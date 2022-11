Kristaps Porziņģis Foto: Edijs Pālens, LETA

Basketbols. Pārliecinošs revanšs – Porziņģa uznāciens







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kristaps Porziņģis otro spēli pēc kārtas NBA meistarsacīkstēs izcēlās ar vismaz 30 punktu guvumu, sekmējot Vašingtonas “Wizards” uzvaru spēlē pret Filadelfijas “76ers” (121:111).

Abas komandas šonedēļ tikās divas reizes, pirmdien labāki bija filadelfieši, kad Porziņģis sameta 32 punktus. Tagad viņam par diviem punktiem mazāk, toties komandai uzvara un pārtraukta trīs zaudējumu sērija. Liepājnieks spēlēja 34 ar pusi minūtes, uzbrūkot ar labu precizitāti, jo trāpīja astoņus no deviņiem divpunktu metieniem, visus 11 “sodiņus” un vienu no četriem trejačiem. Tāpat viņam deviņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles un trīs bloķēti metieni. Pirmajās sešās šīs sezonas spēlēs Porziņģis knapi tika līdz 20 gūto punktu atzīmei, bet pēdējos divos mačos viņš uzbrukumā jau ir izteikts komandas līderis. Šosezon Porziņģis vidēji mačā guvis 21 punktu, bet līderis visā līgā ar 36,1 punktu spēlē ir viņa bijušais komandas biedrs Luka Dončičs no Dalasas “Mavericks”.