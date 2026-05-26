9 skarbas dzīves patiesības, kuras 70. un 80. gados dzimušie bija spiesti apgūt grūtā ceļā
Atšķirībā no pārlutinātākajām jaunākajām paaudzēm, kuras tikai sāk savu pieaugušo dzīvi mūsdienu pasaulē, X paaudzei un vecākajiem mileniāļiem dzīve bija vismaz nedaudz skarbāka.
Viņi ne tikai daudzos aspektos tika priekšlaicīgi padarīti atbildīgi par sevi un jaunākajiem brāļiem vai māsām, bet arī bija spiesti paši iemācīties izdzīvot un gūt panākumus. Daudzas skarbās dzīves mācības, ko 70. un 80. gados dzimušie apguva, tika iemācītas caur mēģinājumiem un kļūdām, nevis mierīgu vecāku vadībā ar drošības spilvenu.