Kā Ukraina un ASV sadalīs ieņēmumus no derīgo izrakteņu ieguves? "Es pateicos visiem 338 deputātiem, kuri balsoja par to!"







2025. gada 1. maija naktī Ukrainas ekonomikas ministre Jūlija Sviridenko paziņoja par nozīmīgu soli abu valstu ekonomiskajā sadarbībā – ASV un Ukrainas Rekonstrukcijas investīciju fonda izveidi. Fonds, kas pazīstams arī kā “minerālu darījums”, ir paredzēts, lai atbalstītu Ukrainas atjaunošanu, piesaistot investīcijas un tehnoloģijas.

Šis solis ir daļa no plašākas stratēģijas, lai stiprinātu Ukrainas ekonomiku, kas smagi cietusi no Krievijas izraisītā kara, par to plašāk var lasīt rbc.ua pieejamajā diskusijā.

Sviridenko uzsvēra, ka Rekonstrukcijas investīciju fonds būs vērsts uz projektiem, kas saistīti ar Ukrainas atjaunošanu nākotnē.

Fonds tiks finansēts, izmantojot ienākumus no jaunām licencēm, un tā darbība būs stingri vērsta uz mērķtiecīgiem projektiem.

Turklāt fonds paredz piesaistīt papildu investīcijas un tehnoloģijas no ASV, kas palīdzēs Ukrainai atjaunot infrastruktūru un attīstīt ekonomiku.

Ministre, kā raksta medijs, norādīja, ka fonds būs saskaņots ar Ukrainas Eiropas integrācijas kursu, kas ir viens no valsts stratēģiskajiem mērķiem. Tāpat fonds paredz nodokļu garantijas, kas padarīs investīcijas Ukrainā pievilcīgākas un drošākas.