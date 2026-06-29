Kremlis. Maskava, Krievija
Kremlis. Maskava, Krievija
FOTO. pexels-tom-d-arby

Pieaug bažas par Krievijas plāniem: “Pastardienas radio” vienā dienā pārraida vismaz 20 šifrētus ziņojumus 2

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LA.LV
8:20, 29. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijā atkal aktivizējusies tā dēvētā “Pastardienas radio” stacija UVB-76, kas vienas dienas laikā pārraidījusi vismaz 20 šifrētus ziņojumus. Tas noticis laikā, kad pieaug bažas par iespējamu jaunu spriedzes eskalāciju starp Krieviju un Rietumiem.

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Kā vēsta ārvalstu mediji, noslēpumainā radiostacija UVB-76, kas pazīstama arī ar nosaukumiem “Buzzer”, “Dead Hand Radio” jeb “Pastardienas radio”, darbojas vēl kopš Aukstā kara laikiem. Tiek uzskatīts, ka tā ir saistīta ar Krievijas stratēģiskajiem spēkiem, kuru pārziņā atrodas kodolieroči.

Radiostacijas patiesais uzdevums joprojām nav zināms, tomēr eksperti pieļauj, ka tā tiek izmantota slepenu ziņojumu nodošanai izlūkdienestiem un militārajām vienībām. Tās augstfrekvences signāls teorētiski spētu darboties pat kodolkara apstākļos.

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Šoreiz ēterā izskanējuši vairāki šķietami nejauši kodēti vārdi, tostarp “amillokus”, “volokita” un “flusbob”. Citi pārraidītie kodi aptuveni tulkojami kā “pavasaris”, “atbalsts” un “berzēšana”.

Kāds radiostacijas monitoringa kanāls aicinājis nesatraukties.

“Pašlaik notiek aviobāzu mācības, tāpēc ir tik daudz ziņojumu. Nav iemesla panikai,” norādīts paziņojumā.

Tomēr šie pārraidītie kodi sakrituši ar Polijas ārlietu ministra Radoslava Sikorska brīdinājumu, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu gatavot tā dēvēto viltus karoga operāciju Krievijas teritorijā.

Pēc Sikorska domām, Kremlis varētu inscenēt uzbrukumu Krievijā, vainu par to uzveļot NATO, lai pēc tam attaisnotu militāru rīcību pret Rietumiem.

Komentējot Putina nesenos izteikumus par iespējamu atbildi uz uzbrukumiem Krievijas teritorijai, Sikorskis norādīja:

“Tas izklausās pēc paziņojuma par provokāciju.”

Viņš piebilda: “Es sagaidu uzbrukumu Krievijas teritorijai viltus karoga operācijā, uz kuru Putins atbildēs.”

Savukārt Krievijas prezidents iepriekš paziņojis:

“Viņi saprot, ka sekos atbildes reakcija. Es domāju, ka visi to saprot vai viņiem tas būtu jāsaprot.”

Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka Ukraina gatavo jaunus triecienus Krievijas militārajiem objektiem.

“Būs jauni, pilnībā pamatoti soļi, atbildot uz Krievijas kara turpināšanu un uzbrukumiem Ukrainas teritorijai,” sacīja Zelenskis.

Viņš arī uzsvēra:

“Ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk krievu saprastu, ka karš tiek pagarināts tieši Krievijas vadības atteikšanās iesaistīties diplomātijā dēļ. Ukraina ir izteikusi jēgpilnus diplomātiskus priekšlikumus.”

Pēdējās dienās Krievija veikusi plašus raķešu un dronu uzbrukumus Ukrainai, tostarp Kijivai, savukārt Ukraina turpinājusi triecienus objektiem Krievijas teritorijā, tostarp naftas infrastruktūrai.

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