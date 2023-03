Ilustratīvs attēls. Foto: Edijs Pālens/LETA

Pedofils uz 15 gadiem aiz restēm: "tēvoča" Dmitrija noziedzīgie nodarījumi nāca gaismā pēc kādām Pierīgā notikušām viesībām







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Marta sākumā Rīgas rajona tiesā pasludināts saīsinātais spriedums, ar kuru apstiprināta apsūdzētā Dmitrija (vārds mainīts) vienošanās ar prokuroru par vainas atzīšanu un sodu. Vīrietis atzinies seksuālā vardarbībā pret divām sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušām meitenēm un piekritis, ka par tādu nodarījumu viņš pelnījis 15 gadus cietumā.

Nav nemaz tik daudz laika pagājis kopš tiesas procesa pret diviem Liepājas pedofiliem – tēvu un dēlu, kuri bija apsūdzēti par to, ka ilgākā laika periodā vairākkārt vērsa seksuāla rakstura darbības pret meitenīti, kas šo noziedzīgo nodarījumu sākumā bija tikai piecus gadus veca.

Liepājas tiesas pirmais spriedums paredzēja sodīt viņus tikai ar piespiedu darbu. Toreiz neiztika bez sabiedrības protestiem, līdz tiesa lēma, ka abi pedofili tomēr pelnījuši vismaz pāris gadus pavadīt aiz restēm. Tagad tādi noziedznieki tiek sodīti daudz bargāk.

Izmantojis divas mazgadīgas radinieces

Dmitrija noziedzīgie nodarījumi nāca gaismā pagājušajā gadā pēc kādām Pierīgā notikušām viesībām.

Pasākuma laikā Dmitrijs, izmantojot brīdi, kad viņš istabā bija palicis divatā ar savas sievasmāsas nepilngadīgo meitu, par kuru viņam ļoti labi bija zināms, ka bērns nav sasniedzis pat 16 gadu vecumu, veica ar meiteni seksuāla rakstura darbības un apmierināja savu dzimumtieksmi pretdabiskā veidā.

Bērns savas mazgadības dēļ nebija spējīgs saprast ar viņu izdarīto darbību saturu un nozīmi un atradās bezpalīdzības stāvoklī. Meitene Dmitriju pazina kā savas tantes dzīvesbiedru, tāpēc uzticējās viņam kā ģimenes loceklim.

Pēc notikušā meitene par to, ko “tēvocis” Dmitrijs ar viņu izdarījis, pastāstīja savai māsīcai – Dmitrija trešās māsas meitai, kas ir viņas vienaudze.

Kā izrādījās, arī šī mazgadīgā meitene bija cietusi no apsūdzētā vīrieša seksuālās vardarbības, turklāt jau vairāku gadu garumā.

Kā pausts apsūdzības rakstā, apsūdzētais ar norādītajām darbībām apdraudēja īpaši aizsargājamo nepilngadīgo cietušo meiteņu dzimumneaizskaramību un traucēja viņu normālu fizisko un garīgo attīstību. Meitenes izlēma, ka par notikušo klusēt nedrīkst, tā informācija par “tēvoča” Dmitrija pret bērniem pastrādātajiem noziedzīgajiem nodarījumiem sasniedza policiju.

Vainu atzīst, izdarīto nožēlojot

Policija Dmitriju aizturēja. Lai arī aizdomās turētais neliedzās, viņam tika piemērots pats bargākais drošības līdzeklis – apcietinājums. Pierīgas prokuratūras prokurore Dace Auziņa pastāstīja, ka Dmitrijs savu vainu atzīst un izdarīto nožēlo, tāpēc ar viņu tika noslēgta vienošanās par sodu, kas paredzēja ne tikai brīvības atņemšanu uz 15 gadiem, bet arī piecus gadus probācijas uzraudzības.

Vainas atzīšana tika ņemta vērā kā apsūdzētā atbildību mīkstinošs apstāklis, bet pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.

Spriedums gan vēl nav stājies spēkā, jo apsūdzētais vēlējās iepazīties ar pilnu tā tekstu.

Par cietušajām atzītās meitenes saņēmušas valsts kompensāciju, kā arī ir pieteiktas morālā kaitējuma kompensācijai, kas tiks piedzīta no apsūdzētā. Prokurore, ņemot vērā, ka spiedums vēl nav stājies spēkā, kompensāciju apmēru atklāt nevēlējās. Ja pieņem, ka valsts kompensācijas tika izmaksātas jau pagājušajā gadā, tad katra meitene no Juridiskās palīdzības administrācijas saņēma 2250 eiro. Arī šīs summas pēc sprieduma stāšanās spēkā tiks piedzītas no Dmitrija.

Kāpēc no pedofila cietis bērns klusē?

Nerunājot par šo konkrēto krimināllietu, prokurore Auziņa pauda savu viedokli, kāpēc var gadīties tā, ka no seksuāliem varmākām cietuši bērni nestāsta vecākiem par notikušo: “Bērni domā, ka pieaugušie nenoticēs. Tāda pārliecība ir lielai daļai no seksuāla rakstura noziegumos cietušajiem nepilngadīgajiem. Sevišķi tā ir tad, ja varmākas ir pašu ģimenes locekļi vai tuvi radinieki, kuri publiski sevi pozicionē kā pozitīvas personības.”

Vecāki, kā uzskata prokurore, ļoti bieži ir pārāk aizņemti ar ikdienas rūpēm, kuru dēļ bērnam netiek pievērsta vajadzīgā uzmanība, tādēļ viņi nepamana savas atvases pārdzīvojumus un garastāvokļa maiņu vai arī uzskata, ka tas varētu būt pusaudža pārejas vecuma iespaidā.

Ļoti svarīgi ir, lai bērni saviem vecākiem uzticētos un runātu ar viņiem, pārvarot kaunu par notikušo. Savukārt vecākiem jāprot savos bērnos ieklausīties, lai gan realitātē notiek arī tā, ka pat māte nenotic savai meitai. Jāatceras, ka gadījumā, ja pedofils ir sava upura radinieks vai pat ģimenes loceklis, viņam pār bērnu ir daudz lielāka vara un iespējas realizēt noziedzīgos nodomus.