nekas jauns, neierobežoti piedāvājumi ir retāk sastopami. ASV operators Frontier Airlines un Malaizijā bāzētā AirAsia piedāvā līdzīgus darījumus.

Kā iegūt to?

Ieinteresēja? Šo gada biļeti var iegādāties lidsabiedrības vietnē. Jums būs jāreģistrējas, jāpiekrīt noteikumiem un privātuma paziņojumam — protams, noteikti ir vērts pievērst uzmanību savām atteikuma tiesībām. Kad būsit samaksājis, varēsiet sākt rezervēt vietas lidmašīnā (no 2024. gada septembra), taču lasiet tālāk, lai iegūtu plašāku informāciju.

Dalības maksa un informācija

Pirmais jūsu rezervētais lidojums ir par velti, pēc tam par katru tiek piemērota rezervācijas maksa 9,99 eiro apmērā, un negaidiet, ka tiks iekļauta sēdvietu piešķiršana vai bagāžas apjoms – par tiem jums būs jāmaksā papildus.

Tātad, kur ir āķis?

Tie ceļotāji, kas plāno strikti savus maršrutus, labāk dziļi ieelpojiet. Ja jums patīk izklājlapas, detalizēti maršruti un trīs mēnešus ilga plānošana, šī iespēja, iespējams, nav paredzēta jums. “All You Can Fly” biedriem ir tiesības rezervēt lidojumus tikai 72 stundas pirms izlidošanas – un tie pamatā ir gaidīšanas lidojumi.

Turklāt katrai lidostai, no kuras darbojas Wizz Air, ir pieejams ierobežots abonementu skaits. Aviokompānija paziņoja, ka tā pārdod 10 000 abonementu, bet ziņu aģentūra BBC jau noskaidroja, ka vairākas “vēlamās lidostas” iespējas jau momentā bija izpārdotas. Lapā redzams ziņojums: “Ja nevarat izvēlēties sev vēlamo lidostu, lūdzu, ņemiet vērā, ka limits ir sasniegts un Wizz Air diemžēl šobrīd nevar piedāvāt “Wizz All You Can Fly” abonementu no turienes.”