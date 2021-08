Foto: publicitātes

51% Latvijas iedzīvotāju dienā atpūtai velta mazāk par divām stundām, 13% no tiem atpūšas mazāk par vienu stundu. Vēl 36% respondenti norādījuši, ka atpūtai velta 2 līdz 4 stundas, bet 13% – vairāk par 4 stundām, liecina SuperHits EHR un Primero sadarbībā ar socioloģisko pētījumu kompānijas Norstat veiktais pētījums par Latvijas iedzīvotāju atpūtas paradumiem. Pētījums atspoguļo, ka vīrieši atpūtai velta vairāk laika, nekā sievietes, piemēram, vairāk par 4 stundām dienā atpūšas 16% vīriešu un 10% sieviešu.

Analizējot datus reģionālajā griezumā, secināts, ka visvairāk laika atpūtai velta rīdzinieki – vairāk par 4 stundām dienā atpūšas 15% rīdzinieku, kamēr Zemgalē to dara tikai 11% respondentu, bet Kurzemē – 13% un Pierīgā – 10%. Atpūtai mazāk par stundu dienā velta 21% respondentu no Latgales, kam seko kurzemnieki un vidzemnieki – 14%, zemgalieši – 13%, Pierīgas iedzīvotāji – 12% un rīdzinieki – 9%.

Lai mudinātu Latvijas iedzīvotājus aizdomāties par atpūtas nozīmi ikdienā,SuperHits EHR ar Primero atbalstu uzsāk kampaņu “Atver SuperHits seifu!”, norādot, ka arī kampaņas pasākumi būs iespēja atpūsties kopā ar tuviniekiem un draugiem.

Kampaņas ietvaros astoņu nedēļu laikā ikvienam interesantam Rīgā, Jēkabpilī, Valmierā, Liepājā, Ventspilī un Cēsīs būs iespēja atvērt seifu, kurā atradīsies no 1’000,- līdz 9’000, – EUR. Balvas summa būs atkarīga no seifa atvēršanas intensitātes, jo katru nedēļu seifs tiks papildināts ar tūkstoš eiro. Kampaņas atklāšanā t/c Spice stāvlaukumā seifā atradīsies pirmie tūkstoš eiro, kas ir vairāk par vidējo mēnešalgu Latvijā.

“Atpūta ir absolūts priekšnosacījums labai mentālai un fiziskai veselībai – tieši tāpat kā miegs, darbs un mācības. Ideālā gadījumā dienā jāvelta 8 stundas darbam, 8 – miegam un 8 – ģimenei, draugiem, mājassolim, hobijiem un dažāda veida atpūtai. Laiks, kas cilvēkam jāpavada atpūšoties, katram ir atšķirīgs – tāpat kā atpūtas veidi. Svarīgākais, lai ir gan aktīvā atpūta ar izkustēšanos, gan pasīvā – grāmatas lasīšana vai vienkārši pagulšņāšana dīvānā.

Turklāt, prasme labi atpūsties ir jāapgūst, un bieži tā ir lieta, ko bērni iemācās savā ģimenē – vecākiem jārāda paraugs sabalansētam režīmam. Ja cilvēks atpūtai dienā velta tikai 1 vai 2 stundas, diez vai tajās izdodas gan fiziski, gan garīgi atpūsties no darbā pavadītajām stundām. Ja atpūtas ir par maz, ar laiku smadzenes sāks par to signalizēt ar dažādām stresa zīmēm: trauksmi, bezmiegu, nogurumu, depresiju, vispārēju apnikumu.

Tā kā Latvijā cilvēki ar šīm stresa zīmēm saskaras bieži, var secināt, ka visdrīzāk atpūtas varētu būt par maz vai arī atpūšanās nenotiek tādos veidos, kas palīdzēt atjaunoties gan ķermenim, gan prātam,” skaidro psihoterapeits Nils Sakss-Konstantinovs.

“Apzinoties lieliskas atpūtas un relaksācijas nozīmi mūsu dzīvēs, vēlamies sniegt iepriecinājumu mūsu radioklausītājiem neatkarīgi no dzīvesvietas, nodarbošanās vai ģimenes lieluma. Jāatpūšas ir visiem, jo bez tā nav iedomājams jauns darba cēliens. Tāpēc nākam klajā ar sociālu projektu, izklaidējošā formā sniedzot iespēju ikvienam izcīnīt balvu mēnešalgas apmērā. Vienīgais, kas jāizdara, jāuzmin seifa koda kombinācija.

Turklāt, radioklausītājiem ir savas priekšrocības, jo ik nedēļu SuperHits EHR radio ēterā būs iespēja dzirdēt piecus no astoņiem seifa koda cipariem, minēšanai atstājot tikai trīsciparu kombināciju,” pasākuma ideju komentē SuperHits EHR zīmola vadītājs Toms Lūķis.

Katru darbadienu SuperHits EHR ēterā izskanēs viens seifa koda kombinācijas cipars, kopā klausītājiem gūstot iespēju uzzināt pirmos piecus no astoņiem kombinācijas skaitļiem. Sociālās kampaņas ietvaros no 14.augusta līdz 2.oktobrim katru sestdienu kādā no Latvijas pilsētām notiks seifa atvēršana, kurā,pirmajam uzminot atlikušo trīsciparu kombināciju, varēs no seifa izņemt tajā esošos tūkstoš eiro.

Seifa neatvēršanas gadījumā esošo summu papildinās vēl tūkstoš eiro. Kopā kampaņas ietvaros tiek nodrošināti 9’000 eiro. Kampaņas atklāšana norisināsies Rīgā t/c Spice auto stāvlaukumā sestdien, 14.augustā, no plkst. 12.00 – 15.00.

Kampaņā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs no 18 gadu vecuma, kam tiks sniegta viena koda ievades reize un iespēja no jauna ieņemt vietu rindā. Rūpējoties par jautru atmosfēru, seifa atvēršanas laikā skanēs uzmundrinoša SuperHits EHR mūzika un koda minētājus uzrunās sabiedrībā pazīstamie un iemīļotie radio dīdžeji Zane Stocka un Valdis Čirksts.

Savukārt, klātesošie varēs piedalīties ilgākā skūpsta konkursā, stingrākās latiņas (plankas) konkursā, izmēģināt Primero rallija simulatoru, kā arī cienāties ar bezmaksas soļanku un saņemt vērtīgas veicināšanas balvas.