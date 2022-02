Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas mediķi Covid-19 pacientu nodaļā. Foto: Gatis Rozenfelds/Valsts Kanceleja

Pieaug slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits







Diennakts laikā pieaudzis Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija, patlaban slimnīcās atrodas 1145 Covid-19 pacienti.

No tiem Covid-19 kā pamatdiagnoze noteikta 594 sasirgušajiem. Savukārt vakar slimnīcās bija 1064 Covid-19 pacienti, no tiem konkrētā slimība kā pamatdiagnoze bija noteikta 558 pacientiem.

Kopumā aizvadītajā diennaktī stacionēti 113 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 19.

No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 517 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 77 – ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 7789 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par četru inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 3006 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 4783 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 17 799 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 43,8% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir pieaudzis no 6798,1 līdz 6847,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Vakar saņemti ziņojumi par četriem mirušajiem, no tiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens- vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl viens – vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Viens no viņiem bija nevakcinēts vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet trīs bija vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5024 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 518 622 cilvēkiem.