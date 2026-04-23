“Vismuļķīgākais variants!” Ornitologs skaidro, kur nevajadzētu celt vēja parkus 0
Vai vēja turbīnām ir negatīva ietekme uz putniem? Par to TV24 raidījumā “Klimata balss” spriež ornitologs Viesturs Ķerus.
Ornitologs skaidro, ka vēja turbīnām var būt negatīva ietekme uz putniem, un ne tikai klasiskais scenārijs, kurā putns ieskrien un nositās, bet arī trokšņa traucējumi un ietekme uz dzīvotni.
Viņš norāda, ka celt mežos ir vismuļķīgākais variants, lauksaimniecības zemēs ir labāk, jo mazāka dabas daudzveidība, taču, ņemot vērā efektivitāti, visjēdzīgāk būtu celt jūrā.
