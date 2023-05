Hokeja izlase pirmo reizi spēlē pasaules čempionāta pusfinālā. Par vietu finālā Harija Vītoliņa trenētā komanda spēkojas pret titulēto hokeja dzimteni Kanādu.

Rajevs skaidro notikušo Belgorodā: Šis bija absolūti fenomenāli superīgs trollings no Ukrainas puses, bet krievi no tā mācīsies

Latvijas vīriešu hokeja izlase, pirmo reizi vēsturē spēlējot pasaules čempionāta pusfinālā, sestdien Tamperē ar rezultātu 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) zaudēja Kanādai un meistarsacīkstes noslēgs svētdien ar cīņu par bronzas medaļām.

Plkst.18.20 turpat Tamperē paredzēts otrs pusfināls, kurā spēkosies Vācijas un ASV hokejisti.

Vārtus Latvijas izlases labā guva Dans Ločmelis un Rūdolfs Balcers. Kanādiešiem atzīmējās Semjuels Blē, Džeks Kvins, Edams Fantili un Skots Lotons.

Latvijas un Kanāda spēli klātienē apmeklēja apmēram 8669 skatītāju, no kuriem liela daļa bija Latvijas izlases līdzjutēji.

Pirmo bīstamo pretinieku metienu spēles otrajā minūtē Artūrs Šilovs atvairīja. Arī turpinājumā vairāk uzbruka kanādieši, kuri bieži uzturējās Latvijas izlases aizsardzības zonā, taču pirmie rezultāti izmainīja latvieši, mača astotajā minūtē Ločmelim pie vārtiem ar metienu no gaisa raidot atlēkušo ripu tīklā.

Perioda vidū Latvijas izlasi no zaudētiem vārtiem glāba vārtu stabiņš. Nākamajās deviņās minūtēs vairs tik bīstamu epizožu pie abiem vārtiem nebija līdz noslēdzošajā minūtē Miks Indrašis pretinieku zonā pārtvēra ripu un izdarīja metienu.

Otrā perioda ievadā Robertam Bukartam bija iespēja nostiprināt vadību, taču tā netika izmantota. Turpinājumā par skaitliskā sastāvā pārkāpumu kanādieši saņēma noraidījumu, kas pirmo reizi spēlē deva iespēju Latvijai spēlēt vairākumā. Tajā par sitienu ar nūju Indrašim pretinieki saņēma vēl vienu sodu un latviešiem bija izdevība spēlēt gandrīz minūti piecatā pret trijiem.

Gan divu, gan viena hokejista pārspēks netika izmantots. Tuvojoties perioda vidum, noraidījumu par klupināšanu saņēma Rihards Bukarts un pirmo reizi mazākumā spēlēja Latvija. Arī kanādieši pret čempionātā labāko mazākumu bija bezspēcīgi, turklāt Latvijas izlasei padevās arī viena pretuzbrukuma iespēja.

Sākoties perioda otrajai pusei, par nesportisku uzvedību uz noraidīto soliņa sēdās Rodrigo Ābols. Vairākumā viena no šī gada NHL drafta pirmajām izvēlēm Fantili ar ripu trāpīja pa vārtu stabu un sekojošajā epizodē par rupjību tika noraidīts.

Pēc tam pāris reizes abas komandas apmainījās rupjiem pārkāpumiem. Rihards Bukarts par rezultatīvā aizsarga Makenzija Vīgera iegrūšanu apmalē izvairījās no bargāka soda, latvietim saņemot divas minūtes. Spēlējot jau vienādos sastāvos, četrarpus minūtes pirms perioda beigām Blē ar zibenīgu raidījumu no iemetienu apļa panāca 1:1. Minūti vēlāk Balcers viduszonā pārtvēra ripu, individuāli apspēlēja pretiniekus un pārspēja Semu Montambū – 2:1.

Līdz trešdaļas beigām abas komandas vēlreiz apmainījās noraidījumiem, Uvim Jānim Balinskim divas minūtes saņemot par tēlošanu. Kanādieši aktīvi uzbruka vārtiem, bet Šilovs bija uzdevumu augstumos.

Trešajā periodā Kanādai vajadzēja vien 45 sekundes, lai panāktu 2:2, ar metienu no asa leņķa izceļoties Kvinam, kura mestā ripa no Šilova ķiveres ielidoja vārtos. Devītajā minūtē Fantili meistarīgi apspēlēja Ralfu Freibergu un panāca 3:2 Kanādas labā.

Noslēdzošajā periodā kanādieši nedeva Latvijas hokejistiem daudz iespēju un iespējas atspēlēties iedragāja Oskara Batņas grūdiens apmalē pret Vīgeru trīs minūtes pirms pamatlaika beigām. Vēlāk Šilovs tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju un 43 sekundes pirms finālsvilpes Lotons panāca 4:2.

