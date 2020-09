Patiesais iemesls, kāpēc “Saskaņa” un tās premjera kandidāts šķīrās

Foto: Evija Trifanova/LETA

Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pieticīgie rezultāti Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, pēc kurām “Saskaņa” ar 12 mandātiem paliks Rīgas domes opozīcijā, uz partiju nav atstājuši tik lielu iespaidu kā tās bijušā premjera kandidāta Vjačeslava Dombrovska paziņojums par aiziešanu no “Saskaņas” valdes un arī no tās priekšsēdētāja vietnieka amata.

Otrdien “Saskaņas” valde viņu un arī Saeimas deputāti Ļubovu Švecovu izslēdza no partijas par statūtu neievērošanu, aicinot frakciju lemt arī par abu izslēgšanu no tās. Visticamāk, “Saskaņa” V. Dombrovskim varētu atņemt arī Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja amatu, kas ir viens no diviem partijai atvēlētajiem komisiju vadītāju posteņiem.

V. Dombrovskis aizgāja no valdes, atsaucoties uz pretrunām ar partijas vadību. Viņa paziņojums atklāja, ka pērn rudenī šķietami pārvarētā krīze “Saskaņā” tomēr turpinās.

Tas bija jūtams arī nespējā mobilizēties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, kas tika sagaidītas bez pamanāmas kampaņas un spilgtiem līderu iznācieniem. “Vjačeslavam savā ziņā ir taisnība, bet viņš nav tas cilvēks, kuram ir tiesības partijai to pārmest. Situācija varēja būt labāka, ja viņš būtu piekritis kļūt par Rīgas mēra kandidātu, nedomājot par to, vai kandidējot nebūs finansiāli zaudējis,” “Latvijas Avīzei” atzina kāds “Saskaņas” biedrs.

Urbanovičs min necieņu pret kolēģiem

Tas, ka V. Dombrovskim un partijas priekšsēdim Jānim Urbanovičam ir atšķirīgs redzējums par politiskā spēka darbību, bija jūtams jau pērn “Saskaņas” kongresā, kad abi pretendēja uz priekšsēdētāja amatu.

Cīņā par to iesaistījās arī Andris Morozovs (ievēlēts Rīgas domē), bet atklātā balsojumā pārliecinoši uzvarēja J. Urbanovičs. “Pasaule mainās un partijai ir jāmainās līdzi,” toreiz sacīja V. Dombrovskis, kurš tagad atzina, ka viņam neizdevās par to pārliecināt vadību, no kuras sagaidījis skaidru vērtējumu par korupcijas skandāliem Rīgas domē, kā arī stratēģiju par to, kā iziet no etniskajām “sarkanajām līnijām”.

“Esmu gatavs pieciest lietas, kas man nepatīk, bet te jau ir pārkāptas robežas, izrādot necieņu pret kolēģiem. Komandas stils paģēr ņemt vērā vairākuma viedokli, nevis izrādīt savu pārākumu,” “Latvijas Avīzei” sacīja J. Urbanovičs.

Runa esot arī par V. Dombrovska un Ļubovas Švecovas darbību Saeimā, kad sēdēs viņi balsojumos vai debatēs pauduši no frakcijas atšķirīgu viedokli. J. Urbanovičs savulaik piekritis bijušā līdera Nila Ušakova piedāvājumam uzaicināt V. Dombrovski partijā un izvirzīt viņu arī par premjera kandidātu.

“Es viņu redzēju arī kā partijas priekšsēdētāju pēc Nila, bet tad nelaimīgā kārtā es Vjačeslavu iepazinu,” piebilda J. Urbanovičs. Viņš feisbukā atklāja, kas ar teikto ir domāts: “Mēs pārstāvam noteiktu politisku uzskatu kopumu, ko darīt ir uzticējis vēlētājs. Tāpēc vektoram ir jābūt skaidram un vienotam.

Rīkoties pretēji tam nav “iekšējais disidentisms”, bet gan nodevība pret vēlētājiem. Tad godīgi jālemj par savu atrašanos partijā un tās Saeimas frakcijā. Vismaz aiz cieņas pret pārējiem frakcijas kolēģiem. Viņiem nav patīkami apzināties, ka vieniem “Saskaņa” ir noteiktu uzskatu kopums, dzīves pozīcija un darbs, bet citiem – pacelšanās laukums jauniem lidojumiem.”

J. Urbanovičs apgalvoja, ka Rīgas domes vēlēšanu rezultāti un problēmas partijā tiekot vērtētas, tikai lēmuma par to neesot. Diskusijas turpinoties, tāpēc konkrētāk par to viņš neizteicās. Bija dzirdēts, ka “Saskaņas” mēģinājums atgūties varētu būt saistīts ar Rīgas mēra kandidātu Konstantīnu Čekušinu un A. Morozovu kā līderiem.

Lūgts to komentēt, J. Urbanovičs atbildēja: “Nesaku “nē”, bet – ne viņi vienīgie.” A. Morozovs “Latvijas Avīzei” apstiprināja, ka viņam ir šādas ambīcijas, par ko liecina jau kandidēšana priekšsēža vēlēšanās.

Varbūt veidos jaunu partiju

Ar V. Dombrovski “Latvijas Avīze” otrdien sazinājās laikā, kad notika “Saskaņas” valdes sēde, kurā lēma par viņa izslēgšanu bez politiķa klātbūtnes. Viņam arī neviens neesot paskaidrojis, kāpēc šāds lēmums. Pagājušajā ceturtdienā abi ar J. Urbanoviču esot Saeimas sēdē sēdējuši līdzās un visai draudzīgi runājušies.

V. Dombrovskis apgalvoja, ka neko nav varējis ietekmēt partijā, Covid-19 krīzes laikā neesot notikušas ne valdes, ne frakcijas sēdes. Vēlme aiziet no valdes bijusi jau vasaras sākumā, taču neesot vēlējies to darīt pirms vēlēšanām.

Uz vaicāto, kāpēc pats nepiekrita kļūt par Rīgas mēra kandidātu, V. Dombrovskis atbildēja, ka oficiāli tas nemaz neesot piedāvāts, bet partijas domes sēdē kampaņas virs­vadība ir uzticēta N. Ušakovam, un “mums ar Nilu atšķīrās redzējums par kampaņas stratēģiju un komandu”. Tiesa, N. Ušakovs priekšvēlēšanu laikā atradās Briselē un viņa klātbūtne kampaņā vēlētājiem nebija jūtama.

Atšķirībā no “Saskaņas” līderiem, kas visu laiku atradušies opozīcijā, V. Dombrovskim ir arī valdības darba pieredze – viņš bijis izglītības un zinātnes, kā arī ekonomikas ministrs. V. Dombrovska iepriekšējā politiskā darbība saistīta ar Reformu partiju, bet no “Vienotības”, nebūdams tās biedrs, bija ievēlēts 12. Saeimā.

Tagad viņš vairs neplāno pievienoties nevienai no partijām, jo tās neīstenojot viņam svarīgus principus – ambiciozu ekonomisko izaugsmi un atteikšanos no etniskajām “sarkanajām līnijām”. Ja izlemšot palikt politikā, tad, visticamāk, nākšoties veidot alternatīvu politisko spēku.

Ļ. Švecova bija viena no V. Dombrovska politiskajām domubiedrēm, kas vēl nesen feisbukā, it kā jokojot, bija ierakstījusi: “Ziniet, Urbanovičs kongresā sacīja, ka gaida, kad viņu novāks. Tad, lūk, ja kas, man “roka nenodrebēs”… Jokoju, bet varu nekad nevienam uz balta šķīvīša ar zelta maliņu nenodod.

Jāgatavojas “Saskaņas” kongresam.” Drīz pēc tam sekoja J. Urbanoviča atbildes ieraksts: “Uzskatu, ka ir pārkāptas robežas. Kad viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir “jānovāc”, un uzsver, ka “man roka nenodrebēs”, tas nav ne asprātīgi, ne koleģiāli, ne ētiski. (..) Manā vēstures kodā ir ieprogrammētas dziļas bažas par to, kas notiek šādu “plinšu sievu” zemapziņā. Domāju, ir pienācis laiks mums atklāti izrunāties un pieņemt lēmumus.

Sāpīgus, bet neizbēgamus.” Ļ. Švecova aģentūrai LETA paskaidrojusi, ka viņa atsaukusies uz “Saskaņas” frakcijas vadītāja teikto kongresā, kur viņš netieši norādījis, ka partijas vadību kaut kad aizvietos jauni cilvēki.