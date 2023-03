Pasaules Veselības organizācijas vadītājs: Covid-19 pandēmija beigsies šogad

Pasaules Veselības organizācijas vadītājs šodien globālajā veselības nozares apbalvošanas ceremonijā paziņojis, ka Covid-19 pandēmija beigsies šogad.

Par to vēsta aģentūras NEXTA ieraksts “Twitter”.

The head of the #WHO said that the #coronavirus pandemic will end this year. pic.twitter.com/JblvFan2wz

