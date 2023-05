Šodienas Latvijas svētku brīdi – mūsu hokeja izlases ierašanos Rīgā nedaudz aptumšoja LTV nespēja kvalitatīvi nodrošināt tiešraidi no Brīvības pieminekļa. Sociālajos tīklos izskan aicinājumi LTV vadībai atkāpties.

Latvijas Radio producente Evija Unāma ziņo, ka Latvijas Radio ir vienīgais medijs, kas tiešraidē sniedz informāciju par notiekošo pie Brīvības pieminekļa.

Arī Latvijas Radio žurnālists Uldis Ķezberis atzīmē, ka vienīgā alternatīva ir klausīties radio.

Diemžēl LTV tiešraide no Brīvības pieminekļa neiet, bet laba alternatīva ir klausīties @LatvijasRadio1 tiešraidi. Gan FM viļņos, gan internetā https://t.co/aJ4lX2rXzR

Latvijas televīzijas producente Dagnija Neimane aizbildinās ar interneta “uzkāršanos” un “mūžīgo naudas badu”.

Baltijas Mediju izcilības centra direktore un bijusī LTV satura redaktore uzskata, ka LTV vadībai jāuzņemas atbildība atkāpjoties.

Kā bijušais LTV darbinieks zinu, ka naudas vienmēr par maz, cik reižu izlīsts caur adatas aci, lai nenorautos kāda svarīga tiešraide… Tomēr vienmēr ir jābūt B un C variantiem. Šoreiz, kā izskatās, tādu nebija. Un par to kādam no LTV vadības ir jāuzņemās atbildība. Atkāpjoties. https://t.co/clXu4WABf2

