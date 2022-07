Mārtiņa Seska pilotētā ekipāža Liepājas rallija grunts ceļos bija nepārspējama. Foto: MSESKS/Twitter

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Liepājnieki Mārtiņš Sesks un Renārs Francis nedēļas nogalē Eiropas čempionāta piektajā posmā – Liepājas rallijā – nostartēja perfekti, uzvarot visos 12 ātrumposmos. Kopš 2013. gada, kad notiek Liepājas rallijs, viņi ir tikai otrie no Latvijas, kuri svinējuši panākumu, atkārtojot Ralfa Sirmača/Artūra Šimina gūto panākumu pirms sešiem gadiem.

Sesks/Francis pirms mājas sacīkstēm bija piedalījušies trijos no četriem Eiropas čempionāta etapiem – labākais rezultāts bija desmitā vieta Azoru salās. Tad liepājnieki brauca ar “Škoda Fabia Rally2-Kit” mašīnu, ar kuru īsti nebija variantu sacensties ar ātrākajiem.

Tagad viņiem bija pakāpi jaudīgāks “Škoda Fabia Rally2-EVO” spēkrats, un rezultāts neizpalika. Katrā no ātrumposmiem Sesks/Francis bija labākie, sacensību noslēgumā tuvākos sekotājus Efrenu Larenu/Sāru Fernandesu no Spānijas pārspējot par minūti un 10,9 sekundēm. Trešo vietu ieņēma somi Miko Heikilē/Samu Vāleri, kuri no otrās vietas atpalika vien par 0,7 sekundēm. Sacensību lielākā zvaigzne Haidens Padons no Jaunzēlandes ieņēma sesto vietu, Seskam zaudējot 1:45.

“Pat man, vietējam braucējam, nebija skaidrs, kā pareizāk braukt, kad ir tik daudz tramplīnu. Devām gāzi grīdā, un miers. Biju gaidījis, ka klāsies smagāk, taču varējām tā turpināt. Dažkārt lielāki akmeņi lika izmainīt bremzēšanas vietas un trajektorijas. Segums bija mazliet mitrs, taču spējām ar to sadzīvot.

Arī turpinājumā bija pāris kļūdiņas, taču tikām galā. Mašīna bija sagatavota absolūti perfekti, varējām veltīt uzmanību braukšanai. Tā bija tīrākā bauda. Šis noteikti bija labākais rallijs manā dzīvē,” pēc sacīkstēm sacīja Mārtiņš.

Tikmēr Lielbritānijā Silverstonas trasē notika šīs sezonas desmitais posms, kurā uzvaru svinēja Karloss Sainss juniors ar “Ferrari”, aiz sevis atstājot Serhio Peresu (“Red Bull”) un Lūisu Hamiltonu (“Mercedes”). Čempionāta kopvērtējuma līderis Makss Verstapens (“Red Bull”) finišēja vien septītais, bet pirmo reizi punktos tika Miks Šūmahers (“Haas”). Leģendārā Mihaela Šūmahera dēls finišu sasniedza astotajā vietā. Kopvērtējumā Verstapenam ir 181 punkts, bet Peress seko ar 147 punktiem.