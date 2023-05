Publicitātes foto. Arhīva foto. Gaujas svētki Ādažos.

Gaujas svētku laikā Ādažos jārēķinās ar satiksmes izmaiņām. Gaidīti būs hokeja fani skatīties maču!







Šo sestdien, 27.maijā, Ādažos norisināsies tradicionālie Gaujas svētki, piedāvājot plašu kultūras, izklaides un sporta programmu, turklāt uz svētku viesi uz ekrāna varēs vērot arī Latvijas hokeja izlases pusfināla spēli pasaules čempionātā pret Kanādas izlasi. Svētku laikā būs arī būtiski satiksmes ierobežojumi, tā portālu LA.LV informēja Ādažu novada pašvaldības Vecākais sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Pārums.

Tuvojoties Gaujas svētkiem Latvijas hokeja izlase parūpējusies par svētkiem visai Latvijai, pirmoreiz vēsturē iekļūstot pasaules čempionāta pusfinālā, kur spēkosies ar Kanādas valstsvienību. Ņemot vērā lielo sabiedrības interesi, Gaujas svētku organizatori parūpējušies, lai ikvienam svētku apmeklētājam būtu iespēja redzēt vēsturisko spēli, tāpēc pasākuma norises teritorijā būs uzstādīts ekrāns, kurā varēs vērot Latvijas un Kanādas dueli. Spēles sākums plkst. 14.20.

Gaujas svētku laikā jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem, jo no 27.maija plkst. 8.00 līdz 28. maija plkst. 6.00 būs slēgta Gaujas iela posmā no Pirmās ielas līdz Gaujas tiltam (Kadagas ceļš), no 27.maija plkst. 18.00 līdz 28.maija plkst. 6.00 būs slēgta Gaujas iela posmā no Attekas ielas līdz Gaujas tiltam (Kadagas ceļš), no 27.maija plkst. 8.00 līdz 28. maija plkst. 6.00 būs slēgta iebrauktuve uz Bungu skolu posmā no Gaujas ielas, 27.maijā no plkst. 8.00 līdz 18.00 būs slēgta Pirmā iela posmā no Ziedu ielas līdz Gaujas ielai, Attekas iela posmā no Gaujas ielas līdz iebrauktuvei uz daudzdzīvokļu namu Attekas ielā 20, kā arī Attekas iela posmā no Skolas ielas līdz Gaujas ielai. Svētku gājiena laikā 27.maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 būs slēgta pirmā iela posmā no Rīgas gatves līdz Gaujas ielai.

Izmaiņas laika posmā no 27. maija plkst. 8.00 līdz 28.maija plkst. 6.00 būs arī sabiedriskā transporta kustībā – pietura “Ādažu centrs” tiks pārcelta uz “Ādaži” (Maxima), bet pietura “Skola” tiks pārcelta pie Ādažu vidusskolas.

Jau ziņots, ka Gaujas svētki sāksies jau no plkst. 10.00 ar svētku tirdziņu, kam plkst. 12.00 sekos svētku gājiens. Sākot no plkst. 13.00 uz centrālās un Līgo skatuves norisināsies dažādi pasākumi – koncertuzvedums “Brīnumu meža piedzīvojums”, Andžeja Grauda bungu skolas bundzinieku samits, Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncerts un citi. Būs pieejamas arī atrakcijas bērniem.

Svētku programmu vadīs Jānis Romanovskis, Māris Grigalis, Egons Reiters un Artūrs Breidaks.

No plkst. 13.00 visā svētku teritorijā norisināsies arī sporta aktivitātes, noskaidrojot labākos 3×3 basketbolā, zolītē, skūterfrīstailā un virvju trasē. Tāpat notiks arī sporta moto un auto tehnikas izstāde un paraugdemonstrējumi, NBS tehnikas un ekipējuma prezentācijas, motokluba “Hermejs” parāde un citi pasākumi.

Vakara programma sāksies plkst. 19.00, uz centrālās skatuves pulcējot gan pašmāju mūziķus, gan viesus no Lietuvas. Vakara programma sāksies ar NBS Jūras spēku orķestra un lietuvietes Kristīnas Jautaites Stanevičienes uzstāšanos, kam plkst. 20.15 sekos koncertprogramma “Mums paveiksies” ar Jāni Stībeli, Antru Stafecku, Normundu Pauniņu, Ievu Sutugovu, Mārtiņu Strodu, grupu “Oranžās” un muzikālo grupu Jura Krisona vadībā.

Gaujas svētku kulminācijā uz skatuves kāps arī “Singapūras Satīns” (plkst. 22.00), 2021.gada Eirovīzijas dziesmu konkursa astotās vietas ieguvēji “The Roop” no Lietuvas (plkst. 23.30), “Citi Zēni” (plkst. 1.00), bet svētkus noslēgs “Mazais Princis”, kuru uzstāšanās paredzēta plkst. 2.15.

