Pavasaris uzņem apgriezienus: dārza darbu kalendārs no 31. marta līdz 6. aprīlim
Jau šonedēļ sāksies aprīlis, un šis ir tas brīdis, kad dārzs sāk mosties arvien straujāk. Ja laikapstākļi ir labvēlīgi, arvien vairāk darbu iespējams jau sākt ārā, tomēr joprojām svarīga loma ir arī darbiem telpās un siltumnīcās.
Šajā laikā īpaši svarīgi ir nepalaist garām īstos brīžus sēšanai, stādīšanai un augsnes sagatavošanai.
31. marts
Diena piemērota aktīvai rosībai gan telpās, gan ārā, ja laikapstākļi to atļauj. Vari turpināt sēt zaļumus uz palodzes, piemēram, dilles, rukolu un salātus, kas ātri sadīgs un dos pirmo ražu. Ja zeme siltumnīcā ir atkususi, iespējams iesēt arī redīsus vai spinātus. Šī ir laba diena arī telpaugu kopšanai, lapu tīrīšanai un vieglai pārstādīšanai.
Ārā vari sākt pakāpeniski sakopt dobes, noņemt ziemas segumus un izvērtēt augsnes stāvokli. Ja zeme nav pārāk mitra, var viegli uzirdināt virskārtu un sagatavot vietas pirmajiem stādījumiem.
1. aprīlis
Šajā dienā labāk izvairīties no jaunu sēklu sēšanas un pārstādīšanas. Tā vietā pievērsies sagatavošanās darbiem, kas vēlāk atvieglos sezonas sākumu. Vari pārskatīt sēklu krājumus, saplānot dārza izvietojumu un sagatavot podus un kastes stādiem.
Laba diena arī instrumentu sakārtošanai, to tīrīšanai un asināšanai. Ja laikapstākļi ir sausi, vari savākt zarus un sakopt teritoriju pēc ziemas, lai dārzs būtu gatavs aktīvākam darba cēlienam.
2. aprīlis
Šī diena vairāk piemērota iesākto darbu pabeigšanai, nevis jaunu uzsākšanai. Vari pievērsties jau iesētajiem stādiem, pārbaudīt to stāvokli, nodrošināt pietiekamu apgaismojumu un mitrumu. Ja nepieciešams, vari retināt pārāk cieši sadīgušos augus.
Telpās vari arī sagatavot substrātu nākamajiem sējumiem, sajaucot augsni un papildinot to ar nepieciešamajām barības vielām. Dārzā vari turpināt tīrīšanas darbus un izvērtēt, kur nepieciešami uzlabojumi.
3. aprīlis
Diena piemērota jaunu darbu uzsākšanai, īpaši pēcpusdienā. Vari sēt tomātus un papriku, ja tas vēl nav izdarīts, kā arī sākt gurķu sēšanu agrīnai audzēšanai, ja ir piemēroti apstākļi. Šis ir arī labs brīdis dažādu garšaugu sēšanai.
Ja laikapstākļi ļauj, ārā vari apsekot augļu kokus un izgriezt bojātos vai sausos zarus. Tas palīdzēs kokiem labāk attīstīties un dot bagātīgāku ražu.
4. aprīlis
Šī ir ļoti pateicīga diena aktīvam darbam dārzā. Vari turpināt sēšanu un stādīšanu, kā arī sākt sagatavot augsni dobēs, ja tā jau pietiekami atkususi. Ja nepieciešams, vari iestrādāt kompostu vai citus organiskos mēslojumus.
Telpās vari pārstādīt telpaugus, īpaši tos, kuriem pods kļuvis par šauru. Tāpat laba diena dekoratīvo augu kopšanai un sagatavošanai jaunajai sezonai.
5. aprīlis
Šajā dienā ieteicams vairāk pievērsties kārtības uzturēšanai un plānošanai. Vari sakārtot siltumnīcu, notīrīt stiklus vai plēvi, lai nodrošinātu labāku gaismas piekļuvi augiem. Tāpat vari sagatavot laistīšanas sistēmas un pārbaudīt to darbību.
Dārzā vari turpināt teritorijas sakopšanu un sagatavot vietas turpmākajiem stādījumiem. Šī ir laba diena mierīgai, pārdomātai darbībai bez steigas.
6. aprīlis
Diena piemērota darbam ar ziediem un dekoratīvajiem augiem. Vari sēt vasaras puķes, piemēram, petūnijas, samtenes un citas, kas vēlāk priecēs ar krāšņiem ziediem. Tāpat vari apgriezt pārziemojušos augus un sagatavot spraudeņus pavairošanai.
Ja laikapstākļi ir silti, vari vairāk laika pavadīt ārā, pakāpeniski aktivizējot dārzu pēc ziemas. Šī diena ir piemērota arī tam, lai vienkārši pabūtu dārzā un novērtētu, kā tas mostas jaunajai sezonai.