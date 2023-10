Tūristi atpūšas Hurgadas kūrortā Eģiptē. Foto: REUTERS/SCANPIX

Patīk atpūsties Ēģiptē? Latvijas vēstnieks Izraēlā šobrīd neiesaka doties ceļojumā ne tikai uz Izraēlu, bet arī Ēģipti







Nestabilās drošības situācijas dēļ šobrīd nebūtu ieteicams atpūtas nolūkos ceļot ne tikai uz Izraēlu, bet arī tās kaimiņvalstīs, tostarp Ēģipti, šorīt intervijā Latvijas Radio atzina Latvijas vēstnieks Izraēlā Aivars Groza.

Ēģipte robežojas ar Gazas joslu. Vēstnieks brīdināja, ka kuru katru mirkli var sākties Izraēlas armijas sauszemes operācija Gazas joslā un Ēģiptē var ieplūst bēgļu straumes.

Katrs pats pieņem lēmumus, bet šobrīd nebūtu ieteicams izvēlēties Ēģipti tūrisma nolūkos, teica Groza.

Kā LETA jau ziņoja, Ārlietu ministrija (ĀM) brīdina, ka Turcijā un Ēģiptē ir svārstīga drošības situācija, vietām pastāv protestu risks vai terorisma draudi un ir aicinājums neapmeklēt pierobežas teritorijas, izvairīties no masveida pulcēšanās vietām, reliģisku vietu apmeklēšanas reliģisko svētku laikā. ĀM aicina bez pamatotas vajadzības pašlaik neapmeklēt arī Libānu un Jordānijas pierobežas teritoriju ar Sīriju.

ĀM preses sekretāre Diāna Eglīte rosina papildus izvērtēt ceļojuma izmaksas, apdrošināšanas riskus un to, vai minētajās valstīs ir Latvijas pārstāvniecība un vai ir pārstāvētas citas Eiropas Savienības dalībvalstis, ārkārtas situācijas gadījumā izvērtējot iespējas saņemt konsulāro palīdzību. Tāpat būtiski apzināties krasās kultūras, valodas un vietējo tradīciju atšķirības, kas neapdomīgam ceļotājam var radīt apdraudējumu.

Groza informēja, ka līdz vakardienas pēcpusdienai vēstniecībā Izraēlā bija vērsušies 14 cilvēki, kas interesējās par iespējām atgriezties Latvijā. Viņš apliecināja, ka nepieciešamības gadījumā tiks lemts par vēl viena evakuācijas reisa rīkošanu, bet diplomāti nodrošina iespējas evakuēties arī ar citu Eiropas valstu organizētajiem reisiem.

Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic”, ņemot vērā pašreizējo situāciju Izraēlā, atcēlusi visus plānotos lidojumus uz un no Telavivas līdz 2024.gada 1.janvārim.

Nedēļas sākumā “airBaltic” pēc ĀM aicinājuma veica speciālu evakuācijas reisu no Izraēlas, ar kuru Eiropā atgriezās 148 cilvēki. Lielākā daļa no tiem bija Latvijas pilsoņi, bet Latvijas organizēto reisu izmantoja arī 10 Igaunijas pilsoņi, kā arī lietuvieši un zviedri.

Jau ziņots, ka palestīniešu kaujinieku grupējums “Hamās” 7.oktobrī veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas, izšaujot vairākus tūkstošus raķešu un iefiltrējoties vairākās vietās Izraēlas teritorijā. “Hamās” uzbrukumā Izraēlā noslepkavoti vairāk nekā 1400 cilvēku.

Izraēla atbildēja ar pretuguni un ir savilkusi karavīrus un kara tehniku pie Gazas joslas robežas, kā arī turpina bombardēt teroristu infrastruktūru Gazas joslā.

ĀM aicina Latvijas valstspiederīgos bez pamatotas vajadzības neapmeklēt Libānu

Šonedēļ jau vēstīts, ka ņemot vērā pieaugošos drošības riskus Tuvo Austrumu reģionā, kas atstāj negatīvu ietekmi arī uz drošības situāciju Libānā, Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) brīdina Latvijas valstspiederīgos bez pamatotas vajadzības neapmeklēt Libānu, jo īpaši valsts dienvidu reģionus.

Kā informēja ĀM, nestabilā sociālekonomiskā un politiskā situācija Libānā, kas būtiski pasliktinājusies pēc 2020.gada 4.augustā Beirūtas ostā notikušā sprādziena, ĀM aicina ceļotājus rūpīgi sekot situācijas attīstībai valstī.

ĀM skaidro, ka drošības situācija Libānā var strauji mainīties. Pastāv drošības situācijas eskalācijas riski, īpaši valsts pierobežas reģionos ar Sīriju un Izraēlu.

Tāpat valstī pastāv arī augsti terorisma draudi, kas var skart Libānas drošības iestādes, kontroles punktus, kā arī vietas, kuras apmeklē ārzemnieki – viesnīcas, restorānus, tūristu apskates objektus, tirdzniecības centrus un lielveikalu ķēdes.

ĀM aicina ceļotājus sekot notikumu attīstībai un izvairīties no dalības protestos un demonstrācijās. Situācijas pasliktināšanās gadījumā pastāv iespēja, ka tiek mainīti lidmašīnu ielidošanas un izlidošanas laiki.

ĀM stingri aicina neapmeklēt Beirūtu, palestīniešu bēgļu nometnes, pilsētas piecu kilometru attālumā no Sīrijas pierobežas, kā arī šādas teritorijas un pilsētas: Alharmalu, Arsālu, Akāru, Bālbeku, Rās Bālbeku, Kā, Labua un Nahla. Tāpat nevajadzētu apmeklēt rajonus Libānas ziemeļu daļā, kas ir uz ziemeļiem no Tripoles dienvidu robežas, Bikā ieleju uz austrumiem no Bālbekas-Alharmalas lielceļa līdz Sīrijas robežai un uz austrumiem no galvenā ceļa caur Rajākai (Rayak), apbraucot Masnā, Rāšiju, Hāsibiju, Maržajūnu un Alhijāmu.

Tāpat ĀM stingri iesaka nedoties uz Beirūtas dienvidu priekšpilsētām, kas atrodas uz austrumiem no ceļa uz lidostu jeb uz dienvidiem no sporta stadiona līdz lidostai un uz austrumiem no galvenā lielceļa uz lidostu, tostarp Gubairī, Šujāhu, Hārat Hreiku, Burž Albarāžnī, Lailakī, Ruaisu un Mraiji.

ĀM stingri aicina neapmeklēt arī Beirūtas dienvidu priekšpilsētas, kas atrodas uz rietumiem no ceļa uz lidostu līdz Vidusjūras krastam un uz dienvidiem no Adnāna Alhakīma ceļa līdz Abāsa Almūsauī ceļam. Tāpat ministrija aicina neapmeklēt Bekā ieleju, kas atrodas uz rietumiem no Bālbekas-Alharmalas lielceļa, Saidas pilsētu un vietas, kas atrodas uz dienvidiem no Lītānī upes.

ĀM aicina ņemt vērā, ka valstī nav atļauts fotografēt militārus objektus, par to var tikt piespriests cietumsods.