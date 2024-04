Foto. Scanpix / IMAGO/Hanno Bode

Piektdien visā Latvijā gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus, prognozē sinoptiķi. Naktī, sākot no dienvidrietumiem, no jauna sabiezēs mākoņu sega un daudzviet gaidāmi nelieli nokrišņi, no rīta Kurzemē un Zemgalē līs stiprāk. Pūtīs mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, valsts ziemeļaustrumu daļā vietām -1..-3 grādi.

Dienā nokrišņu zona turpinās virzīsies ziemeļaustrumu virzienā un, sākot ar Dienvidkurzemi, lietus mitēsies. Vietām Ziemeļvidzemē iesākumā snigs. Gaidāma arī dūmaka, debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās.

Mēreni stipru dienvidaustrumu vēju, sākot no valsts dienvidrietumiem, nomainīs dienvidrietumu vējš, gaidāmas brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +3..+8 grādi, Zemgalē līdz +10 grādiem.

Rīgā piektdien gaidāms apmācies laiks, brīžiem nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs priekšpusdienā. Mērens dienvidaustrumu vējš dienā pāries dienvidrietumu vējā, gaidāmas brāzmas līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +3 grādi naktī un +8 grādi pēcpusdienā.