"Pasaules līderi mums teikuši, ka strādājam jau nākamajā gadsimtā!" Kā latvieši veido lietu interneta vēsturi







Pirms trim gadiem pāris uzņēmīgu un apķērīgu inženieru pavisam šaurā birojiņā, kas nebija lielāks par sešiem kvadrātmetriem, toties ar skatu uz Brīvības pieminekli, lika pamatus tehnoloģiju kompetences centram “1NCE Latvia”, kas šobrīd diktē toni lietu interneta tehnoloģiju jomā pasaulē.

SIA “1NCE Latvia” vadītājs Jans Jeļinskis ir pārliecināts, ka tieši Rīga, pateicoties Latvijas inženieru smadzeņu potenciālam, jau ir kļuvusi un nākotnē turpinās attīstīties kā globāls lietu interneta tehnoloģiju centrs. “Piedāvājot inženiertehniskos risinājumus, kuriem nav līdzvērtīgu citviet, tieši Latvijā veidojam lietu interneta pasaules vēsturi,” ir gandarīts Jans. Augsne biznesam esot visnotaļ pateicīga, jo lietu interneta risinājumu īpatsvars strauji palielinās teju visās nozarēs, to lietojums pieaug gan industrijā, gan sadzīvē.

Lauž stereotipus

Lai ieskrietos šobrīd strauji augošajā lietu interneta biznesā, Latvijas jaunieši atsaukušies Vācijas kompānijas “1NCE GmbH” piedāvājumam kļūt par šī uzņēmuma tehniskā atbalsta inženieriem. Jans nedaudz vēlāk piebiedrojies kā šī uzņēmuma tehniskais direktors. Pēc dažos mēnešos Vācijā praksē iegūtās pieredzes puiši lika pamatus “1NCE” tehnoloģiju kompetences centram Latvijā.

Trīs gadu laikā uzņēmums “1NCE Latvia”, kurā sākotnēji bija nodarbināti vien trīs ar tehnoloģijām pārņemti prāti, ir vērā ņemami izaudzis – šobrīd tādiem telekomunikāciju smagsvariem kā “Ericsson”, “Nokia” un “Huawei” konkurētspējīgus risinājumus spēj piedāvāt jau 60 darbinieku liela komanda. “Esam iedrošinājušies Latvijā veidot sarežģītus un ambiciozus projektus, nodrošinot augsta līmeņa mobilo telekomunikāciju produktu izstrādi.

Mums ir labas izredzes kļūt par tādu kā nākamo “Nokia”,” domā Jans. Viņš stāsta, ka “1NCE Latvia” darbojas pēc pilnīgi citiem principiem nekā pārējie telekomunikāciju operatori, kas uztur lielas serveru telpas, kurās pamattīkls ir veidots no dzelžiem – iekārtām, kas ir ievietotas statnēs.

“Ja viņiem kaut kas ir jāpamaina, tad jāmaina šīs iekārtas vai tās jāpārkonfigurē. Viss pamata darbs notiek serveru telpās, un to visu 24 stundas septiņas dienas nedēļā monitorē vairāki cilvēki tā saucamajā NOC (“Network Operations Center”). Mums nekā tāda nav. Viss, kas mums ir, atrodas mākonī – kaut kur datu centrā. Parasti tās ir daudz un dažādas vietas, kuras dublē viena otru, tādējādi panākot drošību.

Visus procesus vada un uzrauga gandrīz jau “mākslīgais intelekts” – zināšanu bāze, kuru izveidojām, lai pārraudzītu visus mūsu risinājumus – diagnosticējot kādu problēmu, dators “zvana” un informē atbildīgo par situāciju, kurai būtu jāpievērš uzmanība,” biznesa specifiku skaidro Jans, norādot, ka šajā ziņā “1NCE Latvia” ir robežpārkāpēji, kas maina spēles noteikumus un veido vēsturi globālajā lietu interneta tirgū.

“Mēs esam tie, kas lauž visus līdzšinējos stereotipus. Vairāki par­tneri – ļoti lieli un pazīstami spēlētāji pasaules telekomunikāciju tirgū – mums ir teikuši, ka mēs strādājam jau nākamajā gadsimtā, jo viņi vēl šobrīd nav gatavi ar mums sadarboties. Viņiem nekad nav bijuši tādi pakalpojumi, kādi mums ir nepieciešami. Pēc mūsu pieprasījuma viņi veido tos no jauna – pirmo reizi savas pastāvēšanas vēsturē. Viņi neslēpj, ka tie ir nākotnes risinājumi, ar kuriem viņi paši turpmāk ļoti labi pelnīs,” neslēpj Jans.

No aitādām pie lietu interneta

Jana ceļš uz panākumiem nav bijis rozēm kaisīts. Viņš ir strādājis kopš 12 gadu vecuma, jo audzis trīs bērnu ģimenē, kura nav bijusi pārāk turīga. Tā kā viņš bērnībā ir ieguvis muzikālo izglītību Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, pirmo naudu nopelnījis, spēlējot vijoli bērēs, kāzās un dažādos pasākumos. “Kopš sevi atceros, esmu strādājis – gan celtniecībā, gan par elektriķi. Kad studēju, strādāju par poļu un krievu valodas tulku. Kaut kā vajadzēja izdzīvot. Neatceros ne reizi, kad no vecākiem būtu ņēmis vērā ņemamu kabatas naudu,” teic Jans.

Studiju gados viņš kopā ar brāli ir izveidojis interneta veikalu. “Sākām ar 100 latiem, tie bija visi mūsu iekrājumi. No Polijas vedām aitādas un dažādus vilnas izstrādājumus. Tā kā decembrī cilvēki daudz pirka, vienā dienā konstatējām, ka mūsu apgrozījums mēnesī jau ir teju 20 tūkstoši eiro,” atceras Jans.

Bet ar tirdzniecību nodarboties brāļi ilgstoši nav vēlējušies, un interneta veikala vadību pārņēmuši radi. Jans ir absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, iegūstot doktora grādu. Pēc studijām vairākus gadus strādājis uzņēmumā “Tieto Latvija”, kur sācis kā tehniskā atbalsta speciālists un beidzis kā tehniskā apmācību centra vadītājs. Viņš ir organizējis apmācības vairāk nekā simts dažādiem klientiem 30 dažādās pasaules valstīs. Pēc tam strādājis par lietu interneta produktu vadītāju uzņēmumā “Lattelecom”, kur tika veidoti interesanti un pat komplicēti lietu interneta risinājumi ražošanai.

Līdztekus bijis RTU pētnieks, lektors un docents. Kādā starptautiskā lietu interneta operatoru sanāksmē Gēteborgā, kurā notikusi diskusija par to, kādām ir jābūt sakaru pakalpojumu cenām, Jans ir uzzinājis par vācu kompāniju “1NCE GmbH”, kura piedāvājusi tirgot SIM karti par 10 eiro uz desmit gadiem. “Tas skaidri norādīja, ka citi operatori vairs nevar konkurēt ar savu cenu politiku,” savu pirmo iespaidu par “1NCE GmbH” smaidot raksturo Jans. Pateicoties iespējai praktizēties tieši šajā kompānijā un vācu kolēģu uzticībai, Latvijā tika izveidots tehnoloģiju kompetences centrs, kurā tiek izstrādāti inženiertehniskie risinājumi, kādiem šobrīd nav analoga citviet pasaulē.

Ideju netrūkst

Plašu rezonansi pasaulē šī gada pavasarī guva “1NCE Latvia” komandas izklaidei izstrādātais pilotprojekts risinājumam, kas sentēvu tradīcijas ļauj papildināt ar inovatīvām tehnoloģijām. Proti, lai padarītu bērzu sulu tecināšanu ērtāku, efektīvāku un dabai draudzīgāku, uzņēmuma inženieri, izmantojot lietu internetu, nodrošināja, ka pie bērza novietots trauks, kas ar sensora starpniecību sazinās ar urbuma veicēju, informējot, ka sulas savākšanas trauks ir piepildīts un pienācis laiks to iztukšot.

Inženieri domā arī par risinājumu, kas ar maza elektriskā vārsta palīdzību apturētu sulas plūšanu, kad trauks ir pilns. Tā kā bērzu sulas popularitāte pieaug arī ārpus mūsu valsts robežām, piemēram, ziemeļvalstīs tā tiek dēvēta par jaunības eliksīru, un sulas tiek izmantotas arī kosmētikas ražošanai, šāds risinājums palīdz saudzēt dabas resursus.

Tieši tāpēc Jans, kurš bērzu sulu tecināšanu atceras jau no bērnības, ir gandarīts par inženieru vaļasbrīdī radīto risinājumu, un bija patiesi pārsteigts, ka par to ieinteresējās vairāki plašsaziņas līdzekļi, tostarp starptautiskā ziņu aģentūra “Reuters”, kura latviešu tehnoloģisko risinājumu izskandināja pa visu pasauli. Ar šo šķietami vienkāršo piemēru Jans raksturo lietu interneta praktisko lietojumu ikdienā. “Lietu interneta risinājumiem tā īsti nav robežu – tas it absolūtais iztēles lidojums!”

Ambiciozi plāni

Jans atzīst, ka galvenais uzņēmuma aktīvs ir tā darbinieki. “Svarīgi, lai cilvēki, kas strādā kopā, būtu uz viena viļņa, cienītu viens otru, mīlētu savu darbu un darītu to ar patiesu iedvesmu. Tikai tad var radīt ko jaunu un paliekošu. Mūsu darbinieki ir ne tikai inženieri, bet arī cilvēki ar lielo burtu, kurus vieno komandas gars un kopīgas vērtības. Uzņēmums strauji aug un ir atvērts jauniem talantiem,” teic Jans, atzīstot, ka šobrīd atrast labus mākoņskaitļošanas inženierus, kas spēj strādāt ar specifiskiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, ir izaicinājums, jo Latvijā tādu ir maz un daļa no tiem jau strādā “1NCE Latvia”.

“1NCE Latvia” ir visnotaļ ambiciozi nākotnes plāni. Uzņēmums plāno augt un attīstīties, nodarbinot pat vairākus simtus talantīgu inženieru. “Audzēsim ne tikai cilvēku skaitu, bet arī kompetences. Ikviens darbinieks, kas šeit strādā, katru dienu iemācās ko jaunu. Klasisks IT uzņēmums parasti strādā ar tehnoloģijām, kādas jau eksistē. Šeit katrs produkts tiek radīts no jauna,” uzsver Jans. Viņš atzīst, ka Rīga, pateicoties Latvijas inženieru smadzeņu potenciālam, jau ir kļuvusi un nākotnē turpinās attīstīties kā globāls lietu interneta tehnoloģiju centrs. “Audzēsim muskuļus, koncentrējot šeit zināšanas, prasmes, pieredzi un gudrākos prātus,” apņēmības pilns ir Jans Jeļinskis.

