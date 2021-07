Līgo svētki

Pēc klusās Jāņu nedēļas Latvijā palielinājusies saslimstība ar Covid-19 Ieteikt







Aizvadītajā pēcsvētku nedēļā saslimstība ar Covid-19 Latvijā palielinājās par 5,3%, kas skaidrojams ar to, ka Jāņu nedēļā bija daudz brīvdienu un tika veikts būtiski mazāk Covid-19 testu.

Kā aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC), aizvadītajā nedēļā, kad bija pilnas piecas darbadienas, vidēji dienā tika veikti 8179 testi, kamēr nedēļu iepriekš, kad darbadienas bija tikai divas, – 5026, tātad veikto testu skaits audzis par 62,7%. Vidēji vienā dienā tika atklāti 60 jauni inficētie, kas ir par trīs vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Pēdējo septiņu dienu laikā tika stacionēti vidēji astoņi pacienti dienā, bet nedēļu iepriekš – 12. Tādējādi ikdienā slimnīcās ar Covid-19 ārstējas vidēji 127 pacienti jeb par 59 mazāk nekā nedēļu iepriekš.

Visās vecuma grupās turpinās saslimstības samazinājums, taču izteiktāka saslimstības tendence esot vērojama vecuma grupā no 10 līdz 29 gadiem.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficents šobrīd ir 1,06, savukārt nedēļu iepriekš tas bija 0,59. Kā norāda SPKC, tas ir saistīts ar gadījumu pieaugumu pagājušajā nedēļā.

Eiropas valstu vidējais kumulatīvais saslimstības rādītājs ir 39, kamēr iepriekš tas bija 51. Vienlaikus Latvijā šis rādītājs joprojām saglabājas divas reizes augstāks nekā Eiropas Savienībā, atzīmē SPKC.

No 24.maija līdz pagājušajai nedēļai kopumā konstatēti 111 ievesti Covid-19 gadījumi. Vairums no tiem, proti, 39 ievesti no Krievijas, kamēr 11 saistīti ar Turciju, desmit – ar Vāciju, deviņi – ar Lielbritāniju un pieci – ar Spāniju. Pagājušajā nedēļā kopumā 79 Covid-19 gadījumi bija ievesti no trešajām valstīm.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19. Tas ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, kas pasargā no smagām slimības formām un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.