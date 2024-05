Ilga Kreituse: Latvijā pamazām briest politiskā krīze – ja neradīsim situācijai risinājumu, tad mums ir ļoti lielas problēmas Ieteikt







“Šīs svētku dienas un brīvdienas ir mazliet atvirzījušas nost to ļoti karsto un aktuālo jautājumu, ka Latvijā pamazām briest politiskā krīze,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” uzsvēra politoloģe un Rīgas Stradiņa Universitātes RSU emeritētā profesore Ilga Kreituse, diskutējot par aktualitātēm politikā Latvijā.

“Ja neradīsim situācijai risinājumu, tad mums ir ļoti lielas problēmas saistībā ar cilvēku uzticību politiskajiem spēkiem – par uzticību tiem valstiskajiem spēkiem, kuriem ir jāizvērtē šie politiskie spēki. Jo tie skandāli, kas pēdējā laikā saistās ar partijām, ar naudu un budžetu, ar ko mums šodien iet ļoti švaki… Onkologi paziņojuši, ka ministram ir labs plāns, bet kamēr nav naudas, tad viņi tam neredz praktiski jēgu, kā tālāk virzīties?! Mēs zinām, ka pedagogi ies atkal piketēt, jo tur tiešām ir par ko piketēt!” komentēja Kreituse.

Pēc politoloģes domām, tas viss veidojot šo negatīvo situāciju un neuzticību politiskajām partijām.

“Praktiski ir tā krīze, jo mēs tikai caur vēlēšanām un caur politiskajām partijām atrodam tos cilvēkus, kuriem mēs uzticam sevi vadīt kā pašvaldībā un valstī, tā arī Eiropas Savienības līmenī. Tas ir ļoti aktuāli! Un vienlaicīgi mēs aizmirstam, ka, runājot un sakot, ka nē, mēs esam tādi un mēs esam ļoti labi un tādi, to visu klausās šeit esošo vēstniecību darbinieki, kuri to analizē, un pēc tam mēs brīnāmies, ka investīciju piesaistes jautājumā mēs esam vienā no pēdējām vietām,” uzsvēra politoloģe un RSU emeritētā profesore Kreituse, apspriežot aktualitātes politikā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

