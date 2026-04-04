"Patērētājiem ir jābūt gataviem!" Vai pircēji lielveikalos izjutīs degvielas cenu pieaugumu, atbild eksperts
Runājot par nākotnes cenu tendencēm lielveikalos, patērētājiem jābūt gataviem cenu kāpumam vairākās produktu grupās, tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” izteicās Mārtiņš Trons, biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis, lauksaimniecības politikas eksperts.
“Ja kāps degvielas un gāzes cenas, protams, tas atspoguļosies arī pārtikas produktu cenās,” skaidro M. Trons. “Tas attiecas arī uz minerālmaisiem un graudaugu produktiem. Pieaugot ražošanas izmaksām, aug arī gala cenas, un diemžēl šo situāciju ir jāpieņem.”
Attiecībā uz graudu produktiem M. Trons norāda, ka lielākoties cenu tendences nosaka graudu biržas. “Tur gan ir nelielas cenu svārstības, bet kopumā redzam pieaugumu. Piena cenas bija kritušās, bet tagad pamazām atkal ceļas. Nav nekādu indikāciju, ka kādai produktu grupai cena varētu palikt nemainīga vai kristies.”
Runājot par cūkgaļu un putnu galu, kuras ražošanā izmanto graudus barībai, Trons prognozē nelielu cenu kāpumu. “Ko nozīmē ‘mazliet’? Tas būs dažu procentu līmenī, ko šobrīd lauksaimnieki aprēķina.”
Kartupeļi un to cenas atkarīgas gan no vecās ražas apjomiem, no jaunās vietējās ražas, gan importa. “Mums jāgaida jaunā raža, jo vecā raža vietām ir palielinājusi cenas, vietām cenas – kritusi. Rietumeiropā, piemēram, Vācijā raža bijusi ļoti laba, un daļa produkcijas tiek eksportēta arī uz mūsu reģionu,” skaidro Trons.