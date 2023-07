Foto: Biedrība “Peldēt droši”

Pāris dienās astoņas zaudētas dzīvības – vai dienesti paziņojumu par bīstamību peldēties jūrā izplatīja laicīgi?







Ar satraucošu ierakstu sociākajos tīklos dalījusies organizācija “Peldēt droši”, jo beidzamās dienas ir bijušas traģiskas – tik daudz noslīkušu cilvēku pāris dienu laikā.

29. jūnijā – 4 bojāgājušie, 1. jūlijā atkal četri noslīkušie. Pāris dienās ASTOŅAS ZAUDĒTAS DZĪVĪBAS!

Organizācijas ierakstā sociālajos tīklos teikts: “Sestdienas vakarā, 1. jūlijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izplatīja brīdinājumu, ka jūrā un līcī ir spēcīga zemūdens straume, kas, peldētājam pašam nemanot, strauji ievelk dziļumā. Bez īpašām prasmēm spēcīgos viļņos un straumē nokļūt krastā ir gandrīz neiespējami.

Diemžēl ziņo arī par 4 bojāgājušajiem – viens negadījums Liepājā, bet trīs – Carnikavā.

Aculiecinieki Carnikavā vēsta, ka operatīvajiem dienestiem nav bijusi iespēja piekļūt notikuma vietai pludmalē uz ceļa ierīkota škēršļa dēļ. Jautājumu daudz…

Vai dienesti izplatīja paziņojumu par bīstamību peldēties jūrā laicīgi? Vai pietika ar vienu ierakstu Twitter? Vai mediji steidzās šo vēstīt visplašākajai sabiedrībai? Vai pašvaldības policijai ir pienākums brīdināt atpūtniekus pludmalēs un pastiprināti dežūrēt?

Kāpēc operatīvajam dienestam nav iespēja piebraukt pludmalei, kur peldas liels skaits cilvēku? Vai pašvaldības pievērš uzmanību cilvēkdrošības jautājumiem uz ūdens visaugstākājā līmenī?

Jautājumu daudz, ceram sagaidīt atbildes no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ādažu novads, Carnikavas pašvaldības policijas un citiem atbildīgajiem dienestiem.

29. jūnija vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Jēkabpils novada Sēlpils pagastu, kur vieglā automašīna ieripojusi Daugavā. Ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas salona atbrīvoja divus cilvēkus, kurus nogādāja krastā pie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, kuri konstatēja cilvēku nāvi. Aizkraukles novada Skrīveru pagastā no Daugavas un Ventspils novadā no Užavas upes tika izcelti bojāgājuši cilvēki.”