Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Piecstāvu mājas ugunsgrēkā Daugavpilī četri cilvēki cietuši un vairāki izglābti







Svētdienas pēcpusdienā piecstāvu dzīvojamā mājā Daugavpilī izcēlies ugunsgrēks, kurā cietuši četri cilvēki un vairāki izglābti, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Plkt.14.05 VUGD saņēma izsaukumu uz Puškina ielu Daugavpilī, kur piecstāvu daudzdzīvokļu mājā bija izcēlies ugunsgrēks – ēkas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 20 kvadrātmetru platībā un bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ar glābšanas masku no degošā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba divus cilvēkus, bet vēl vienu cilvēku no šī dzīvokļa izglāba kaimiņš. No augšējiem dzīvokļiem ugunsdzēsēji izglāba astoņus cilvēkus, četri tika evakuēti, bet vēl divi evakuējās pašu spēkiem.

Ugunsgrēkā cieta četri cilvēki, no kuriem trīs uzturējās degošajā dzīvoklī. Viņi tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās plkst.15.32. Ugunsdzēsēji dzīvoklī nedzirdēja dūmu detektora brīdinošo signālu, kas savlaicīgi būtu brīdinājis par sadūmojumu.