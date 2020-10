Foto: PA Images/SCANPIX/LETA

Pēc mēneša par mutes un deguna aizsega nelietošanu varēs piemērot līdz 50 eiro sodu





Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas pārvaldības likumā, kas nosaka no 20.novembra ieviest sodu par mutes un deguna aizsegu nelietošanu sabiedriskās vietās, kur to lietošanu prasa normatīvie akti.

Valdībā iepriekš atbalstītos grozījumus sagatavojusi Tieslietu ministrija (TM) un tie nosaka, ka par mutes un deguna aizsega nelietošanu varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu 10 līdz 50 eiro apmērā.

Tāpat no likuma grozījumiem izriet, ka valsts sagādātos individuālos aizsardzības līdzekļus jeb maskas maznodrošinātajiem no 20.novembra būs jāizdala pašvaldību iestādēm. Likumā arī noteikts līdzīgs regulējums, ka pašvaldības nodrošina, ka no 20.novembra trūcīgām un maznodrošinātām personām ir pieejami mutes un deguna aizsegi. Kā skaidroja Tieslietu ministrijas pārstāve Laila Medina, šai vajadzībai ir paredzēts iegādāties vairākkārt lietojamās maskas divu eiro vērtībā, kuras varēs mazgāt vismaz 30 reizes.

Kā datums masku izdalīšanai noteikts 20.novembris, jo masku lielo iepirkumu paredzēts veikt līdz 15.novembrim. Reizē atbildīgās komisijas sēdē izskanēja, ka jau tuvākajās dienās būs pieejamas apmēram 100 000 masku.

Reizē tika noraidīts vairāku deputātu priekšlikums komersantiem piemērot sodu līdz 5000 eiro par sejas masku lietošanas pienākuma nekontrolēšanu. Šādu rosinājumi bija virzījuši deputāti Rihards Kols (NA), Kaspars Ģirģens (KPV LV) un Edvīns Šnore (NA).

Tāpat atbalstu nesaņēma nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK deputāta Jāņa Dombravas priekšlikumu līdz gada beigām ārzemniekiem neizsniegt jaunas termiņuzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa vīzas.

Naudas soda apmērs tiks noteikts, ievērojot individuāla pārkāpuma bīstamību un nepieciešamību noteikt samērīgu sodu, salīdzinot ar atbildību par izolācijas, karantīnas un pašizolācijas ierobežojumu pārkāpšanu. Soda apmēru noteiks pašvaldības policija vai Valsts policija (VP).

Ministrija uzsver, ka pieņemtās likuma izmaiņas izstrādāts straujās Covid-19 infekcijas izplatības dēļ, kā rezultātā epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai ir nepieciešams pieņemt arvien stingrākus ierobežojumus, lai mazinātu sabiedrības inficēšanās riskus.

Pašlaik MK ir noteicis prasību lietot mutes un deguna aizsegus pasažieriem sabiedriskajā transportlīdzeklī, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, noteiktās pasākuma norises vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas vietās, kā arī atsevišķu administratīvo teritoriju publiskajās telpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distanci.

Šodien Covid-19 likums arī papildināts ar nomu, ka epidemioloģiskās drošības mērķu sasniegšanai ieslodzīto lietas tiesās primāri izskatīs videokonferences režīmā, izņemot lietas, kas satur valsts noslēpuma objektu.

Ministrijā uzskata, ka paaugstināta Covid-19 inficēšanās riska situācijā ieslodzīto konvojēšana uz tiesu ievērojami palielina risku Covid-19 infekcijas nonākšanai ieslodzījuma vietās. Attiecīgais nosacījums būs spēkā tik ilgi, kamēr pastāvēs epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.