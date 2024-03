Pēteris Apinis: Sievietes sirds – kā un kāpēc par to rūpēties? Pēteris Apinis

Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Manas asociācijas par sievietes sirdi, pirmkārt, ir divas burvīgas kolēģes – profesore, kardioloģe Iveta Mintāle un pacientu biedrības “ParSirdi.lv” vadītāja Inese Mauriņa. Es viņas vienmēr iztēlojos zinošas, glītas, enerģijas pārpilnas un sarkani ģērbtas. Arī šoreiz, pats gatavodamies rakstīt par sievietes sirdi, vispirms pārlasīju portālā “ParSirdi.lv” – ko rakstījušas šīs burvīgās sirds advokātes. Mīļie lasītāji – vispirms izlasiet šo lieliski uzrakstīto gabalu, un, tikai tad, ja jums vēl pietiek laika, lasiet to, ko esmu sarakstījis es.

Kopš seniem laikiem cilvēks ar sievietes sirdi ir asociējis jūtas un emocijas, tālab radījis daudzas metaforas un sakāmvārdus par sirdi un tās sasaisti ar jūtām un mīlestību. Mēs mēdzam ikdienā “mīlēt no visas sirds” vai sērās izjust “sirdssāpes”, kas nav tiešs ekvivalents sāpēm infarkta gadījumā. Jēdzienu kopa “sirds lūzt” arī nav tiešs aicinājums zvanīt neatliekamās palīdzības dienestam vai citādi traukties uz Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, bet parasti raksturo dziļas emocionālas sāpes. Tiesa, emocionālās traumas var ietekmēt sirds veselību, un asi pārdzīvojumi var kļūt par trigeri kardiāliem notikumiem.

Es piezvanīju profesoram Andrejam Ērglim, un pajautāju: “kāda ir sievietes sirds?”. Profesors atsaucās: “Šerpa, bet kādēļ tu man to vaicā?” Es skaidroju, ka katrs viņa vārds tiks publicēts, tādēļ Andrejs Ērglis kļuva nopietns, un, šķiet, nepateica to, ko būtu pateicis bez šīs informācijas: “Pie digitālajām angiogrāfijām sievietes sirds ir maiga. Problēmas sievietēm ar sirdi sākas vēlāk, bet ir smagākas. Zāļu pētījumi attiecībā tieši par sievietes sirdi ir nepietiekami, jo vairums zāļu pētīti vīriešu sirds problēmām. Vīriešu infarkti ir labāk redzami un atpazīstami, tādēļ literatūra vairāk balstās uz vīriešu sirds slimību aprakstiem”.

Jautājumu, ar ko viņam asociējas sievietes sirds, uzdevu arī mūziķim Normundam Jakušonokam, viņš teica: “Ar Silavas valsi”. Sirdstoņi valša ritmā man izklausās pēc ekstrasistolijas (regulāri pārsitieni).

Patiesībā šī raksta mērķis ir aicināt sievietes pārbaudīt savas sirds veselību, sākt vairāk fiziski kustēties un sportot, gudrāk un mazāk ēst, un vairāk mīlēt mūs – vīriešus.

Vai sieviete iemīlas ar sirdi?

Metafora par sirdi kā cilvēka centru, kurā dzimst mīlestība, ir sastopama visās pasaules kultūrās. Šī ideja ir guvusi plašu atbalstu literatūrā, mākslā un kultūrā. Šis koncepts nav burtiski ticams no bioloģijas viedokļa, taču tā ir spēcīga un poētiska ideja, kas uzsver mīlestības spēku un nozīmi cilvēku dzīvē, jo mīlestība ir saistīta ar dziļām emocijām, kuras cilvēks izjūt pret citu personu. Šīs emocijas var ietekmēt sirds ritmu, palielinot sirdsdarbības ātrumu un spēku, liekot dziļāk elpot, bet organisms izsviež asinsritē asins rezerves.

Kā jau jūs nojaušat, nodaļas virsraksts ir nedaudz mānīgs. Šo rindu autors labprātāk piekrīt viedoklim, ka iemīlēšanās notiek ar olnīcām, sēkliniekiem, hipofīzi vai pat smadzeņu garozu, un sirdij šajā sarakstā atstāj mazāku lomu. Taču ir daudz interesantu un svarīgu pētījumu par sieviešu sirds veselību un tās īpatnībām. Sieviešu sirds anatomiski un fizioloģiski ir līdzīga vīrieša sirdij, taču ir arī dažas atšķirības. Parasti sievietes sirds ir nedaudz mazāka nekā vīrieša sirds. Tas ir saistīts ar to, ka sievietēm parasti ir mazāka ķermeņa masa un mazāks asins apjoms. Sievietes sirds mēdz darboties ātrāk nekā vīrieša sirds, jo sievietēm parasti ir mazāks sirdsdarbības tilpums. Sievietēm parasti ir mazākas koronārās artērijas (vainagartērijas, kas apasiņo sirdi) nekā vīriešiem. Tas mēdz pakļaut sievietes sirds slimībām, kas saistītas ar koronāro artēriju sašaurināšanos.

Šeit būtu mērķtiecīgi uzsvērt hormonu ietekmi uz sirds slimību risku. Sievietēm un vīriešiem ir dažādi hormoni un dažādi hormonālie līmeņi, kas var ietekmēt sirds veselību. Estrogēni, sieviešu dzimumhormoni, var nodrošināt aizsardzību pret noteiktām sirds slimībām līdz menopauzei. Menopauzes laikā estrogēnu līmenis mazinās, kas noteikti ir viens no iemesliem lielākam riskam saslimt ar koronāro sirds slimību.

Sievietēm sirds slimību simptomi mēdz būt atšķirīgi no vīriešiem. Piemēram, sievietēm var būt nespecifiskas sāpes krūtīs, nogurums, elpas trūkums vai slikta dūša, kas var būt grūti asociējami ar infarktu, bet vīriešiem infarkts biežāk izpaužas kā stipras sāpes, bālums, šoks. Bez tam sieviešu un vīriešu sirds slimības var atšķirties arī attiecībā uz slimības attīstības gaitu. Piemēram, sievietēm var būt mazāka koronāro artēriju slimību klīniskā izpausme, bet tā var atnest smagāku iznākumu salīdzinājumā ar vīriešiem. Un galu galā – sievietēm mēdz būt atšķirīga reakcija uz sirds slimību ārstēšanu un rehabilitāciju salīdzinājumā ar vīriešiem.

Tad nu teiksim tā – medicīnā sievietes sirds atšķiras no vīrieša sirds un mīlestībai tur ir sava vieta. Lasot medicīnas grāmatas un žurnālus, nereti pieķer sevi pie domas, ka sirds ir svarīga ne tikai fiziskās veselības, bet arī emocionālās un garīgās labklājības kontekstā. Pētījumi norāda uz dziļu saistību starp sirdi un cilvēka emocionālo stāvokli, kā arī uz to, ka mūsu jūtas un emocijas var ietekmēt ne tikai mūsu garīgo, bet arī fizisko veselību.

Sievietes rūpes par savas sirds veselību

Sievietei, kas vēlas rūpēties par savu sirdi, nākas kombinēt fizisko aktivitāti ar garīgo veselību. Vienkārši, vai nē? Vai Jūs izlasījāt (ko jums ieteicu jau raksta sākumā!) portālā “ParSirdi.lv” – ko rakstījušas šīs burvīgās sirds advokātes Iveta Mintāle un Inese Mauriņa? Ja izlasījāt, tad variet šo mana raksta sadaļu tālāk nelasīt. Ja neesat izlasījušas, tad ņemiet par labu manus ieteikumus. Rūpes par sirdi nozīmē:

i) regulāras sporta nodarbības un fiziskā aktivitāte. Katrai meitenei jebkurā vecumā, neatkarīgi – vai vecums rakstāms ar vienu, diviem vai pat trim cipariem, jāveic regulāras fiziskās aktivitātes, kas stiprina sirdi un uzlabo asinsriti. Tas var ietvert pastaigu, skriešanu, riteņbraukšanu, peldēšanu vai jebkuru citu aktivitāti, kas nu kurai patīk. Mērķis ir nodrošināt vismaz 30 minūtes fiziskās aktivitātes katru dienu (septiņas dienas nedēļā). Izsmeļoši par iespējām – raksta tālākā tekstā atradīsiet;

ii) ēst veselīgi un klausīt profesores Mintāles ieteikumus – daudz dārzeņu, augļu, veselīgu graudu, spiestu olīveļļu, olbaltumu izvēle – tāljūras zivis. Izvairīties no neveselīgām taukvielām un cukuriem. 8. marts nav starptautiskie pierīšanās svētki!;

iii) stresa mazināšana, kas ir svarīga sirds veselībai, jo pārmērīgs stress var palielināt asinsspiedienu un sirdsdarbības biežumu. Ieteicami dziļas elpošanas vingrinājumi, meditācija un joga.

iv) gana daudz miega. Miega trūkums var palielināt sirds slimību risku un negatīvi ietekmēt asinsriti un imūnsistēmu;

v) gana daudz ūdens. Dzeriet pietiekami daudz ūdens katru dienu, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu veselību. Parasti pusotra litra ūdens diennaktī palīdz saglabāt normālu asinsriti un novērš dehidratāciju;

vi) mīliet savu ģimenes ārstu un kardiologu! Sirds veselības pārbaudes ietver asinsspiediena, holesterīna līmeņa un cukura līmeņa pārbaudi, kā arī EKG un citus izmeklējumus, kurus ārsts jums nozīmēs. Medikamenti palīdz tikai tad, ja tos lieto, sirdij ir vajadzīga līdzestība ārstēšanai. Ja kardiologs ir nozīmējis medikamentus, iespējams, tos vajadzēs lietot visu atlikušo mūžu – divdesmit vai pat četrdesmit gadus.

Sievietes sirds un alkohols

Alkohols var sievietes sirdij likt ciest vairāk nekā vīrieša sirdij. Pārmērīga alkohola lietošana var paaugstināt arteriālo asinsspiedienu, kas ir sirds slimību riska faktors. Augsts asinsspiediens var palielināt sirdslēkmes un insulta iespējamību. Alkohola lietošana var ietekmēt sirdsdarbības ritmu. Pārmērīga alkohola lietošana var izraisīt fibrilāciju, kas savukārt – palielināt insulta un sirdslēkmes risku. Ilgstoša alkohola lietošana var izraisīt kardiomiopātiju, kas ir sirds muskuļa vājums, bet tās sekas būs sirds mazspēja. Alkohola lietošana var ietekmēt lipīdu metabolismu, palielinot holesterīna līmeni asinīs un veicināt aterosklerozes attīstību. Alkohola lietošana palielina svaru, kas savukārt palielina visu sirds slimību risku.

Lai saglabātu sirds veselību, ir svarīgi lietot alkoholu mēreni vai pat pilnībā izvairīties no tā. Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga ne tikai sirdij, bet visam ķermenim. Tāpēc svarīgi – rūpējoties par savu veselību – izvērtēt alkohola patēriņu. Diemžēl Latvijas sievietes alkoholu lieto vairāk nekā sievietes citur Eiropā un attīstītajā pasaulē, taču to labi slēpj. Kā es to zinu? Alkohola skaldproduktus mēs varam noteikt laboratoriski un notekūdeņos. Atgādinājums – 8. marta svētkiem nevajadzētu saistīties ar lielāku alkohola patēriņu!

Sievietes sirds, tabakas dūmi un elektroniskās cigaretes

Latviešu sievietes slēpj arī savu smēķēšanas netikumu. Smēķē Latvijas sievietes pārlieku daudz, īpaši uzticas modernajiem elektroniskajiem smēķēšanas līdzekļiem. Pasaules pierādījumi liecina, ka pēkšņas nāves (sirdsdarbības apstāšanās) no elektroniskajām cigaretēm ir daudzkārt biežākas nekā no parasto cigarešu smēķēšanas, bet ar parastām cigaretēm cilvēks vairāk uzņem onkogēnas vielas.

Sieviešu sirds cieš no smēķēšanas tāpat kā vīriešu sirds, un smēķēšana ir ļoti kaitīga sirds veselībai. Tabakas smēķēšana var palielināt asinsspiedienu, kas ir sirds slimību riska faktors. Tabakas dūmi satur daudzus kaitīgus ķīmiskus produktus, kas bojā asinsvadus un veicina aterosklerozes attīstību – asinsvadu sienas sabiezē un sašaurinās, kavējot asins plūsmu un palielina sirds slimību risku. Līdzīgi smēķēšana palielina koronāro artēriju slimības risku –vainagartērijas, kas nodrošina sirdi ar asinīm, tiek sašaurinātas vai aizsērētas. Sekas – sirdslēkme, stenokardija, infarkts. Smēķēšana nodara postu sirdsdarbības neiroregulācijai, izraisa ritma traucējumus. Smēķēšana var izraisīt kardiomiopātiju, kas ir sirds muskuļa vājums, kas savukārt noved pie sirds mazspējas. Rūpes par sievietes sirdi sākas ar tūlītēju smēķēšanas atmešanu. “Tūlīt atmest smēķēšanu” attiecas arī uz tām sievietēm, kas smēķē paslepus Veselības ministrijas pagalmā aiz ministra mašīnas slēpdamās.

Sievietes sirds veselība nozīmē sportot katru dienu vismaz 30 minūtes. Kā sievietei izdzīt iedzimto nepatiku pret sportošanu?

Ja sievietei nav interese par sportu, bet viņa vēlas sākt aktīvāku dzīvesveidu, ir daži veidi, kā veicināt fizisko aktivitāti un atrast prieku no kustības. Galvenais ir atrast fizisko aktivitāti, kas sievietei sagādā prieku un baudu. Nav obligāti jānodarbojas ar tradicionālu sportu, galvenais ir būt aktīvam un atrast veidu, kā saglabāt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Ja sporta veidi nevilina, var izmēģināt citas fiziskās aktivitātes, piemēram, pastaigas dabā, deju nodarbības, jogu vai peldēšanu. Aktivitātes kopā ar draugiem vai ģimenes locekļiem var padarīt kustību patīkamāku un motivējošāku. Dažkārt piedalīšanās sporta grupā vai klubā var būt motivējošs faktors, jo tas piedāvā kopību un atbalstu no līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Būtu vēlams sākt ar maziem un sasniedzamiem mērķiem, un pakāpeniski palielināt savas prasmes un izturību. Galvenais ir atrast fizisko aktivitāti, kas sagādā prieku un baudu. Esmu apkopojis savus priekšlikumus, ko iesaku pacientēm ar aizdomām par mazkustību, lieko svaru un bažām par sirds slimībām:

i) uz darbu ejiet ērtās kurpēs. Tā ir vienīgā metode kā padarīt staigāšanu par ikdienas nodarbi. Es gan pats ne reizi mūžā neesmu uzvilcis augšpapēžu kurpes, bet man šķiet, ka augstpapēžu kurpes neveicina centienus veikt 10000 soļus dienā;

ii) ātra soļošana, nūjošana un viegls skrējiens ir pati labākā un pieejamākā sportiskā nodarbe. Diemžēl šī nodarbe ātri apnīk, ja nu nākas iet vai skriet pa vienu un to pašu ielu, vienu un to pašu mikrorajonu. Globālā pieredze iesaka šādā gadījumā ņemt talkā Geocaching spēles, kas ļauj kustībai mijiedarboties ar virtuāliem objektiem, kas novietoti reālajā pasaulē. Neesmu pats mēģinājis, bet ja nu fizioterapeiti iesaka, nekas slikts tas nevar būt. Iesaka jau arī zombiju spēles, kur zombiji dzenas pakaļ un pašam nākas mukt;

iii) pārgājiens tepat Latvijā vai kaimiņvalstīs ir brīnišķīgs veids, kā izstaipīt kājas un apskatīt mūsu zemes burvīgās ainavas. Labs pārgājiens sākas no 10 kilometriem gar Gauju, Raunu, Braslu vai Amatu;

iv) orientēšanās sports. Tā ir absolūti labākā izvēle jūsu fiziskajai un garīgajai veselībai. Ieskatieties www.magnets.lv – jūs atradīsiet, ka katru otrdienu, trešdienu, ceturtdienu (ziemā – sestdien un svētdien) Pierīgas vai pat Rīgas mežos notiek orientēšanās sacensības, kur katrs var atrast sev piemērota garuma un sarežģītības trasi. Sacensību centrā būs instruktors, kas sākumā palīdzēs, pamācīs, izskaidros. Nekas nav tik labs kā skrējiens pa mīkstu sūnu, vienlaikus orientējoties kartē un trenējot savas kognitīvās spējas. Mūsdienās ļoti labi orientēšanās paveidi ir telpu orientēšanās, rogainings kā komandu orientēšnās, pilsētas vadātājs, veloorientēšanās un citas izklaides, ko variet atrast mājas lapā lof.lv;

v) kāpt pa kāpnēm un katru dienu saskaitīt pakāpienus. Sākumā dažus simtus, vēlāk– tūkstošus. Izvairīties no eskalatora un lifta, cik nu iespējams. Kāpšana gan uz augšu, gan leju lieliski nodarbina lielākās kāju muskuļu grupas. Cilvēki ar sporta aktivitāšu uzskaites lietotnēm viedtālruņos un viedpulksteņos lēnāk pieņemas svarā vai spēj apstādināt svara pieaugumu salīdzinot ar tiem, kas it kā seko savām fiziskām aktivitātēm, bet tās neuzskaita (uzmanību – nevis samazina svaru, bet pārstāj resnēt!). Vēl vairāk – Hārvarda universitātes pētnieki publicējuši pārskatu par pētījumiem, kuros konstatēts, ka cilvēkiem ar lieko svaru vai aptaukošanos, kuriem ir hroniskas veselības problēmas vai pat nopietnas hroniskas slimības, zaudē svaru, valkājot “fitnesa sekotājus”. Pētījumos dalībniekiem bija nolikti iknedēļas soļu vai nostaigāto minūšu mērķi, un ievērojami veiksmīgāki pēc 12 nedēļām izrādījās tie, kam fiziskās aktivitātes tika uzskaitītas telefonā. Izrādās, ka cilvēks labprātāk māna sevi nevis viedierīci;

vi) darba sanāksme pastaigā. No smagnējām biroja telpām ar savu mazo kolektīvu dodieties uz tuvējo parku vai tikai taciņu, un, relatīvi ātri staigājot, runājiet par darījumiem un plāniem. Jūsu nelabvēļi teiks, ka jūs tā izvairieties no telefona noklausīšanās vai organizējiet koruptīvus sakarus. Taču sarunas pastaigas soļi palīdzēs smadzeņu apasiņošanai un apskābekļošanai, jūsu sarunas kļūs produktīvas, idejas inovatīvas;

vii) velosipēds ceļā uz darbu un atpakaļ. Velosipēds ar groziņu (nekādu plastmasas maisiņu!) ceļā uz lielveikalu un mājup. Velosipēds, kuram ir drošs pieslēgs, jo nepieslēgts velosipēds tiek nozagts neticami ātri. Rīgas un arī citu Latvijas pilsētu ielas un pat veloceliņi nav piemēroti sporta šosejniekam, izvēlieties ērtu sieviešu pilsētas velosipēdu, lai variet braukt brunčos. Atcerieties – 1 kilometram skrējiena atbilst 4 vai 5 kilometri uz velosipēda. Tātad 20 kilometri dienā ar velosipēdu nozīmē labāku veselību, ātrāku pārvietošanos (salīdzinot ar sabiedriskajiem transporta līdzekļiem, līdz kuriem taču vēl ir jāaiziet un tie jāgaida). Ar velosipēdu Latvijā var pārvietoties 11 (nu labi samierināšos ar 10) mēnešus gadā;

viii) nav labākas metodes sportošanas uzsākšanai kā divas reizes nedēļā vingrot pie fizioterapeita, izkustinot vēdera, muguras, iegurņa, sānu, plecu muskulatūru. Ja nu fizioterapeits ir apnicis, jo vienmēr liek vienā un tajā pašā kārtībā izpildīt vienus un tos pašus vingrinājumus, jāveido pašai sava treniņprogramma. Ja mājās ir lielā fizioterapijas bumba, dažas gumijas, kāds pakāpiens un dažas hanteles, var radīt izcilu vingrojumu programmu. Šo programmu gan labi uzrakstīt pirms vingrošanas, un tur nu izcili palīdz šķēres un līme, izgriežot un uzlīmējot kaut kādā kārtībā vingrojumus no mīļotajiem sieviešu un veselības žurnāliem;

ix) joga un pilates. Gana daudz iespēju, ļoti labi rezultāti. Sāciet nodarboties ar jogu profesionāļa vadībā, nedariet tikai pēc youtube vai attēliem žurnālos. Man nav ticības aprakstam, ka mājās uz paklāja var sākt praktizēt vārnas pozu;

x) nekas nav labāks par dejām. Diemžēl vecāku ļaužu tautas deju ansamblī visi vīrieši ir aizņemti. Vīrieši, kas agrāk ar dejām nav noņēmušies, uz deju ansambli ir grūti aizvilināmi. Tiesa, mans draugs un kolēģis, ķirurgs, profesors un pianists mīļotās sievietes vardarbīgi iespaidots nonāca ne tikai iknedēļas deju mēģinājumos, bet arī Dziesmu svētkos vecu ļaužu deju kopu uznācienā Daugavas stadionā. Lēca itin braši. Tām, kas savus mīļotos vīriešus nespēj aizvilkt uz padzīvojušu ļaužu tautas deju ansambļiem, iesaku piedalīties salsas grupās, līnijdejās, vecāka gadagājuma hip–hop grupās un pat baleta studijās, kur jūs esat laipni gaidīta. No sirdsdarbības profilakses, koordinācijas un izturības treniņa viedokļa, dejas ir ļoti labs nodarbes veids;

xi) variants – deja ar sevi. Šim projektam vajadzīgas astoņas mīļotās dziesmas, kuras var klausīties austiņās, vai bez austiņām – skaļi kaimiņiem par prieku. Es allaž mēdzu skaļi ieslēgt Latvijas radio 2, tiklīdz aiz sienas dzirdu mūziku krievu valodā. Lai dejotu pašai ar sevi, meitenēm ir jāizlaiž mati, jānolaiž aizkari, lai dažādi nepieklājīgi tipi neblenž pa logu. Nākamreiz izvēlieties vēl enerģētiskāku un skaļāku mūziku, bet apakšējo kaimiņu sitienus ar slotu pret griestiem cenšieties ietvert dejas ritmā;

xii) pievienojieties komandas sportam, bet labāk, ja to darīsiet sporta veidā, ar kuru esat jaunībā nodarbojusies. Senioru un veterānu basketbola, volejbola vai pat sieviešu futbola turnīri ir paredzēti ne tikai fiziskai trenētībai, bet arī kognitīvo maņu saglabāšanai un demences attālināšanai;

xiii) izmēģiniet visus sporta veidus, ko vēlējāties darīt bērnībā. Sastādiet sarakstu no visām aktivitātēm, kuras būtu tiešām forši izmēģināt kopā ar mazbērniem – slidošanu, kendo, baletu, nobraucienu pa Siguldas bobsleja trasi ar amatieru kamanām, kādu īpaši modernu deju (nu, ja jums ir vēl lielāks iekāriens – cirka nodarbības, boksa vai džudo treniņu. Viena no Latvijas ietekmīgākajām veselības organizatorēm nodarbojas ar boksu, izskatās ļoti labi, nekad neesmu viņu redzējis ar uzdauzītu aci) – un tad uz priekšu. Mazbērns jūs novērtēs. Bet nekas nav izdomāts labāks priekš vecmāmiņas un mazbērna kā kamaniņas ziemā – bērns brauc lejup, vecmāmiņa velk kalnā;

xiv) frīsbijs (aktīvs bezkontakta sporta veids ar frisbija disku, ko tautā dēvē par lidojošo šķīvīti) ar mīļoto vīrieti ir ļoti laba nodarbe jums abiem. Jo vairāk jūs kļūdīsieties, izsviežot frīsbija šķīvi, jo jūsu vīrietim būs vairāk jāskrien, tas ir veselīgi, un vīrieša veselība taču jums ir ļoti svarīga. Ja pieprotiet, varat mazā pulkā uzspēlēt volejbolu – bumbai tik un tā būs jāskrien pakaļ;

xv) vēl labāka par bumbas spēli ar mīļoto vīrieti ir bumbas spēle ar mazbērniem. Par šo izklaidi nekas labāks nav izdomāts. Jūsu mazbērns zin kā uztaisīt vārtus, kuros bumbu spert vai mest, zin spēli “medniekos un pīlēs”, pieprot “tautas bumbu”. Ļaujiet mazbērnam iesaistīt jūs. Kāpēc es neiesaku jums skriet kopā ar mazbērniem? Agri vai vēlu jūsu mazbērns jūs noskries īsā distancē, bet skriet desmit kilometrus viņam nav interesanti. Vēl neinteresantāka jūsu mazbērnam būs nūjošana kopā ar jums un jūsu draudzenēm. Toties viņš novērtēs jūsu vēlmi kopā ar viņu nobraukt ar velospipēdu pa veloceliņu no Rīgas uz Jūrmalu (celiņš Jūrmalas pilsētas robežās ir sagrauts kā pēc zemestrīces, brauciens nebūs vienmuļš). Japāņu un taivāniešu sabiedrības veselības speciālisti iesaka badmintonu kā vispusīgāko sporta veidu vecmāmiņai ar mazbērniņu;

xvi) minigolfs un boulings arī ir kustības;

xvii) klinšu kāpšana. Izaiciniet savu spēku un izbaudiet adrenalīnu no gravitācijas, mērojot klints sienu. Sāciet šo nodarbi iekštelpu sporta zālē ar instruktoru. Šo rindu autors pats kādreiz cer nonākt mācībās pie Kristapa Liepiņa īstos kalnos;

xviii) peldiet vienmēr un visur, kad ir droši, kad ir pietiekami silti un kad ir tāda iespēja.

Profesora Oskara Kalēja papildus skaidrojums manam ieteikumam sportot

Tas būtu pilnīgi nepareizi šādā rakstā nepieminēt iespēju, ka sievietes sirds agri vai vēlu mēdz apstāties. Būtu labi, ja šī apstāšanās nenotiktu pārlieku agros dzīves gados. Sportošana un fiziskās aktivitātes ievērojami attālina šo apstāšanās laiku. Un tomēr – laiku pa laikam sirds apstājas arī sporta zālē, darbā vai mājas solī. Par pēkšņas sirds nāves riskiem Latvijā (arī Eiropā) labi zināms speciālists kardiologs, profesors Oskars Kalējs skaidrojumam no interneta dzīlēm izvilka divus pērn publicētus Amerikas kardioloģijas koledžas žurnāla rakstus, kur bija atrodama galvenā atziņa – sievietēm sportojot ir zemāks pēkšņas nāves risks nekā vīriešiem visās vecuma grupās. Franču reģistrs parādījis, ka pēkšņas sirds nāves risks vidēji intensīvas fiziskās aktivitātes laikā bija 0,51 gadījums uz miljons sieviešu salīdzinājumā ar 10,1 uz miljonu vīriešu. Iztulkošu – vienai no diviem miljoniem sportojošu sieviešu var pēkšņi apstāties sirds, tādēl sporta zālēs un fitnesa centros būtu jāatrodas defibrilatoram, bet trenerim vai tiesnesim būtu jābūt apmācītam ar šo aparātu darboties.

Jāteic, ka sievietes mazāk iesaistās intensīvās fiziskās aktivitātēs, un realitātē pēkšņas nāves gadījumi sievietēm sportā ir ļoti ļoti reti, tūkstoškārt retāki kā pie plīts. Pēkšņas sirds nāves gadījumu ārpus sporta ir ievērojami biežāk, bet nesportojošu indivīdu vidū šo nāves gadījumu incidence ir lielāka.

Pēkšņas sirds nāves risks vīriešiem ar vecumu pieaug (vīriešiem vecumā no 60 līdz 74 gadiem tā pieaug 8 reizes), bet sievietēm – nē. Tiesa, sievietes šajā vecuma grupā straujāk samazina sportošanai veltīto laiku, kā arī sportošanas intensitāti.

Gan vīriešiem, gan sievietēm būtu jānosaka kardiovaskulārie riska faktori – gan uzsākot sportot, gan intensīvi sportojot; būtu mērķtiecīgi normalizēt asinsspiedienu, samazināt lipīdu līmeni, pārstāt smēķēt un mazināt citus riska faktorus. Būtiski sievietēm, kas vēlas kļūt aktīvākas, taču kurām ir sirds asinsvadu kaites vai kardiovaskulāri riski – sportošanas laiku un intensitāti audzēt pakāpeniski.

Atgādinājums

No 5. līdz 7. ikviena sieviete var veikt bezmaksas mērījumus sirds veselības profilaksei “Mēness aptiekas”, “Veselības centru apvienības” un “Centrālās laboratorijas” Veselības pieturās Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā, Bauskā un Daugavpilī. Pārbaudes notiks biedrības “ParSirdi.lv” rīkotā sievietes sirds veselības mēneša akcijā “Sievietes sirds un VISS(ums)”.