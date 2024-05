“Parādiet pilnīgi skaidri, kas būs ar to “airBaltic”? Vai tiešām jāslēpjas?” Godmanis pasaka priekšā, kā politiķi var vairot tautas uzticēšanos viņiem Ieteikt







“Lai vairotu to uzticību, es domāju, ka kaut kādi praktiskāki soļi arī ir jāparāda,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Kārtības rullis” iesāka teikt bijušais Ministru prezidents Ivars Godmanis, apspriežot aktuālos politikas jautājumus, tostarp Latvijas pilsoņu uzticību politiķiem un viņu spējai realizēt dažādus valsts mēroga projektus.

“Nu, piemēram, kā es teiktu, tad parādiet pilnīgi skaidri, kas būs ar to “airBaltic“? Tā pilnīgi skaidri! Ko mēs tur būvējam – būs tas tilts, nebūs? Vai pabeigs tikai Centrālo staciju un lidostu? Arī tāds ir variants, ja vairāk naudas nav. Pilnīgu skaidrību. Vai tiešām jāslēpjas?” sacīja Godmanis, runājot gan par nacionālās aviokompānijas “airBaltic” attīstību, gan arī “RailBaltica” dzelzceļa projektu.

“Otrs – par tiem visiem atveseļošanās mehānismiem…Mēs to dzirdam, bet parādiet konkrēti, kas ir ar šo naudu, kas Rīgai domāta? Tur Rīgai ir zaļināšana… Kas konkrēti tie ir par projektiem un ko tur darīs praktiski? Ja to neizdara, tad tā runāšana paliek jau struktūrfondu līmenī, atveseļošanas mehānisma līmenī – tā ir tukša skaņa, ko cilvēki nepieņem! Un viņi jums neuzticēsies!” emocionāli pauda bijušais premjers Godmanis TV24 raidījumā.

Godmanis gan pieļauj, ka “tur varēja kļūdīties”, piemēram, sanāca problēma ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) korpusa būvniecību. “Tur iznāca problēma ar to slimnīcu. Jā, ir! Bet tad godīgi sakām, ka tāda tā ir un cīnāmies ar to. Jo šīs lietas tomēr parāda, kādas tās ir, un nevajag no tā baidīties. Tas vairos to uzticību. Uzticību nevairos tad, ja mēs kaut ko tādu vispārēju zīmēsim uz priekšu, bet tā reālā dzīve mums nemainīsies. To nedrīkst darīt,” tā žestikulēdams sacīja Godmanis TV24 raidījumā “Kārtības rullis”.

Jau vēstīts, ka partiju Saeimas vēlēšanu reitingā līderos izvirzījusies “Nacionālā apvienība” (NA) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), liecina pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma veiktās pētījuma centra SKDS aptaujas dati, kas publiskoti 14.maijā.

Aprīlī partiju reitingu līderos jau otro mēnesi ierindojas NA, kurai atbalsts ir nemainīgs – 8,1%. Otrajā vietā reitingā nonākusi ZZS ar 7,6% atbalstu, kas ir par 0,6 procentpunktiem vairāk nekā martā. Savukārt trešajā vietā ierindojusies “Jaunā vienotība” (JV), kas piedzīvojusi kritumu no 7,8% martā, un par viņiem aprīlī gatavi balsot 7,2% aptaujāto.

Ceturtajā vietā ierindojusies partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV), kura aprīlī guvusi 6,6% atbalstu, kas ir par 0,8 procentpunktiem mazāk nekā martā. Savukārt piektajā vietā ir marta reitingu otrās vietas ieguvēji “Progresīvie”, kuriem aprīlī bijis 6,5% atbalsts.

“Saskaņai” aprīlī balsi sola 5,8% aptaujāto, kas par 0,8 procentpunktiem vairāk nekā martā, “Apvienotajam sarakstam” (AS) – 5%, bet “Stabilitātei” – 4%, kas ir par 1,5% mazāk nekā martā. “Suverēnai varai” balsi sola 2,6% aptaujāto, kas ir vairāk nekā martā, kad tās atbalsts bija 2%.

Tālāk seko Jaunā konservatīvā partija, kurai balsi sola 1,6% aptaujāto, apvienība “Par” ar 1,4%, “Latvijas attīstībai” ar 1,2% un “Pamats LV” ar 1% atbalstu. Savukārt par “Platforma 21” balsot sola procenta piektā daļa aptaujāto, bet gandrīz pusotrs procents – par citām partijām.

Aprīlī līdz 28,3% pieaudzis neizlēmušo skaits, bet samazinājies to cilvēku skaits, kuri aptaujā teikuši, ka uz vēlēšanām nedosies. Martā tādu bija 13%, bet aprīlī – 11,6%.

Šie dati ir pārrēķināti arī, ņemot vērā, cik katras partijas atbalstītāji ir gatavi piedalīties vēlēšanās. Šādi pārrēķinot, Saeimā iekļūtu astoņas partijas – NA, JV, ZZS, “Progresīvie”, LPV, “Saskaņa”, AS un “Stabilitātei”.