Bez vainas vainīgs? Mirklī, kad trīs bērnu tēva Artūra kontā ienāca 200 eiro, viņš kļuva par bīstamu krāpnieku!

Kāda sieviete vārdā Laura internetā publicējusi rakstu, kurā izklāstījusi savu negatīvo pieredzi ar automašīnas maiņu Latvijas svētku priekšvakarā. Viņa sabiedrību brīdina par krāpnieku vārdā Artūrs, kurš it kā no viņas ģimenes esot izkrāpis naudu.

“Facebook” lietotājiem šis raksts nevarēja nepaslīdēt garām, jo tas tika ievietots itin visās publiskajās grupās, kuras vien to ņēma pretim. Portāla LA.LV rīcībā ir informācija, ka sociālajā tīmeklī “Facebook” lielākā krāpšanas gadījumu un personu datu bāze “Krāpnieku saraksts” , kurai seko 57 tūkstoši cilvēku, stāstu noraidīja, bet tas netraucēja šo gadījumu

vienpusējā skatījumā publicēt citur, kas patlaban ir izvērties par linča tiesu ģimenei, kurā aug trīs pavisam mazi bērni.

Publikācijā minēti bija gan vecāku vārdi uzvārdi, gan telefona numurs, taču šīs – otras puses – viedokli neviens uzklausīt negribēja. No sērijas – kurš pirmais pasūdzas, tam arī ir taisnība.

Pats stāsts ir par darījumu. Trīs bērnu tēvs Artūrs bija ievietojis sludinājumu internetā, ka vēlas pārdot savu auto – “BMW E46” – par 2200 eiro. Piedāvājumā bija norādījis, ka piekrīt arī mašīnas maiņai pret citu. Kā pats sarunā ar LA.LV norāda, bijis nepieciešams lielāks auto, jo ģimenē ir 7 mēnešus, piecus un trīs gadus veci bērni. Lielākajai atvasei ir veselības problēmas.

16. novembrī saņēmuši piedāvājumu no kāda Saldus iedzīvotāja mainīt “BMW” pret “Mercedes”. Darījumam vajadzēja notikt 17.novembrī.

“Viņi (“Mercedes” īpašnieki – red.) vēl pirms mašīnu maiņas tika informēti, ka auto ir liegums, jo neapmaksāta soda piedziņā bija iesaistījies Zvērināts tiesu izpildītājs. Mēs tam samaksājām 50 eiro, bet, izrādījās, ka summa bija izaugusi līdz 126 eiro. Neapmaksāto daļu solījām apmaksāt, tiklīdz tiks saņemta alga. Zvērinātā tiesu izpildītāja tad arī atceltu liegumu šim auto.“

17. novembrī notikusi mašīnu maiņa. Satikušies pusceļā starp Krāslavu un Saldu. Darījums noticis gana veiksmīgi, bet ne bez starpgadījumiem.

Artūrs portālam LA.LV norāda:

“Mēs sākumā jutāmies piemānīti, jo automašīnai “Mercedes” viens vējstikla tīrītājs bija nolauzts un riepas bija nobraukātas, var teikt, līdz nullei.

Uzreiz norunājām, ka viņi veiks piemaksu 100 eiro apmērā. 50 eiro uzreiz, 50 eiro pēc pārrakstīšanas.

Viņi mūs lūdza braukt uzmanīgi, lai nebūtu sodu. Mēs, protams, arī braucām uzmanīgi, jo auto salonā bija bērni. Beigās izrādījās, ka viņi paši pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus un brauca ar 94km/h lielu ātrumu tur, kur atļautais ātrums ir 70km/h. Par to mums atnāca sods 40 eiro apmērā.”

Jau nākošajā dienā izrādījies, ka abi auto ir neejošā stāvoklī. “BMW” slāpst, bet “Mercedes” no bākas tek degviela, un ar to braukt nemaz nevar.

Artūrs turpina: “Viņi aizveda auto uz garāžu un secināja, ka jāmaina zondes. Mēs auto varējām nogādāt uz servisu tikai nākošajā dienā, jo bija svētki. Servisā tika secināts, ka “Mercedes” bākā ir neliels caurums, bet to var pielabot, jo bāka ir plastmasas. Servisa darbinieks mūs uzreiz brīdināja, ka bākas caurule arī drīz būs pušu un tā būs jāmaina. Palūdzām uzreiz pārbaudīt auto tehnisko stāvokli.

Visu izložņājot, tika secināts, ka auto apakša ir rūsā, špaktele ir tādā vietā, kas uzreiz acīs nekrīt, kaut Laura mums tika teikusi, ka špakteles vispār nav.

Caur bagāžnieku dziļāk varēja redzēt, ka auto ir rūsa un ir izveidojušies caurumi, kā arī ir paslēpts pelējums. Automašīnas “Mercedes” saimnieki mums bija apgalvojuši, ka viss super un nav nekādu slēpto defektu, taču izrādījās, ka tā nav patiesība. Jā, mašīna ir veca, bet var redzēt, ka nav kopta,” sašutis ir Artūrs.

Jaunie “BMW” īpašnieki jau nākamajā dienā uzstājuši, ka vēlas auto pārrakstīt, lai arī bija vienošanās, ka Artūrs visas finanšu lietas nokārtos uzreiz, kā saņems algu.

“Viņi mums piedāvāja paši samaksāt tiesu izpildītājam, bet mēs atteicāmies, jo nevēlējāmies palikt parādā svešiem cilvēkiem. Uz ko Laura mums atbildēja, lai mēs domājam, ko darīt. Viņa mums deva kaut kādas 10 minūtes. Bet mēs nevarējām tik ātri neko izlemt. Mēs ņēmāmies ar bērniem, pamperus mainījām! No rīta jau atnāca ziņa, ka viņi mūsu auto nodos metāllūžņos. Neko nevarējām sarunāt. Ne ar to parādu..neko. Nolēmām mašīnu mainīt atpakaļ. Bet mēs nepiekritām braukt ar viņu mašīnu uz Saldu.

Mūsu piedāvājums bija tāds. Lai viņi kaut ar autobusu atbrauc savai mašīnai pakaļ, mēs aizbrauksim pēc sava auto. Tas būtu godīgi un arī drošāk, jo Laura solīja noņemt automašīnu “Mercedes” no uzskaites. Ja mūs apturētu, būtu lielas nepatikšanas. Un emocionālais stāvoklis mums jau bija tāds, ka mēs vispār negribējām vairs ne ar tiem cilvēkiem, ne ar to mašīnu pīties.

Pat negribējām tajā mašīnā kāpt iekšā, jo tā attieksme pret mums bija nepelnīti briesmīga. Bet viņi bija uzstājīgi – tūliņ pat brauks pakaļ savai mašīnai. Mēs teicām, lai brauc, bet…pa ceļam – Neretā – viņiem tā mašīna saplīsa.

Šie cilvēki zvanīja mums, lai mēs risinām šo situāciju, bet mēs nevarējām aizbraukt. Man nav tiesību, un tas nozīmētu, ka manai sievai ir jābrauc! Bet mums ir trīs mazi bērni, sieva pa nakti ceļas, lai zīdītu mazāko, un no rīta vēl dodas uz darbu! Viņi uz to atbildēja, ka atbrauks cilvēks no Saldus un palīdzēs “BMW” atvilkt līdz Krāslavai. Tas cilvēks atbrauca. Sākuši vilkt, un man ir audio ieraksts, kur Laura saka, ka tālāk nevarēs “BMW” aizvilkt, jo svīstot logi. Tāpēc to atstāja degvielas uzpildes stacijā Neretā, paliekot mašīnas atslēgas zem riteņa. Viņa teica, lai mēs paši tālāk tiekam galā ar savu auto. Mēs piekritām, bet palūdzām, lai viņi atsūta bildes, kur to mašīnu atstājuši un vai tas auto vispār ir atbraucis līdz Neretai. Bildes mēs nesaņēmām.

Mēs pajautājām, kas īsti būs ar remontu, jo mašīna nojuka viņu rokās. Viņi mums pateica, ka apmaksās pilnā apmērā. Mēs cilvēcīgi paskaidrojām, ka evakuators izmaksās 250 eiro, lietota detaļa 60 eiro un remonts 50 eiro. Tas gan gadījumam, ja auto tikai ģenerators ir nojucis, un piedāvājām summu samaksāt uz pusēm. Viņi piedāvāja 15o eiro. Mēs piekritām. “

Artūrs norāda, ka Laura solījusi samaksāt par evakuatoru tad, kad atbrauks pēc sava auto un pie reizes norēķināsies arī par “Mercedes” remontu.

Viņš tiem cilvēkiem vairs neesot uzticējies, jo nebija saņēmis apliecinājumu, ka auto tiešām stāv Neretā, degvielas uzpildes stacijā,

tāpēc pateicis, kur atrodas viņu auto tikai pēc tam, kad bija saņēmis naudu par auto remontu un piedāvātās finanses, lai mašīnu varētu atvilkt no Neretas uz Krāslavu.

“Viņi man ieskaitīja 200 eiro. Evakuators no Neretas līdz Krāslavai vispār maksā 250 eiro, lietota detaļa, kas saplīsa viņu auto, arī maksā. Kopā 350 eiro. Mēs palikām zaudētājos. Mūsu finansiālā situācija nav tik spoža, tāpēc varējām atļauties savu auto no Neretas atvilkt tikai līdz Jēkabpilij! “

Tieši tajā mirklī, kad Artūra kontā ienāca 200 eiro (50 priekšapmaksa par remontu un 150 par auto remontu un evakuatoru – red.) , viņš pēkšņi kļuva par krāpnieku. “Mercedes” īpašnieki nevis devās uz Valsts policijas iecirkni, lai likumsargi pārbaudītu, vai tiešām notikusi krāpniecība, bet nolēma ģimeni “izvazāt” sociālajos tīklos un padarīt viņus par lielākajiem krāpniekiem, kādi redzēti!

“Tā sajūta ir briesmīga! Tādi nepelnīti apmelojumi. Mēs gribējām kā labāk. Par sodu un liegumu automašīnai mēs bijām brīdinājuši, viņi piekrita mainīt auto ar šādiem noteikumiem! Tagad mēs abi ar sievu tiekam zākāti, mums draud, zvana…

Telefonā neatbildētajos zvanos ir vismaz 8 sveši numuri! Tā persona apsaukā arī manu mammu! “

Artūrs sola vērsties Valsts policijā ar iesniegumu par personas cieņas un goda aizskārumu, personas datu nopludināšanu, kā arī dzīvības draudiem, kas tiek saņemti. Viņš ir gatavs cīnīties par savas ģimenes godu un vēl joprojām vēlas pārdot savu “BMW”, jo ģimenei ir nepieciešams lielāks auto.