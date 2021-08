Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka olimpiskajā debijā izcīnīja augsto ceturto vietu. Foto: John Sibley/REUTERS/SCANPIX/LETA

"Pēdējam solim mazliet pietrūka!" Ceturtās vietas ieguvēju pāri pēc olimpiskajām spēlēm







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka un Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs mājup no olimpiskajām spēlēm atgriezās ar divējādām sajūtām – ceturtā vieta ir ļoti labi, daudzi tam neticēja, bet medaļa, goda pjedestāls palika vienas uzvaras attālumā.

Mūsu pludmales volejbolistes bronzas mačā ar 0-2 (19:21, 15:21) zaudēja Joanai Heidrihai/Anukai Veržē-Deprē no Šveices. Pretinieces jau no cīņas sākuma bija “uzvilktākas”, katra punkta izcīnīšanu svinēja ar pamatīgu skaņu efektu, ko varētu salīdzināt ar kaiju ķērkšanu. Tā gan ir daļa no šī sporta veida specifikas.

“Pretinieces aizvadīja labu spēli. Ja par mums, tad šis bija ļoti, ļoti labs turnīrs. Nedomāju, ka kāds no mums to gaidīja. Apetīte rodas ēdot, tāpēc gribējām sasniegt jau ko vairāk – medaļu. Taču, esam lepnas par mūsu sniegumu, parādījām, ka Latvija var,” pēc bronzas cīņas sacīja Kravčenoka, kura pirms tam arī nobirdināja sarūgtinājuma asaru.

“Skumji zaudēt, bet mēs esam priecīgas par to, ko sasniedzām. Mēs šo spēli izbaudījām, lai arī zaudējām. Bija labs volejbols un ļoti labs rezultāts mums šajā turnīrā,” piebilst Graudiņa.

“Latvijai vajag lepoties ar šīm meitenēm, viņas strādā ar sirdi un dvēseli, un ceturtā vieta ir liels panākums,” tā abu treneris Gustavo Roča, kurš ar duetu strādājis tikai no šīs sezonas, bet pirms tam lielu darbu ieguldot Genādijam Samoilovam. Par olimpiskajām čempionēm kļuva amerikānietes Eiprila Rosa/Eliksa Klainemena, finālā ar 2-0 (21:15, 21:16) pārspējot austrālietes Mariafi del Solaru Artačo/Taliku Klensiju, kuras pusfinālā uzvarēja mūsējās.

Gāja līdz galam

Ja meitenēm medaļa šķita reālāka, tad puiši, bronzas mačā pārspējot katariešus Čerifu Junusu/Ahmedu Tidžanu, būtu patiesi pārsteiguši. Neizdevās arī viņiem, piedzīvojot zaudējumu ar 0-2 (12:21, 18:21). Pirmais sets pilnīgi neizdevās, otrajā bija 13:11, bet tad pie 15:15 pretinieku aizsardzība izrādījās labāka.

“Neteiktu, ka necentāmies un kaut kur pieturējām “gāzīti”. Gājām, centāmies, bet ne līdz galam sanāca. Iespējams, pārdegām, bet sirdsapziņa ir tīra, jo šajā turnīrā atdevām sevi visu,” teica Točs, piebilstot, ka līdz galam darbs tomēr netika paveikts. “Vēlos pateikties ikvienam, kurš cēlās uz agrajām spēlēm un novēlēja mums labu. Cerams nākotnē,” duets nedomā mest mieru sporta gaitām.

“Veiksme ir jānopelna. Viņi pieskārās un dabūja bumbu. Ja tu gribi medaļu, tā ir jāspēlē – tā ir jābūt. Lai salauztu pretinieku, ir jāizvelk pāris grūtās bumbas. Viņi ļoti labi nospēlēja,” atzina Pļaviņš, kuram vienas uzvaras pietrūka, lai atkārtotu 2012. gadā gūto panākumu, kad ar Jāni Šmēdiņu no Londonas tika atvesta bronza.

Spēles taktika bija nolauzt Junusu, bet pēc pirmās veiksmīgās epizodes blokā pretinieks kļuvis tikai stabilāks. “Viņš diezgan ātri un labi pielāgojās. Junuss, šķiet, pa visu spēli neizdarīja nevienu māņu sitienu. Izskatījās, ka viņš labi jutās, bet tad grūti aizķert,” atzina Pļaviņš. Četros savstarpējos mačos mūsējie katariešiem zaudējuši trīs reizes.

Atpūta nesanāks

Tokijas olimpisko zeltu mājup vedīs norvēģi Annešs Mūls/Kristians Sērums, kuri finālā ar 2-0 (21:17, 21:18) uzvarēja pasaules čempionus Vjačeslavu Krasiļņikovu/Oļegu Stojanovski no KOK komandas. Norvēģiem zelts pelnīts, jo pēdējos trīs gados viņi tomēr bija dominējošais duets pludmales volejbolā.

Medaļniekiem, arī mūsu duetiem izbaudīt ceturtās vietas vismaz pagaidām nesanāks, jo jau šonedēļ Vīnē sākas Eiropas čempionāts. “Protams, būs grūtāk savākties, bet katrs turnīrs sākas no nulles,” atzīst Točs. Tas šosezon būs pēdējais lielais turnīrs mūsu duetiem. Bez olimpiešiem startēs arī Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš.