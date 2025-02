“Pārdevēja tikai noteica “O, točna”…” Pircēja dusmīga par “viltus” atlaidēm veikalos; “Rimi” atbild Krista Draveniece

“Fascinē, cik perfekti darbojas veikalu tīklu mārketings! Pirku preci ar dzelteno cenu zīmi ar ļoti labu atlaidi! Atgriezos ofisā, ieskatījos e-čekā! Prece iegādāta par pilnu cenu!” sociālajos tīklos raksta kāda sieviete.

“Veikals nav tālu, eju atpakaļ, lai pārliecinātos vai neesmu kļūdījusies. Nē, dzeltenā akcijas cenu zīme ir, bet āķis tajā, ka akcija beigusies jau 3(!) dienas atpakaļ! Norādīju uz to pārdevējai, kura noteica: “O, točna!” Iedomājos, kāda papildus peļņa veikalam bija šo dienu laikā! Tad arī beidzot sapratu akcijas jēgu!” pircēja neapmierināta.

“Janvāra beigās “Rimi” pirku vīnu arī it kā ar atlaidi, pie kases skatos pilna summa, aizeju atpakaļ, skatos atlaide bija tikai līdz 6.janvārim, reāli kādas 3 nedēļas tika maldināti cilvēki. Rīt varētu prikola pēc aiziet paskatīties, vai vēl ir atlaide.” kāda pircēja komentē šo ierakstu.

Kāda veikala darbiniece gan paskaidro, ka speciāli maldināt pircēju nav jēgas. “Es strādājot veikalā, vienmēr akcijas nomainam laikā, pie tiem simtiem akciju ko nomaina, kādreiz var gadīties, vienu nepamanīt pie plaukta. Un tad no klientiem pārmetumi, domājat mums kāds labums no tā? Pircēji lamājas. Bet redz visi domā ka pārdevējai tagad atleks nezin kas, un ka speciāli to dara. Pārdevējas tagad smīn no laimes, ka pensionārs nopircis sieru nevis pa 6, bet pa 10 eiro? Kā var tik slikti domāt par cilvēkiem?” viņa raksta.

LA.LV. sazinājās arī ar “Rimi”, lai noskaidrotu, vai šādas situācijas gadās bieži un kā pircējam labāk rīkoties.

Everita Bičkova, Rimi Latvia ārējās komunikācijas vadītāja: “Ņemot vērā, ka vidēji vienā Rimi veikalā ir vairāki tūkstoši dažādu preču, mainot akcijas, var rasties cilvēciskas kļūdas. Mēs atvainojamies pircējam par sagādātajām neērtībām un pateicamies veikala apmeklētājiem par vērību un aktivitāti, lai labotu šo situāciju!

Savukārt situācijās, kad pircējs ievērojis cenu nesakritību starp plauktā norādīto cenu zīmi un čekā redzamo cenu, aicinām vērsties pie veikala darbiniekiem, lai cenu zīmi nomainītu un saņemtu atpakaļ par pirkumu iztērēto naudu.”