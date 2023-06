Centieni izprast pašai sevi, vēlme pēc dzīves, kuras noteicējs esi tu pats, kā arī cīņa ar atopisko dermatītu bija ceļa posmi, lai Samanta Alise Rasmuse izlemtu veidot savu uzņēmumu – viņa gatavo ēterisko eļļu maisījumus. Foto: no personīgā arhīva

Signe Mengote, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Centieni izprast pašai sevi, vēlme pēc dzīves, kuras noteicējs esi tu pats, kā arī cīņa ar atopisko dermatītu bija ceļa posmi, lai Samanta Alise Rasmuse (21) izlemtu veidot savu uzņēmumu – viņa gatavo ēterisko eļļu maisījumus. Katram cilvēkam reiz ir jāapstājas un jāieklausās sevī. Samantas pieredze liecina, ka tam var būt pat izšķiroša nozīme un ietekme uz veselību.

“Es to vairāk dēvētu par hobiju, par veidu, kādā aicinu sievietes veltīt vairāk laika sev, vairot patīkamas emocijas,” par ēterisko eļļu zīmolu “Adorate” stāsta tā īpašniece Samanta. Ceļš uz mērķu sasniegšanu nav bijis viegls – lai izveidotu produktu, kas noderēs citām sievietēm, Samantai sākumā bija jātiek galā pašai ar sevi: “Man tolaik bija astoņpadsmit gadi, strādāju par auklīti, pieskatīju četrus bērnus, kas bija diezgan liels izaicinājums. Vēlējos kaut ko mainīt, tāpēc nolēmu pieteikties izaugsmes treniņa sesijām, kuru cena tolaik bija 700 eiro, – protams, man tādas naudas nebija.” Lai to nopelnītu, papildus auklītes pienākumiem Samanta uzkopa arī mājas: “Nauda nāca grūti, bet es ļoti vēlējos vismaz pamēģināt pārveidot savu dzīvi –ja citi var dzīvot tā, kā viņiem patīk, kāpēc lai to nevarētu arī es? Ar izaugsmes treneri ātri vien sapratām, ka es nereti savas vēlmes un vajadzības lieku zemāk par citu cilvēku vēlmēm. Tā nu sākās mans ceļš uz izaugsmi un biznesu.”

Kaut kas smaržīgs

Pudelītēs tiek ievietoti arī ziediņi – tas, kā atzīst uzņēmēja, ir ļoti laikietilpīgs process. Foto: no personīgā arhīva

Samanta pēkšņi feisbukā pamanīja ziņu ar aicinājumu pieteikties dabisko smaržu meistarklasei: “Jau kādu laiku domāju, ka vēlos veidot smaržas, kosmētiku. Man šķiet, ka tieši tā arī biju raksturojusi savu vēlmi radīt kādu produktu: “kaut kas smaržīgs”. Meistarklase bija mans jaunais sākums.”

Tur pasniedzēji mācīja veidot smaržas uz spirta bāzes, taču, atnākot mājās no kursiem, Samanta mēģināja tās veidot uz eļļas bāzes: “Pat nezinu, kā tas notika – šī ideja vienkārši uzradās. Mans mērķis bija sniegt arī citām sievietēm tās emocijas, kuras pārņēma mani, kad ieelpoju ēterisko eļļu smaržu.”

Lai gan Samantai ir tikai divdesmit viens gads, viņa stāsta, ka labprāt savu biznesu būtu uzsākusi vēl agrāk – ja vien bailes un šaubas nebūtu stājušās ceļā.

“Šobrīd, kad mums ir tādas sociālo tīklu platformas kā “Instagram” un “TikTok”, kur var atrādīt savu produkciju, sa-sniegt potenciālo klientu ir nosacīti vieglāk. Tas gan nozīmē, ka jābūt aktīvam, un man bija nedaudz bail par to, ko padomās citi.” Meitene sevi dēvē par perfekcionisti, un arī šī īpašība liedza ēteriskajām eļļām ātrāk ieraudzīt dienasgaismu: “Mana mamma pretēji man bija ļoti pārliecināta – visiem stāstīja par manu nodarbi, vēlējās produkciju piedāvāt veikaliem, taču es neļāvu. Apkārtējie man gandrīz ticēja vairāk nekā es pati sev.”

Miers un skaistas atmiņas

Katra ēteriskās eļļas pudelīte tiek glīti un rūpīgi sasaiņota. Foto: no personīgā arhīva

“Ieslēdzu mūziku, padejoju, padziedu, un tajā pašā laikā top mana zīmola produkti.” Samanta stāsta, ka katrā ēteriskās eļļas pudelītē pievieno savu enerģiju, mīlestību un rūpes: viņa pret procesu izturas ļoti nopietni. Iespējams, tieši tāpēc klienti atgriežas atkal un atkal. Visvairāk laika aizņem tieši ziediņu ievietošana pudelītēs: “Lapiņu pa lapiņai – tas ir uztrenējis manu pacietību. Pēc tam iepildu bāzes eļļu, tad katrā pudelītē atsevišķi piepilinu klāt ēteriskās eļļas. Esmu mēģinājusi arī sajaukt visu maisījumu vienā traukā, bet tas nesniedz vēlamo efektu.” Tad katrs produkts tiek likts Latvijā ražotā auduma maisiņā, klāt nāk arī buklets ar informāciju par produkta lietošanu un izmantotajiem maisījumiem. Uzņēmēja atklāj, ka desmit sūtījumu sagatavošana viņai aizņem vismaz 3–4 stundas.

Samanta skaidro, ka ēteriskās eļļas uzlabo garastāvokli, miega kvalitāti, veicina produktivitāti, mazina stresu un trauksmes sajūtu: “Maisījumus pilina uz pulsa vietām. Mūsu oža ir cieši saistīta ar atmiņām un emocijām – smarža iziet cauri ožas orgāniem virzienā no deguna gar smadzeņu apakšdaļu, savienojot to ar zonām, kas ir atbildīgas par atmiņām un jūtām. Kādu laiku lietojot citas smaržas un tad atkal pasmaržojot iepriekš lietotās, uzplūst atmiņu vilnis. Vai esat to pamanījuši? To pašu veic arī ēterisko eļļu maisījumi – liek atmiņām atgriezties, radot krāsainas emocijas.

Piemēram, maisījums ar nosaukumu “Abundance” smaržo pēc Ziemassvētkiem – ataust siltas un mīļas emocijas, kas nomierina.

” Ēterisko eļļu meistare saviem klientiem piedāvā dažādus rituālus – lietot tās brīdī, kad tiek lasīta grāmata, tāpat arī meditējot, dejojot. Produkciju var izmantot jebkurā brīdī, kad nepieciešama papildu enerģija. Samanta uzskata, ka viņa no konkurentiem atšķiras ar to, kā pasniedz produkciju: “Ļoti piedomāju pie noformējuma, pie tā, kādu vēstījumu sniedzu saviem klientiem. Pasūtījumam vienmēr pievienoju arī kādu pārsteigumu. Būsim godīgi – nereti produkts paliek otrajā plānā un svarīgāka ir pieeja, uzņēmuma vērtības – tās ir lietas, kuras nav iespējams nošpikot.”

Labvēlīga augsne jaunajiem uzņēmumiem

Samanta ir diezgan droša, ka Latvija ir jaunajiem uzņēmējiem draudzīga valsts: “Ir iespējams pieteikties dažādās izaugsmes programmās, īpaši tiek atbalstīti jaunie uzņēmumi, kā arī tie, kas veicina eksportu. Dokumenti, grāmatvedība man sagādā vislielākās grūtības, bet, izstudējot internetā pieejamos materiālus, sazvanoties ar Valsts ieņēmumu dienestu, nonācu līdz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, kura šobrīd piedāvā pro-grammu, kas palīdz kārtot eksporta jautājumus.”

Konsultējoties ar speciālistiem, Samanta nodibināja savu uzņēmumu. Viņa arī citiem jaunajiem censoņiem iesaka izmantot visus resursus, kuri ir bez maksas, kā arī nepadoties pie pirmajām grūtībām: “Noteikti jārēķinās ar to, ka pieļausiet kļūdas, un tas ir normāli. Galvenais – prast laikus labot situāciju, sekot līdzi savām finansēm, nebaidīties prasīt palīdzību, jo cilvēki ir ļoti pretimnākoši un gatavi palīdzēt dažādos jautājumos.” Ja Samantai būtu iespēja sākt visu no jauna, viņa vēlētos darboties komandā, nevis viena: “Es atrastu cilvēkus, ar kuriem kopā sākt uzņēmējdarbību. Agrāk man šķita, ka visu varu izdarīt pati, bet biznesā ļoti svarīgs ir tieši komandas darbs. Tagad gan esmu nonākusi komforta zonā un pašlaik neesmu gatava apmācīt kādu citu darīt to, ko daru pati. Protams, deleģējot darbus, viss notiktu ātrāk, bet biznesā ir ļoti svarīgi atrast pareizos cilvēkus, un tam es gatavojos lēnām, nesteidzoties.”

Cīņa ar slimību

Skolas gados Samanta saprata, ka vēlas kļūt par ārsti. Desmitajā klasē meitene katru pirmdienu no dzīvesvietas Ķekavā devās uz Rīgas Stradiņa universitātes ķīmijas lekcijām, lai sagatavotos eksāmeniem. Vienpadsmitajā klasē viņa sāka apmeklēt arī bioloģijas lekcijas. Tas bija viņas iecienītākais mācību priekšmets, un iestājeksāmenus Samanta nokārtoja veiksmīgi: vieta Medicīnas fakultātē bija izcīnīta! Uzsākot studijas, viņa tomēr saprata, ka nevēlas tās turpināt: “Uzdevu sev jautājumus – kāpēc? Tas taču ir mans sapņa piepildījums… Domāju, domāju, līdz nolēmu paņemt pauzi, kas nu ilgst jau otro gadu.”

Samanta sirgst ar atopisko dermatītu, un laikā, kad bija jāizšķiras par mācību nākotni, slimība saasinājās.

Iespējams, ka šī apstākļu sakritība meitenei pavēra durvis uz sava biznesa izveidi: “Esmu ļoti pateicīga vecākiem, ka viņi man neko nepārmeta. Par studijām tomēr tika samaksāta liela nauda… Viņu attieksme bija atvieglojums un dzinulis jaunam sākumam.”

Atopiskais dermatīts izpaužas izsitumu un niezes formā. Sākotnēji Samanta ļoti aktīvi meklēja slimības cēloņus, jo sadzīvot ar sekām bija teju neiespējami: “Tas sākās jau bērnībā. Kādreiz ar to ļoti cīnījos, tagad vienkārši pieņemu. Likās, ka tā ir alerģija no pārtikas, no suņa, kosmētikas. Bija vieglāk vainot citus nekā ieskatīties pašai sevī. Visu mūžu aizliedzu sev ēst šokolādi, mieloties ar citiem saldumiem, mīļot suni, jo man šķita, ka uzreiz parādīsies izsitumi, – un tā tas arī notika.

Kad apstiprinājās, ka man alerģiju nav, es nedēļu no vietas ēdu saldumus, un man viss bija kārtībā.

Ko tikai ar mums nespēj izdarīt mūsu prāts…” Samanta ir pamanījusi, ka atopiskā dermatīta lēkmes notiek emocionālos, saspringtos dzīves brīžos: “Kad ir saasinājumi, izsitumus sakasu līdz pat asinīm. Ārsti, mani tolaik ieraugot, bija šokā. Pati raudāju dienām un naktīm, nezinot, ko iesākt. Ar draugu gulējām atsevišķās istabās, lai viņš varētu izgulēties. Varbūt paradoksāli, bet vislielākais slimības saasinājums bija tieši brīdī, kad strauji sāka attīstīties bizness. Mani kaitināja tas, ka neviens mani nesaprot, un tā sajūta radīja pirmo patiešām nopietno trauksmi manā dzīvē. Atceros, ka vēlējos slimību izraut no sava ķermeņa, bet nezināju, kā.”

Emocionāli – vēl grūtāk

Brīvajos brīžos meitene labprāt izmēģina ko jaunu, kā arī velta laiku pastaigām gar jūru. Foto: no personīgā arhīva

Pēc Samantas pieredzes medikamenti, kas ārstē šo slimību, ir kā plāksteris, kas palīdz tikai uz laiku: “Tos nav ieteicams lietot ilgtermiņā. Pati izgāju šo medikamentu kursu – tie ir kortikosteroīdi. Kļūst labāk, jā, bet, kad tie izdalās no ķermeņa, viss sākas no gala.” Samantai palīdz savu emociju analizēšana, arī psihologs, kas iesaka, kā rīkoties stresa situācijās: “Ikdienā lietoju nomierinošas tējas, ļoti palīdz arī mani ēterisko eļļu maisījumi. Tāpat kā laiks ar sevi, kad varu emocijas izlikt dejā vai kādos fiziski smagos treniņos. Ieteicams skaļi dziedāt, un tas man ir liels izaicinājums, jo esmu diezgan klusa. Jau jūtu pozitīvas izmaiņas – ir vieglāk izteikties un pastāvēt par sevi, neļaut citiem kāpt sev uz galvas.” Kopā ar psihologu meitene atklājusi, ka pārlieku ņem pie sirds citu cilvēku teikto un arī tas izraisa stresu: “Ja kāds kaut ko pateica par manu izskatu vai drēbju izvēli, es nepratu atbildēt, ka šī cilvēka viedoklis mani neinteresē – es to uztvēru ļoti personīgi, sāku attaisnoties, ilgi turēju šo sāpi sevī, prātā nemitīgi pārcilāju konkrētā cilvēka teikto.” Samanta gan piemin, ka šī ir tikai viņas pieredze, bet katram, kurš slimo ar atopisko dermatītu, jāmeklē savi risinājumi: “Ja palīdz tas, ko iesaka ārsts, noteikti jāturpina terapija, kāda ir nozīmēta.”

Lai gan slimība ir fiziski smaga, meitene atzīst, ka emocionāli tā ir vēl smagāka: “Es bieži biju īgna, nevēlējos doties ārpus mājas, rādīties tur, kur ir citi cilvēki. Reizēm izsitumu dēļ mana seja izskatās kā sasista – tad jūtu cilvēku skatienus un vēlos pateikt, ka mani neviens nav sitis – tās ir atopiskā dermatīta sekas.” Tiešus jautājumus par ādas stāvokli meitene gan saņēmusi nav, un viņai šķiet, ka daudzi no tiem, kas cieš no ādas slimībām, paši sev uzliek papildu slogu – patiesībā apkārtējiem nemaz tik ļoti nerūp tas, kas tie par izsitumiem un kā tie radušies.

Samanta visā cenšas saskatīt pozitīvo – arī savā slimībā.

“Bieži domāju, ka viss būtu citādi, ja man nebūtu atopiskā dermatīta. Taču vai tad es būtu uzsākusi savu biznesu? Vai būtu tur, kur esmu tagad? Diez vai. Slimība bija viens no iemesliem, kādēļ izveidoju uzņēmumu – es nespēju būt atkarīga no kāda cita cilvēka, no konkrēta grafika – tas man uzdzen stresu un līdz ar to rodas arī izsitumi. Sapratu, ka man pašai jāveido sava ikdiena.”

Sapņot lielus sapņus

Jaunā uzņēmēja sapņo par savu veikalu – viņa pat zina, kur tas varētu atrasties: “Tērbatas ielā. Tas ir mans sapnis, bet tad jau redzēs… Manā veikalā būs daudz zaļumu, augu, stūrītis kafijas pauzei un sarunām. Varēs iegādāties manus ēterisko eļļu maisījumus, kosmētiku, apģērbu. Īsta sieviešu paradīze. Man ļoti patīk, kā veikali ir izveidoti, piemēram, Bali salā – tie ir apvienoti ar kafejnīcām. Ieturi maltīti un kaut ko iegādājies.” Samanta nebaidās izvirzīt lielus mērķus – līdz trīsdesmit gadu vecumam viņa jau vēlētos būt viesu mājas vai viesnīcas saimniece. Meiteni vilina nekustamo īpašumu bizness. Vēl viens mērķis ir pelnīt tā, lai naudu var regulāri ziedot dzīvnieku patver-smēm: “Varbūt tas izklausās pēc maza bērna sapņa, bet mani neliek mierā doma, ka dzīvnieki cieš cilvēku dēļ. Un mums tas jālabo, cik vien iespējams.”

Šobrīd Samantas uzņēmums turpina attīstīties ar mainīgām sekmēm – ir ienesīgi mēneši un ir arī tādi, kas nes zaudējumus. Šobrīd meitene lielāko daļu ieņēmumu iegulda biznesa attīstībā: “Jā, tā ir mana sirdslieta, bet saprotu, ka ir jāattīstās, lai varētu nopelnīt un lai es neizdegtu. Vienmēr ir kur augt!” Samanta arī citus iedrošina mēģināt uzsākt savu biznesu: “Galvenais ir saprast, kāpēc to vēlies darīt: vai tas ir naudas dēļ? Ja tā, tad noteikti nebūs viegli nodarboties ar to, kas nav baudāms – tas apdzēš enerģiju. Esmu to mēģinājusi, un man nesanāca. Iespējams, ka man vienkārši ir cits aicinājums un ceļš.” Teju jebkuru hobiju var pārvērst biznesā, pārliecināta Samanta. “Ja jūt, ka ir potenciāls, bet ir nedaudz bail, labāk izmēģināt un kļūdīties nekā nekad neuzzināt, kā tas ir, un domāt – kā varēja būt.”

Uzziņa

Zīmols “Adorate” izveidots 2022. gada septembrī.

Zīmola produkcija: ēterisko eļļu maisījumi labsajūtai.

Produkciju iespējams iegādāties caur “Instagram” un “Facebook” lapām ar nosaukumu “Adorate”.

Vasarās Samanta savu produkciju pārdod arī tirdziņos – seko līdzi informācijai sociālajos tīklos!